Ради реставрации картины Репина инженеры в России совершили «революцию»

Российские инженеры разработали уникальный стол-трансформер, который стал «революцией в реставрационной мастерской»; стол используют для реставрации картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», пострадавшей от рук вандала, сообщают СМИ.

«Сейчас начинается самый ответственный этап работы, для которого отечественные инженеры придумали гигантский мольберт, над которым можно даже парить», – передает Первый канал.

Стол может трансформироваться в мольберт и обратно, при этом «может встать под любым углом, на любой высоте, как того пожелает реставратор». Подчеркивается, что «такого нет ни в одном музее мира».

Еще одним «ноу-хау» является использование магнитов для того, чтобы крепить картину. Они удерживают до 250 кг веса и не вредят полотну.

Новый инженерный проект является полностью российским, при его реализации создатели стола-трансформера советовались с реставраторами на всех этапах.

Указывается, что теперь проще стало работать с большими полотнами – «специальный мостик позволит фактически «взлететь и парить» над картиной».

Для реставрации картины Репина также «создал особенную мастерскую» с нужными температурой и влажностью.

В 2018 году 37-летний приезжий из Воронежа Игорь Подпорин, находясь в Третьяковской галерее, металлическим столбиком ограждения разбил стекло, закрывающее полотно Репина, и повредил его. Он объяснял свой поступок тем, что картина якобы оскорбляет чувства верующих, и тем, что полотно «создавало неприятное впечатление». Подпорин приговорен к 2,5 годам лишения свободы.