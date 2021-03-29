В Третьяковской галерее оценили возможность возвращения поврежденной картины Репина в экспозицию

Исследования поврежденной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» позволяют говорить о том, полотно будет возвращено в постоянную экспозицию Третьяковской галереи, заявила главный хранитель музейных предметов галереи Татьяна Городкова.

«Комплекс исследований уже провели, целый год у нас ушел на проведение этих исследований, и тот объем данных, которые мы получили, он продолжает нами обрабатываться, осмысляться, изучаться и так далее. У нас есть база, которая позволяет нам сказать, что мы вернём картину в экспозицию», – передает ее слова РИА «Новости».

В 2018 году 37-летний приезжий из Воронежа Игорь Подпорин, находясь в Третьяковской галерее, металлическим столбиком ограждения разбил стекло, закрывающее полотно Репина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года», и повредил его. Он объяснял свой поступок тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих и является исторически недостоверной. Подпорин был приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Ради реставрации картины Репина инженеры в России совершили «революцию».

Реставратор Александра Орловская рассказала, что при реставрации поврежденного полотна планируется отказаться от традиционных методов, чтобы избежать давления на поверхность живописи, предполагается работа гелями по специальной методике.