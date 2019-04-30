Порвавшему картину Репина мужчине вынесли приговор

Испортивший картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» Игорь Подпорин приговорен к 2,5 годам лишения свободы.

«Признать Подпорина виновным и назначить ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима», – огласила решение судья Замоскворецкого суда Москвы Наталья Чепрасова, передает РИА «Новости».

По закону время, проведенное им в СИЗО, будет зачтено в срок. Представители Третьяковской галереи планируют подать иск гражданского судопроизводства после оценки экспертами полной стоимости реставрации картины.

Отметим, что гособвинение просило для мужчины три года колонии общего режима.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

Отмечается, что реставрация картины уже идет.

В 2018 году 37-летний приезжий из Воронежа Игорь Подпорин, находясь в Третьяковской галерее, металлическим столбиком ограждения разбил стекло, закрывающее полотно Репина, и повредил его. Он объяснял свой поступок тем, что картина якобы оскорбляет чувства верующих, и тем, что полотно «создавало неприятное впечатление».