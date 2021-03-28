Смертник устроил взрыв у церкви в Индонезии

Мощный взрыв прогремел у церкви в индонезийском городе Макассар, провинция Южное Сулавеси, сообщило агентство Синьхуа. Посольство России в Индонезии призвало россиян сохранять не посещать места массового скопления людей.

«В связи с терактом у христианской церкви в Макассаре просьба к росгражданам, находящимся на Сулавеси (да и ко всем остальным тоже), сохранять спокойствие, не посещать места массового скопления, следовать указаниям полиции. По предварительным данным, пока среди погибших числится только террорист», – приводит РИА «Новости» сообщение посольства.

Как сообщает индонезийское новостное агентство ANTARA, взрыв у входа в католический собор осуществил террорист-смертник. На месте взрыва полиция обнаружила поврежденный взрывом мотоцикл.

Как заявили представитель полиции Индонезии Арго Ювоно, предположительно, два человека на мотоцикле пытались попасть на территорию собора, но охрана церкви помешала им, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию. Отмечается, что в результате взрыва четырнадцать человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Дагестане школьный учитель пострадал в результате взрыва гранаты во время урока ОБЖ, возбуждено уголовное дело о халатности.