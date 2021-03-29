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Нефть подешевела на фоне новостей о разблокировке Суэцкого канала
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Стоимость нефти опускается после новостей о разблокировке Суэцкого канала.
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 18.29 мск составила 64,14 долларов за баррель, что на 0,43 доллара (0,67%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии, передает «Финмаркет».
Майские фьючерсы WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составили 60,67 долларов за баррель, что на 0,3 доллара (0,49%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.
Напомним, советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш сообщил, что на разблокированном Суэцком канале началась навигация, суда буксируют.
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижались на 2% после новостей о том, что заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз снят с мели.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тыс. тонн направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение.
Блокировка Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом Ever Given привела к повышению цен на морские перевозки – на некоторые направления в несколько раз. Повышение цен коснулось в том числе маршрутов, не проходящих через канал. Сообщалось, что из-за аварии Ever Given в канале, в частности, застряли танкеры с нефтью.
Попытка разблокировать Суэцкий канал во время прилива провалилась
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Попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз во время прилива не увенчалась успехом, сообщил источник в администрации судоходной артерии.
«К сожалению, сегодня не получилось… Сегодня будут проведены дополнительные дноуглубительные работы, попытка будет повторена во время следующего прилива», – приводит слова источника РИА «Новости».
Другой источник в администрации канала заявил, что «информации, когда может быть сдвинуто судно, нет, однако для этого есть позитивные признаки».
Напомним, во вторник один из крупнейших в мире контейнеровозов «Эвер гивен» (Ever Given) компании Evergreen, направлявшийся из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел на мель в Суэцком канале. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер. Разблокирование канала, предположительно, может занять несколько недель. К субботе в Суэцком канале скопилось более 320 судов, в результате крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group направила два своих судна в Азию в обход Суэцкого канала – мимо мыса Доброй Надежды, вокруг всей Африки.
Ранее эксперт по судоходству Михаил Войтенко, оценив ситуацию в Суэцком канале, рассказал газете ВЗГЛЯД: «Спасатели пытаются либо полностью сдернуть судно с мели, либо хотя бы приткнуть его всем бортом к берегу, чтобы освободить движение». По его словам, Ever Given – одно из крупнейших в мире судов. Сильная инерция воткнула контейнеровоз в берег канала на мелководье. Настолько тяжелое ЧП такого рода произошло впервые.
Блокировка Суэцкого канала севшим в среду на мель контейнеровозом Ever Given привела к повышению цен на морские перевозки – на некоторые направления в несколько раз, сообщило в пятницу агентство Bloomberg. Повышение цен коснулось в том числе маршрутов, не проходящих через канал.
Из-за аварии Ever Given в канале, в частности, застряли танкеры с нефтью на сумму более 400 млн долларов. Расходы при отправке судов альтернативным путем в обход мыса Доброй Надежды (плюс 9,6 тыс км к маршруту) составят 300 тыс. долларов для супертанкера, перевозящего нефть с Ближнего Востока в Европу.
Предполагается, что восстановление судоходного маршрута может занять несколько недель, а не несколько дней, как предполагалось ранее. Для разблокирования Суэцкого канала на место следуют два дноуглубительных судна.
Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сняли с мели
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Спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз «Эвер гивен» (Ever Given), сообщает Bloomberg со ссылкой на специализирующуюся на морских перевозках компанию Inchcape Shipping.
Сроки восстановления движения судов в Суэцком канале не уточняются, передает ТАСС.
В свою очередь американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на главу администрации канала Усаму Рабиа сообщило, что контейнеровоз пока удалось снять с мели лишь частично, буксиры пытаются выровнять курс судна. «Это хорошая новость, – сказал Рабиа. – Мы еще не закончили, но оно сдвинулось с места».
В понедельник ночью СМИ сообщали, что кусок скального массива может помешать снятию с мели застрявшего на Суэцком канале контейнеровоза, единственным возможным вариантом может оказаться облегчение тоннажа судна через разгрузку.
В воскресенье в администрации Суэцкого канала сообщили, что начали готовиться к разгрузке севшего на мель во вторник контейнеровоза. Однако позже в управлении заверили, что намерены до последнего пытаться снять с мели контейнеровоз без разгрузки судна.
К субботе в Суэцком канале скопилось более 320 судов, в результате крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group начала направлять суда в Азию вокруг всей Африки. К воскресенью пробка на входе в Суэцкий канал стала видна за 65 километров.
Россия предложила Египту помощь в разблокировании Суэцкого канала
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Москва готова оказать Каиру помощь в решении проблемы в Суэцком канале, где из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given образовалась пробка из нескольких сотен судов, заявил посол России в Египте Георгий Борисенко.
«Мы надеемся, что данная проблема будет преодолена в самое ближайшее время, что работа канала восстановится, и мы, естественно, готовы оказать нашим египетским друзьям любое возможное содействие с нашей стороны», – передает РИА «Новости» слова дипломата.
Посол отметил, что в России «очень сопереживают тому, что сейчас происходит в Суэцком канале». По его словам, официальных просьб Каира о помощи пока не поступало.
Напомним, во вторник один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел на мель в Суэцком канале. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер. Разблокирование канала, предположительно, может занять несколько недель.
В пятницу представители инженерного оператора судна – компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) сообщили, что новая попытка снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз не увенчалась успехом. В тот же день перевозчики начали поиск альтернатив Суэцкому каналу.
Эксперт по судоходству Михаил Войтенко, оценив ситуацию в Суэцком канале, рассказал газете ВЗГЛЯД, что беспрерывно работающие на месте минимум пять буксиров со спасателями сильно ограничены в пространстве – они вынуждены работать в щели. «Им не хватает пространства для полноценного применения всех сил и средств, чтобы сдернуть гиганта с мелководья. Это привело к тому, что операция сильно затруднена», – пояснил он.
Контейнеровоз Ever Given вновь перекрыл Суэцкий канал
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Контейнеровоз Ever Given, который ранее удалось снять с мели, вновь развернулся из-за сильного ветра и снова встал почти поперек Суэцкого канала, сообщил Reuters со ссылкой на очевидца и источник в администрации водной артерии.
При этом судно даже при изменении позиции не село на мель снова, передает ТАСС.
Источник в компании – операторе канала Gulf Agency Company (GAC) в свою очередь уточнил, что никаких значимых изменений в ситуации в канале нет.
«Каких-то изменений нет, корабль удалось снять с мели вчера, сегодня продолжается операция по постановке корабля на фарватер», – сказал он РИА «Новости».
По словам собеседника агентства, после завершения операции судно будет направлено в Большое Горькое озеро для технического осмотра.
«Специалисты через час предпримут новую попытку отбуксировать судно», – уточнил источник в администрации Суэцкого канала.
Другой представитель администрации водной артерии добавил, что вечером в понедельник будет предпринята новая попытка буксировки контейнеровоза, когда будет прилив.
В понедельник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил об успешном завершении операции по разблокировке Суэцкого канала, который был перекрыт в результате инцидента с контейнеровозом Ever Given. Дирекция Суэцкого канала ранее сообщала, что контейнеровоз частично перемещен и развернут в правильном направлении.
Напомним, контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тыс. тонн направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер.
К субботе в Суэцком канале скопилось более 320 судов, в результате крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group начала направлять суда в Азию вокруг всей Африки. К воскресенью пробка на входе в Суэцкий канал стала видна за 65 километров.
Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз уперся в скальную породу
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Кусок скального массива может помешать снятию с мели застрявшего на Суэцком канале контейнеровоза, единственным возможным вариантом может оказаться облегчение тоннажа судна через разгрузку, сообщил телеканал Sky News Arabia.
По информации телеканала, носовая часть судна уперлась в скальную породу, что усложнило дноуглубительные работы и усилия по буксировке контейнеровоза, предпринятые для того, чтобы вернуть его в фарватер. Отмечается, что единственным возможным вариантом может оказаться облегчение тоннажа судна через его разгрузку, передает ТАСС.
В воскресенье в администрации Суэцкого канала сообщили, что начали готовиться к разгрузке севшего на мель во вторник контейнеровоза «Эвер гивен» (Ever Given). Однако позже в управлении заверили, что намерены до последнего пытаться снять с мели застрявший контейнеровоз без разгрузки судна.
В ночь на воскресенье попытка разблокировать важнейшую транспортную артерию во время прилива провалилась. Разблокирование канала, предположительно, может занять несколько недель. Россия предложила Египту помощь в решении проблемы.
К субботе в Суэцком канале скопилось более 320 судов, в результате крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group начала направлять суда в Азию вокруг всей Африки. К воскресенью пробка на входе в Суэцкий канал стала видна за 65 километров.
Эксперт по судоходству Михаил Войтенко, оценив ситуацию в Суэцком канале, рассказал газете ВЗГЛЯД, что беспрерывно работающие на месте минимум пять буксиров со спасателями сильно ограничены в пространстве – они вынуждены работать в щели. «Им не хватает пространства для полноценного применения всех сил и средств, чтобы сдернуть гиганта с мелководья. Это привело к тому, что операция сильно затруднена», – пояснил он.
Цены на нефть отреагировали на новости из Суэцкого канала
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются на 2% после новостей о том, что заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз снят с мели.
Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 2,02% – до 63,13 доллара, цена майских снизилась на 1,61% – до 63,53 доллара. Стоимость майских фьючерсов на WTI опускалась на 2,18% – до 59,64 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Цены на нефть начали неделю в минусе после волатильной прошлой недели. Инвесторы отыгрывают новости о том, что контейнеровоз Ever Given, заблокировавший движение в Суэцком канале, снят с мели.
Агентство Bloomberg отмечает, что пока не ясно, как скоро канал будет открыт для движения. Сейчас в очереди, как передает агентство, находятся более 450 различных судов.
Судно Ever Given окончательно сняли с мели и отбуксировали в фарватер
Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале отбуксировали обратно в фарватер после того, как он вновь перекрыл канал, сообщил источник в администрации водной артерии.
Информацию об этом передает РИА «Новости».
Напомним, из-за ветра снятый с мели контейнеровоз Ever Given вновь встал почти поперек Суэцкого канала. При этом судно даже при изменении позиции не село на мель снова.
В понедельник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил об успешном завершении операции по разблокировке Суэцкого канала, который был перекрыт в результате инцидента с контейнеровозом Ever Given. Дирекция Суэцкого канала ранее сообщала, что контейнеровоз частично перемещен и развернут в правильном направлении.
Суэцкий канал захотели разблокировать без разгрузки контейнеровоза
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Администрация Суэцкого канала до последнего будет пытаться снять с мели застрявший контейнеровоз «Эвер гивен» (Ever Given) без разгрузки судна, сообщила пресс-служба управления канала.
«Нет конкретной даты окончания попыток стащить судно с мели до того момента, как нам придется прибегнуть к сценарию облегчения его тоннажа. На данный момент предпринимаются попытки добиться поставленной цели именно таким образом», – приводит слова представителя пресс-службы управления канала ТАСС.
При этом в субботу глава управления судоходной артерии Усама Рабиа рассказал, что ни один сценарий не исключается, включая необходимость разгрузки контейнеровоза для его облегчения. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси также заявил о необходимости готовиться к любому сценарию, включая разгрузку судна.
«Президент [Египта Абдель Фаттах ас-Сиси] попросил быть готовыми ко всем возможным вариантам, но это не означает, что управление уже начало работать в этом направлении», – отметил представитель пресс-службы. В управлении канала пояснили, что к разгрузке прибегнут, только когда окончательно потерпят неудачи осуществляемые сейчас попытки вернуть судно в фарватер, в том числе за счет прилива.
По словам источника в управлении Суэцкого канала, в ночь с воскресенья на понедельник спасательные службы намерены использовать прилив, за счет которого уровень воды в канале повысится на один метр. Еще одна попытка стащить судно с мели буксирами будет предпринята в понедельник днем. Только после этого, возможно, ребром встанет вопрос о неизбежности разгрузки контейнеровоза, но в таком случае только подготовка к операции может затянуться на несколько дней, пока задействованные в операции компании SMIT и японская Nippon Salvage, а также судовладелец договорятся о технических деталях и доставят необходимую спецтехнику.
Ранее в воскресенье в Суэцком канале началась подготовка к разгрузке севшего на мель контейнеровоза. В ночь на воскресенье попытка разблокировать важнейшую транспортную артерию во время прилива провалилась. Разблокирование канала, предположительно, может занять несколько недель. Россия предложила Египту помощь в решении проблемы.
Напомним, во вторник один из крупнейших в мире контейнеровозов «Эвер гивен», направлявшийся из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел на мель в Суэцком канале. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер. К субботе в Суэцком канале скопилось более 320 судов, в результате крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group начала направлять суда в Азию вокруг всей Африки. К воскресенью пробка на входе в Суэцкий канал стала видна за 65 километров.
Эксперт по судоходству Михаил Войтенко, оценив ситуацию в Суэцком канале, рассказал газете ВЗГЛЯД, что беспрерывно работающие на месте минимум пять буксиров со спасателями сильно ограничены в пространстве – они вынуждены работать в щели. «Им не хватает пространства для полноценного применения всех сил и средств, чтобы сдернуть гиганта с мелководья. Это привело к тому, что операция сильно затруднена», – пояснил он.
Работы по деблокированию Суэцкого канала приостановлены
Работы по снятию с мели застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза в пятницу поздним вечером были приостановлены и возобновятся в субботу, сообщило Reuters.
Других подробностей в сообщении не приводится, передает ТАСС.
В свою очередь осведомленный источник американского издания The Wall Street Journal сообщил, что работы по снятию с мели контейнеровоза «Эвер гивен» (Ever Given) в Суэцком канале могут увенчаться успехом в субботу, 27 марта. «Мы можем заставить его сдвинуться с места раньше, чем думали», – приводит издание слова источника, который отметил, что усилия команды, занимающейся вызволением севшего на мель судна «идут хорошо».
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов изучают, каким образом могут помочь с разблокированием движения в Суэцком канале, приостановленного из-за севшего на мель контейнеровоза «Эвер гивен» (Ever Given).
В пятницу представители инженерного оператора судна сообщили, что новая попытка снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз не увенчалась успехом. В тот же день перевозчики начали поиск альтернатив Суэцкому каналу.
Напомним, во вторник один из крупнейших в мире контейнеровозов «Эвер гивен» компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел на мель в Суэцком канале. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер. Разблокирование канала, предположительно, может занять несколько недель.
На Суэцком канале возобновилась навигация
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На разблокированном Суэцком канале началась навигация, суда буксируют, сообщил советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.
«Навигация началась, караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нем судов», – передает его слова РИА «Новости».
По словам советника главы Египта, к ситуации с контейнеровозом Ever Given, которое перекрыло водную артерию, привели неблагоприятные погодные условия.
Мамиш добавил, что власти не намерены вносить конструктивные изменения в русло канала, он полностью безопасен для движения судов.
Ранее контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале отбуксировали обратно в фарватер после того, как он вновь перекрыл канал. Напомним, из-за ветра снятый с мели контейнеровоз Ever Given вновь встал почти поперек Суэцкого канала. При этом судно даже при изменении позиции не село на мель снова.
В понедельник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил об успешном завершении операции по разблокировке Суэцкого канала, который был перекрыт в результате инцидента с контейнеровозом Ever Given. Дирекция Суэцкого канала ранее сообщала, что контейнеровоз частично перемещен и развернут в правильном направлении.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тыс. тонн направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер.
Байден собрался помочь Египту разблокировать Суэцкий канал
Власти США изучают, каким образом могут помочь с разблокированием движения в Суэцком канале, приостановленного из-за севшего на мель контейнеровоза «Эвер гивен» (Ever Given), заявил американский президент Джо Байден в штате Делавэр.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты предложили помощь Египту в разблокировании Суэцкого канала. «У нас есть оборудование и возможности, которых нет у большинства стран. Мы изучаем, какую помощь [Египту] можем оказать», – приводит слова Байдена ТАСС.
Кроме того, два представителя Пентагона сообщили телекомпании CNN, что Военно-морские силы (ВМС) США не позже 27 марта направят в Египет группу специалистов по дноуглубительным работам для консультирования египетских властей по действиям для возвращения на фарватер «Эвер гивен».
В пятницу представители инженерного оператора судна – компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) сообщили, что новая попытка снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз не увенчалась успехом. В тот же день перевозчики начали поиск альтернатив Суэцкому каналу.
Напомним, во вторник один из крупнейших в мире контейнеровозов «Эвер гивен» компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел на мель в Суэцком канале. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер. Разблокирование канала, предположительно, может занять несколько недель.
В Египте три человека погибли при обрушении многоэтажного здания
В Египте обрушилось 10-этажное здание, происшествие случилось на востоке Каира, есть погибшие, сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел утром в субботу, в результате обрушения погибли по меньшей мере три человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Al-Ahram.
Спасатели ведут поиск людей под завалами, причина обрушения не сообщается.
Днем ранее в Египте произошло столкновение двух поездов, в результате которого погибли десятки человек, десятки получили различные ранения.
Число погибших при обрушении здания в Каире выросло до пяти
В результате обрушения жилого 10-здания на востоке Каира погибли пять человек, 24 пострадали, ведутся поиски людей под завалами.
Пострадавшие доставили в больницу, ведется поиск людей под завалами. На место происшествия прибыл губернатор Каира, он поручил сформировать комиссию, которая обследует прилегающие здания, чтобы определить их состояние, насколько они были затронуты обрушением, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Al-Ahram.
Прокуратура ведет расследование причин инцидента.По данным телеканала Sky News Arabia, в здании на первых трех этажах находилась швейная фабрика и склад тканей. Всего в доме проживало более 100 человек, в том числе и сотрудники фабрики. Очевидцы говорят, что за два дня до обрушения, на доме появилась трещина. Несколько жильцов покинули здание, но большая часть осталась.
Ранее сообщалось о трех жертвах и 23 пострадавших в результате обрушения здания.
Уточнено число погибших и раненых после столкновения поездов в Египте
В результате столкновения двух поездов на юге Египта погибли 19 человек, 185 пострадали, сообщила министр здравоохранения и народонаселения страны Хала Заид.
В управлении железных дорог Египта сообщали, что происшествие случилось из-за действий неустановленных злоумышленников, которые сорвали стоп-кран в одном из поездов, передает ТАСС.
После этого машина замедлила ход и остановилась, в этот момент на нее врезался следовавший за ним на большой скорости состав, он подмял под себя вагоны.
Напомним, в египетской провинции Сохаг столкнулись два поезда, изначально сообщалось о 32 погибших и 66 раненых.
В Минэнерго оценили влияние блокировки Суэцкого канала на поставки российской нефти
Блокировка поставок в Суэцком канале из-за ситуации с севшим на мель судном Ever Given почти не коснулась поставок российской нефти марки Urals, использующей другие маршруты доставки, сообщили в Минэнерго.
«Ограничение поставок в Суэцком канале почти не коснулось поставок российской нефти марки Urals, использующей другие маршруты доставки», – отметили в министерстве, передает РИА «Новости».
В ведомстве подчеркнули, что уникальное географическое положение России дает ей естественные преимущества на мировом энергетическом рынке в части доступа к основным рынкам потребителя, а также скорости доставки товаров ТЭК.
«Крупные российские экспортные проекты, такие как нефтепровод «Дружба», нефтепроводы в КНР, действующие газопроводы «Ямал – Европа», «Северный поток», «Сила Сибири» и «Турецкий поток», обладают высокой надежностью и занимают конкурентные позиции как по себестоимости транспортировки, так и по надежности в сравнении с альтернативными маршрутами поставок энергоресурсов», – сообщили в Минэнерго.
Между тем, ранее сообщалось что 26% застрявших с нефтью в Суэцком канале судов приходится на поставки из России. Стоимость попавших в пробку российских грузов оценивается примерно в 160 млн долларов.
В ночь на понедельник спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given. Сроки восстановления движения судов в Суэцком канале не уточняются.
К субботе в Суэцком канале скопилось более 320 судов, в результате крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group начала направлять суда в Азию вокруг всей Африки. К воскресенью пробка на входе в Суэцкий канал стала видна за 65 километров.