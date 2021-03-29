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США признали превосходство России в электромагнитной борьбе
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США потеряли превосходство в проведении операций в электромагнитном спектре, заявил директор по вопросам оборонного потенциала и управления в Счетной палате США Джозеф Киршбаум.
Специалисты Счетной палаты США подготовили доклад о военном потенциале Вашингтона, Москвы и Пекина при проведении операций в электромагнитном спектре. По мнению аналитиков, Россия и Китай значительно улучшили свои возможности в этой области. В документе подчеркивается, что российские силы борьбы в электромагнитном спектре продемонстрировали свою эффективность и представляют собой вызов для Пентагона, передает RT.
«Мы не единственная глобальная держава, которая понимает важность превосходства в электромагнитном спектре. Потенциальные противники, в том числе Россия и Китай, существенно продвинулись в совершенствовании своих возможностей в этой сфере», – заявил Киршбаум.
По его мнению, несмотря на прилагаемые усилия США больше не могут быть уверены в своем превосходстве в электромагнитном спектре. Так, в заявлении отмечается, что российские силы борьбы в электромагнитном спектре показали свою эффективность «в реальном применении этих средств против США и других стран». Однако о каких случаях идет речь, в докладе не утоняется.
«Российские электромагнитные комплексы отличаются высокой мобильностью, что затрудняет противодействие им», – подчеркнул Киршбаум, передает РИА «Новости».
Кроме того, специалисты считают, что военная операция в Сирии позволила России накопить соответствующий опыт и развить потенциал борьбы с космическими средствами.
В США полагают, что Москва и Пекин способны влиять на работу систем связи и навигации на судах, которые американцы использует для переброски оборудования и личного состава, тогда как их устаревшие корабли не обладают достаточными оборонительными возможностями в электромагнитном спектре.
Из данных доклада следует, что Пентагону не удалось выполнить полностью ни одну из предыдущий стратегий в области борьбы в электромагнитном спектре. Аналитики считают, что такая же судьба ждет и новую стратегию, принятую в 2020 году.
В прошлом году сообщалось, что максимальная дальность эффективной стрельбы по воздушным целям опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся полигонных испытаний доведена до 10 километров, увеличившись с «пары километров» на начальном этапе.
США пообещали принять серьезные меры в отношении России
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Вашингтон завершает свой обзор якобы враждебных действий России против Соединенных Штатов и намерен принять серьезные меры в отношении Москвы, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен телеканалу CNN.
«Мы повсеместно видим различные примеры российской агрессии. <...> И президент четко дал понять, что эти действия повлекут за собой последствия. Мы завершаем обзор кибератаки на нас через [компанию] SolarWinds, вмешательства в выборы, применения химического оружия при попытке убить Алексея Навального. Мы уже высказывались и принимали меры в связи с этим – вознаграждения за [убийство] американских военнослужащих в Афганистане. Будут последствия и [будет заплачена] цена», – передает ТАСС слова госсекретаря США.
На этой неделе Соединенные Штаты договорились с Евросоюзом координировать усилия против «конфронтационного поведения» России.
Ранее представитель Госдепа Филипп Рикер заявил, что отношения США с Россией останутся напряженными, однако Вашингтон стремится, чтобы они были стабильными и предсказуемыми.
Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Всплывшие в Арктике российские подлодки стали самым популярным твитом японского канала
Видеозапись с учениями российских подводников в Арктике, всплывших из-подо льда, стала самым популярным твиттом в аккаунте японского телеканала NHK.
За несколько часов публикация собрала наибольшее число просмотров в Twitter телеканала, передает РИА «Новости».
За последние два часа эта новость собрала наибольшее число просмотров.
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Напомним, в рамках арктической экспедиции впервые в истории российского ВМФ три атомные подлодки (АПЛ), ограниченные радиусом 300 метров, одновременно всплыли из-подо льда. Министерство обороны России опубликовало кадры всплытия.
Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату, сообщило Associated Press.
Как отмечается в сообщении, речь идет о первых переговорах по климату международного уровня, организованных администрацией Байдена, передает ТАСС.
США намерены 22–23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Американские власти заявляли, что мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.
На прошлой неделе США заявили, что собираются «привлекать Россию к ответственности». После этого МИД принял решение об отзыве посла в Вашингтоне в Москву для оценки перспектив российско-американских отношений. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Госдепартаменте США заявили, что не намерены сглаживать углы в отношениях с Россией.
Подготовку подлодки к пуску «Калибров» показали на видео
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Опубликовано видео подготовки подводной лодки «Великий Новгород» к пуску крылатых ракет «Калибр», предназначенных для поражения целей на земле.
Когда подводная лодка готовится к залпу ракет «Калибр», она сначала принимает подводное положение, производя залп уже под водой. Командир подводной лодки «Великий Новгород» Денис Сопин объяснил, что к самой ракете была добавлена торпедная часть, которая и выводит ее из воды на заданный курс, сообщает телеканал «Звезда».
«Ракета «Калибр» представляет собой ракетную торпеду, сначала производится пуск торпеды, после чего удаляется часть торпедная – и дальше ракета следует по воздушным участкам, как ракета», – сказал он.
По словам Сопина, никаких ощущений или тряски от запуска ракетных торпед внутри самой подводной лодки экипажем не ощущается.
Ранее источник в военно-промышленном комплексе сообщил о том, что все многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) ВМФ России проектов 971, 949А и 885 будут вооружены ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон».
Капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев заявил газете ВЗГЛЯД, что размещение «Калибров» на атомных подлодках – задача номер один для обороны России.
Политологи назвали ключевые заявления на первой пресс-конференции Байдена
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«Конференцию быстро свернули, не дав консерваторам и противникам Байдена задать ни одного вопроса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя наиболее яркие моменты в пресс-конференции президента США. При этом Байден озвучил важные для демократической элиты тезисы, в том числе касательно отношений с Россией, указал американист Дмитрий Дробницкий.
То, что Джо Байден в ходе первой пресс-конференции в качестве президента использовал шпаргалки и возможно допускал какие-то несуразности – вполне понятно, «учитывая, что человек весьма престарелый, возможно, в состоянии развивающейся возрастной деменции», – заметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Байден – человек, которому навязывают роль президента. Он отдал Демократической партии свою жизнь, и отыгрывает роль, насколько ему позволяют силы», – добавил эксперт.
Прошедшая в четверг публичная пресс-конференция Байдена стала первым масштабным общением президента США с журналистами за два месяца с момента инаугурации – что также отметили в американской прессе. В ходе выступления президент рассказал о ситуации с COVID-19, состоянии экономики, миграции, а также о том, будет ли он баллотироваться на следующий срок. О России Джо Байден вспомнил лишь один раз, зато КНР критиковал много. В контексте разговора об этих странах он заключил: в XXI веке идет «битва между демократиями и автократиями» и США нужно будет показать, что «демократия работает», отметило издание «Коммерсант».
«Конференцию быстро свернули, не дав консерваторам и противникам Байдена задать ни одного вопроса, мероприятие провели, галочку поставили и снова спрятали президента как пыльную куклу-марионетку», – поделился своими впечатлениями Кортунов.
Байден успел озвучить те идеи, которые циркулировали в вашингтонском истеблишменте последние два месяца – касательно внешней и внутренней политики, в свою очередь сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Дмитрий Дробницкий. «В частности, это тезис о борьбе демократий с автократиями, что обещает стать стратегической линией США в XXI веке», – указал собеседник.
Важны также были и более частные моменты в выступлениях Байдена, в частности его заявление участникам саммита ЕС о том, что Вашингтон беспокоят тесные отношения Москвы и Анкары, в свою очередь констатировал Кортунов. «Не так уж много осталось государств с имперским прошлым и имперскими же амбициями. Это, в частности, Россия и Турция. В своих публичных высказываниях Байден указал на самые опасные для глобализма тенденции, в том числе на контакты Москвы и Анкары», – пояснил гендиректор РСМД.
Из этих слов Байдена можно сделать вывод о том, что Турцию, даром что она член НАТО, не возьмут в блок демократий, куда войдут страны Старой Европы, Канада, Австралия и Новая Зеландия, в свою очередь отметил Дробницкий. По его мнению, из заявлений США в целом можно сделать вывод о том, что борьба с автократиями будет подразумевать противостояние с Россией, при том, что взаимодействие с Китаем все равно продолжится, так как интересы Демпартии тесно связаны с американо-китайскими контактами.
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
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Назван срок начала госиспытаний гиперзвуковых ракет «Циркон»
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Государственные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся в начале лета пуском с борта фрегата Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков», сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.
«Летно-конструкторские испытания с «Горшкова» были завершены третьим пуском ракеты «Циркон» в ноябре прошлого года, с того момента с борта фрегата стрельбы «Циркона» пока больше не проводились. Следующая стрельба с борта корабля должна состояться в начале лета», – приводит слова источника РИА «Новости».
Как уточнил другой источник в оборонно-промышленном комплексе, «запланированный, предварительно, на июнь пуск «Циркона» с «Горшкова» станет началом государственных испытаний ракетного комплекса на надводном носителе». «Не исключено, что будет выполнена залповая стрельба гиперзвуковыми ракетами», – добавил он.
Напомним, в четверг появилась информация, что «Адмирал Горшков» выполнил уже четыре пуска ракет «Циркон», тем самым завершив летно-конструкторские испытания гиперзвуковой ракеты с надводных носителей. По словам источника, все ракеты попали в «колышек».
Отметим, в феврале также стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты.
МИД назвал первую пресс-конференцию Байдена срежиссированной
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Первая пресс-конференция президента США Джо Байдена была срежиссированной, общение нынешних представителей американских властей с прессой вызывает опасения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мне кажется, очевидно, что пресс-конференция была срежиссирована. Лично меня это шокировало, я не скрою. Я не ожидала, что в Соединенных Штатах Америки на таком уровне могут быть проведены просто по-настоящему смонтированные информационные акции», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
Она отметила, что Вашингтон всегда говорил о важности свободы слова и необходимости избегать «любых проявлений нечистоплотности» в отношениях со СМИ. Из-за этого, по словам дипломата, все эти черты странно видеть в действиях США.
Также Захарова добавила, что еще не так давно в США были традиции прямого общения высшего руководства страны с прессой. Представитель МИД заявила, что дискриминация распространилась не только на российских журналистов, но и на зарубежных журналистов. На конференции лишь только части из них дали слово. Захарова подчеркнула, что, если такое отношение к журналистам и свободе слова наблюдается на открытом мероприятии с прессой, «хочется задать вопрос, как же строится работа там, за кулисами».
«Честно говоря, страшновато – к каким методам прибегают нынешние представители власти Вашингтона», – сказала она.
Напомним, первая публичная пресс-конференция Байдена после избрания президентом США состоялась в четверг и продолжалась один час две минуты, про Россию его так и не спросили. Белый дом, ссылаясь на коронавирус, аккредитовал на пресс-конференцию лишь около 30 журналистов президентского пула, российских журналистов среди них не было. В то же время сам президент США использовал шпаргалки.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отсутствие вопросов про Россию на первой пресс-конференции президента США Джо Байдена может означать наступление «ремиссии в русофобских припадках».
В США нуждающихся в ремонте мостов в 40 раз больше, чем в России
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Сейчас в российских регионах в предаварийном и аварийном состоянии находятся 5,5 тысячи мостов и путепроводов, рассказала газете ВЗГЛЯД руководитель информационного сопровождения национального проекта «Безопасные качественные дороги» Анастасия Разинская. В ходе пресс-конференции Байдена было объявлено, что в США ремонт требуется 231 тысяче мостов.
«В российских регионах в предаварийном и аварийном состоянии сейчас находятся порядка 5,5 тыс. искусственных сооружений – это мосты и путепроводы. И эта цифра появилась не за один день – что-то накапливается, остается с прошлых годов, даже несмотря на то, что мы стараемся держать ситуацию на контроле и постоянно вести работы. Но в силу определенных причин (климатических или из-за сильной загруженности большегрузами) некоторые из этих объектов нуждаются в регулярном контроле из года в год», – говорит Разинская.
Для решения проблемы, продолжает эксперт, еще в 2019 году на госсовете по дорожному хозяйству после поручения президента была разработана программа по реконструкции предаварийных и аварийных искусственных сооружений и строительству новых путепроводов в регионах. На данный момент все это ведется в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
«До 2024 года регионам выделено дополнительное финансирование в размере более 290 млрд рублей. В частности, 200 млрд из них – на приведение в нормативное состояние 100 тыс. погонных метров мостов, и более 90 млрд – для строительства новых путепроводов», – говорит собеседница.
Поскольку российская зима только подходит к концу и не во всех регионах еще растаял снег, дорожно-строительный сезон только начинается, продолжает Разинская. Тем не менее, первые шаги по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений уже сделаны. «Например, во Всеволжском районе Ленинградской области идет строительство развязки и путепровода, в Красноярском крае возводят Высокогорский мост через Енисей, в Пензе реконструируют Бакунинский мост через реку Суру – работы уже ведутся. И эти 290 млрд идут на строительство региональных и местных мостов и путепроводов, поэтому здесь очень много регионов вовлечены», – рассказывает эксперт.
Она также подчеркнула, что различные проблемы с мостами и путепроводами есть во всех регионах России, поэтому назвать самый проблемный нельзя. По словам Разинской, в одном регионе могут быть хорошие автомобильные дороги, но при этом проблемы с мостами. Или, наоборот, путепроводы и мосты отличные, а дорожная инфраструктура на региональном и местном уровне хромает. «Но все эти проблемы мы как раз стараемся оперативно выявлять и решать в рамках нашего нацпроекта», – объясняет эксперт.
Ранее газета The New York Times сообщила, что советники президента США Джо Байдена разрабатывают новый пакет мер по поддержке экономики. Так, почти 1 трлн долларов американское правительство планирует направить на строительство и модернизацию дорог, мостов, железнодорожных путей и т. д. На прошедшей в четверг первой пресс-конференции Джо Байдена в качестве президента США он заявил, что в Америке 231 тыс. мостов (более трети от общего количества) требует ремонта, а каждая пятая миля американских шоссе и крупных магистралей (186 тыс. миль) находится в плачевном состоянии.
АПЛ «Белгород» решили оснастить атомной глубоководной станцией
Атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Белгород» проекта 09852 кроме ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» сможет нести атомную глубоководную станцию АС-15, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Выполняется ремонт и модернизация атомной глубоководной станции АС-15. Предполагается, что носителем станции АС-15, способной работать на глубинах до 3 км, будет АПЛ «Белгород», – приводит слова источника ТАСС.
По данным открытых источников, АС-15 является второй спецподлодкой проекта 1910 «Кашалот». Станция была заложена 23 февраля 1983 года на Ленинградском адмиралтейском объединении (ныне «Адмиралтейские верфи»), передана военному ведомству 30 декабря 1991 года. АС-15 был одним из четырех аппаратов с индексами АС, которые были привлечены к операции по поиску и спасению затонувшей подлодки «Курск» в 2000 году. С 2013 года АС-15 находилась в ожидании ремонта на «Звездочке».
Напомним, передача Военно-морскому флоту (ВМФ) России атомной подводной лодки специального назначения «Белгород» проекта 09852 (носителя ядерных подводных беспилотников «Посейдон») запланирована на 2021 год. Подлодка «Белгород» проекта 09852 была спущена на воду 23 апреля 2019 года. В июле 2020 года Минобороны объявило о проведении испытаний первой подлодки-носителя «Посейдонов».
О создании в России «Посейдона» впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует неуязвимость аппарата. Глубоководный необитаемый аппарат получит неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения превысит 1 км. В боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов планируется ввести по две подлодки-носителя «Посейдонов». Подводные беспилотники «Посейдон» смогут нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн, а также могут быть оснащены обычной боевой частью и смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки.
Инвестор американского фонда оценил возможный ущерб России от санкций
Новый пакет санкций, который планируют ввести страны Запада в отношении Москвы, вряд ли нанесут ущерб российской экономике, поскольку в последние годы она существенно укрепилась, считает инвестор и руководитель отдела развивающихся рынков американского фонда Morgan Stanley Investment Management Ручир Шарма.
По мнению Шармы, российский рубль не так сильно зависит от мировых цен на нефть, как валюта других экспортеров энергоносителей, например Канады или Норвегии, а импортозамещение сыграло важное значение в усилении экономики страны, подняв сельское хозяйство и сократив зависимость от иностранных поставщиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
«Несмотря на то, что его часто сравнивают с непредсказуемыми диктаторами, Путин долго и внимательно выстраивал макроэкономику. После 2014 года он принял оборонительную позицию и сосредоточил усилия, чтобы превратить Россию в финансовую крепость, не поддающуюся внешнему давлению, и в том числе санкциям. К удивлению, он достиг успеха», – заявил эксперт.
Также Шарма отметил, что Россия впервые в современной истории сумела бороться с кризисом, вызванном пандемией коронавируса, за счет увеличения государственных расходов и снижения процентных ставок. По словам экономиста, Россия сейчас «менее чувствительна к давлению извне, чем в 2014 году». «Крепость Россия хорошо выстроена, чтобы выжить в постпандемическом мире», – добавил Шарма.
В январе посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан заявил, что Вашингтон и его союзники не намерены ослаблять санкции в отношении Москвы, введенные после присоединения Крыма к России.
В марте Евросоюз продлил персональные санкции по Украине против России на полгода.
Полиция нашла потушивших Вечный огонь подростков в Тольятти
Полицейские установили личности двух школьников, потушивших Вечный огонь в парке Победы в Тольятти 25 марта. Это сделали два ученика начальных классов из благополучных семей.
«Установлено, что это сделали двое подростков, третьеклассники. Сейчас собирается материал проверки. Это дети из полных благополучных семей», – передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
В полиции подтвердили, что 25 марта в Тольятти снова был потушен Вечный огонь в парке Победы, по данному факту проводится проверка.
Аналогичный инцидент произошел в этом же парке 21 марта. Тогда полиция установила личности тех подростков, сейчас в отношении них собираются отдельные материалы проверки.
Ранее школьники забросали снегом Вечный огонь на мемориале Неизвестному солдату в Петербурге, их личности также установлены.
Песков оценил отсутствие вопросов про Россию на пресс-конференции Байдена
Отсутствие вопросов про Россию на первой пресс-конференции президента США Джо Байдена может означать наступление «ремиссии в русофобских припадках», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В целом можно, наверное, с удовлетворением отметить, что американские журналисты ничего не спросили про Россию. Значит, наверное, наступает ремиссия в русофобских припадках. Это хорошо», – сказал Песков, отвечая на вопрос о прошедшей пресс-конференции президента США.
Первая публичная пресс-конференция Байдена после избрания президентом США состоялась в четверг и продолжалась один час две минуты, про Россию его так и не спросили. Белый дом, ссылаясь на коронавирус, аккредитовал на пресс-конференцию лишь около 30 журналистов президентского пула, российских журналистов среди них не было. В то же время сам президент США использовал шпаргалки.
В то же время в рамках первой публичной пресс-конференции Байден назвал Си Цзиньпина одним из тех, кто, подобно президенту России Путину, думает, что «автократия – это будущий тренд», а демократия не работает в новом мире.
Комментируя это заявление, Песков указал, что мировоззрение лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина действительно идентично, когда речь идет о попытках США навязать другим то, что они называют демократией, передает РИА «Новости».
«Мы знаем, что Соединенные Штаты считают свою демократию единственно верной. И мы знаем, что Соединенные Штаты никогда не оставляют попыток навязывать то, что они называют демократией, другим странам по всему миру. Это то, против чего выступают и в Москве, и в Пекине. И в этом плане действительно мировоззрение и Путина, и Си Цзиньпина абсолютно идентично: и Москва, и Пекин против такого демократизаторства», – заявил Песков.
ВС США готовятся к виртуальным учениям по противодействию России и КНР
Американские Вооруженные силы готовятся летом провести масштабные виртуальные учения по противодействию России и Китаю в условиях мирового кризиса, последние аналогичные учения заканчивались поражением США и их союзников, сообщила телекомпания CNN ссылкой на источники в Пентагоне.
Согласно их данным, речь идет о «секретной военной игре», участие в которой посредством компьютеров примут сотни американских командующих и военных по всему миру. Руководить учениями, которые намечены на лето текущего года, будет председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли. Отчет об их результатах будет представлен лично шефу Пентагона Ллойду Остину, передает ТАСС.
Противники американских военных по сюжету игры будут носить вымышленные названия. Тем не менее, по словам источников телекомпании, основная цель учений – «отработка действий ВС США на случай агрессии и непредвиденных поступков со стороны Китая и России». Отмечается, что участники игры будут поставлены в условия «глобального кризиса, разворачивающегося по нескольким фронтам», и должны будут подстраиваться под «постоянно меняющиеся условия».
Как отмечает CNN, проведение широкомасштабных виртуальных учений позволит американскому руководству «подготовить вооруженные силы к вызовам ближайших нескольких лет». В частности, как указывают источники телекомпании, речь идет об отработке действий ВС США на случай «крупных кибератак, продвижения России в Балтийском регионе, дальнейшей милитаризации Москвой Арктики, а также демонстрации Китаем силы в Южно-Китайском море или вторжения на Тайвань». По словам источника CNN числа бывших представителей Пентагона, последние аналогичные учения заканчивались поражением США и их союзников.
Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что Белый дом собирается «укрепить потенциал» НАТО по противодействию России.
Напомним, как заявил Рикер, США считают, что отношения с Москвой останутся напряженными, однако стремятся, чтобы они были стабильными и предсказуемым. По мнению представителя Госдепа, в отношениях двух стран найдется место конкуренции.
Посол США в Москве заявил о готовности к контактам с послом Антоновым
Американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что будет приветствовать любые контакты с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым и российским дипведомством.
«Конечно же, я всегда буду приветствовать любые встречи с моим коллегой послом Антоновым и мои контакты с Министерством иностранных дел», – сказал он, передает ТАСС.
Также Салливан заявил, что пока не планирует покидать российскую столицу. «У меня нет никаких планов куда-то поехать в ближайшее время», – сказал он, отвечая на вопрос: планирует ли он отправиться для консультаций в Вашингтон.
Российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
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Российский фрегат завершил визит в Грецию
Российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил неофициальный визит в Грецию, где находился с 23 марта по случаю празднования 200-летия национально-освободительной революции, и продолжил дальний поход, отправившись Средиземное море.
«За время стоянки в порту на борту корабля побывали несколько высокопоставленных делегаций вооруженных и военно-морских сил Греции, а также представители российского дипломатического корпуса. Моряки фрегата пополнили запасы продовольствия», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Северного морского флота.
В начале марта «Адмирал Касатонов» заходил в турецкую военно-морскую базу Акзас-Карагач.
Фрегат находится в дальнем походе с 30 декабря 2020 года. За время похода «Адмирал Касатонов» прошел более 15 тыс. морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции.