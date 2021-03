Нефть подешевела на фоне новостей о разблокировке Суэцкого канала

Стоимость нефти опускается после новостей о разблокировке Суэцкого канала.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 18.29 мск составила 64,14 долларов за баррель, что на 0,43 доллара (0,67%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии, передает «Финмаркет».

Майские фьючерсы WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составили 60,67 долларов за баррель, что на 0,3 доллара (0,49%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

Напомним, советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш сообщил, что на разблокированном Суэцком канале началась навигация, суда буксируют.

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижались на 2% после новостей о том, что заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз снят с мели.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тыс. тонн направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение.

Блокировка Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом Ever Given привела к повышению цен на морские перевозки – на некоторые направления в несколько раз. Повышение цен коснулось в том числе маршрутов, не проходящих через канал. Сообщалось, что из-за аварии Ever Given в канале, в частности, застряли танкеры с нефтью.