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В ФРГ призвали начать переговоры с Россией о покупке «Спутника V»
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Германии необходимо много доз вакцин от коронавируса, поэтому уже нужно начать диалог с Россией о покупке препарата «Спутник V», заявил премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов.
«Я выступаю за «Спутник V» не потому, что он из России. Я считаю, что нужно покупать все вакцины, какие возможно». «Предложение по «Спутнику V» есть, нужно заключать предварительные договоры», – отметил Рамелов, передает ТАСС со ссылкой на Die Welt.
По его словам, российская вакцина должна быть проверена в соответствии со всеми правилами ЕС, национальной сертификации в ФРГ не требуется. «Но рамочный договор можно было бы уже давно заключить. Нужно, чтобы это вскоре произошло», – добавил политик.
В субботу премьер Баварии Маркус Зедер заявил, что только вакцинация может справиться с коронавирусом, поэтому необходимо вынести урок из негативного опыта первых поставок вакцин и как можно скорее принять решение об одобрении российского препарата «Спутник V».
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в случае регистрации российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва представила все документы для одобрения российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. 15 марта Зедер призвал Евросоюз как можно скорее изучить вопрос допуска вакцин из России и Китая. 9 марта в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС. 18 марта премьер Баварии Маркус Зедер и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер поддержали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», призвав ускорить процесс сертификации.
На Украине начали лечиться от коронавируса препаратом для скота
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Жители Украины начали самостоятельно лечиться от коронавируса препаратом для скота, заявила ведущий инфекционист министерства здравоохранения страны Ольга Голубовская.
По словам эксперта, некоторые жители Украины покупают ветеринарный препарат ивермектин и начинают «не просто пить, но и вводить внутримышечно», передает РИА «Новости».
«И это довольно опасно», – предупредила Голубовская в эфире телеканала «Украина 24». «Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике», – заметила ведущий инфекционист министерства здравоохранения Украины.
Накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов объявил о продлении карантинных ограничений в стране до конца 2021 года. В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну».
Между тем в феврале власти Украины запретили регистрировать российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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В Германии указали ЕС на необходимость закупки «Спутника V»
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Журналист немецкого издания Handelsblatt Матиас Брюггман в авторской колонке назвал три причины, по которым Европейский союз должен приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Во-первых, по мнению автора, покупка «Спутника V» разрядила бы напряженность в разладившихся отношениях России и ЕС. Во-вторых, Брюггман считает, что привиться препаратом захотят многие люди, которые доверяют российскому президенту Владимиру Путину больше, чем европейским политикам, а это, в свою очередь, ускорит формирование необходимого популяционного иммунитета, передает РИА «Новости».
«То, что Россия в научном отношении способна добиться больших успехов в медицине, доказано еще во времена Советского Союза. ГДР с помощью вакцины от полиомиелита смогла искоренить у себя эту болезнь раньше, чем Федеративная республика», – заметил автор материала.
Третьей причиной, по мнению журналиста, является то, что главное в борьбе с пандемией – это использовать все, что помогает. Автор отметил, что приобрести «Спутник V» хотят премьер-министры некоторых немецких земель, а также представители федерального правительства Германии. Если ЕС заблокирует закупки, то приобретением препарата должен заняться непосредственно Берлин, считает Брюггман.
«Это правильное требование. Правильно также сделать это в ближайшее время. Ведь, как и в случае с западными вакцинами, договоры заключаются еще до того, как Европейское агентство лекарственных средств ЕМА зарегистрирует вакцину. ЕМА сейчас занимается проверкой «Спутника V», а Венгрия и Словакия уже используют вакцину после регистрации на национальном уровне», – заметил автор.
Напомним, в среду Германия попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российского препарата на территории ЕС. Днем ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении режима карантина в Германии до 18 апреля.
Между тем в понедельник еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы». Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
В прошлую пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
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Украина оказалась под угрозой локдауна
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Киев и 12 областей Украины находятся в «красной» зоне карантина по COVID-19, стране грозит локдаун, соответствующие данные привело министерство здравоохранения страны.
Согласно информации ведомства, под определение самой строгой зоны карантина подпадают по состоянию на утро субботы город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области, передает РИА «Новости».
Также в минздраве заявляли, что, если в красной зоне окажутся 13 регионов, то могут объявить всеукраинский локдаун, сообщила «Страна.уа».
Ранее на Украине решили продлить карантин до конца 2021 года. Министр здравоохранения страны Максим Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса.
Общее число инфицированных за время пандемии на Украине превысило 1,6 млн человек, более 31 тыс. человек умерли. До 30 апреля в стране действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Максимальный уровень присвоен почти половине регионов страны.
В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну».
Между тем, украинцы стали лечиться от коронавируса препаратом для скота. Сообщалось, что некоторые жители Украины покупают ветеринарный препарат ивермектин и начинают «не просто пить, но и вводить внутримышечно».
Ранее оппозиция обвинила власти Украины в срыве вакцинации. Между тем в феврале правительство Украины запретило регистрировать российские вакцины от коронавируса.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отказ от российской вакцины привел Украину к коронавирусной катастрофе.
На Украине решили продлить карантин до конца 2021 года
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Карантинные ограничения на Украине будут действовать до конца 2021 года, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса. «Этот вирус помолодел, им заражаются втрое больше людей, сокращается инкубационный период, очень много тяжелых больных», – приводит слова министра здравоохранения Украины ТАСС.
«До конца года мы будем жить в карантинных ограничениях», – сказал Степанов в эфире телеканала «Украина-24». В ближайшие две-три недели, сказал министр, прогнозируется рост новых случаев до 25 тыс. в сутки.
Общее число инфицированных за время пандемии на Украине превысило 1,6 млн человек, более 31 тыс. человек умерли. До 30 апреля в стране действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Максимальный уровень присвоен почти половине регионов страны.
В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну». 21 марта Киевскую область внесли в «красную» зону карантина, где введены самые жесткие ограничения. К «красной зоне» также относятся Киев, Киевская область, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области. К «оранжевой» зоне относятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные области Украины находятся в «желтой» зоне карантина.
Ранее оппозиция обвинила власти Украины в срыве вакцинации. Между тем в феврале правительство Украины запретило регистрировать российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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В «Векторе» перечислили преимущества «ЭпиВакКороны»
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Преимущества пептидной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» заложены в ее конструкции, это безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям, заявил завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков.
«Все известные мутации коронавируса мы внимательно отслеживаем, это британский, южноафриканский, бразильский, калифорнийский варианты. Они никак не затрагивают иммунный ответ, который формируется с помощью нашей вакцины», – сказал Рыжиков телеканалу «Россия 24», передает РИА «Новости» .
По его словам, преимущества пептидной вакцины заложены в ее конструкции, это безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям.
В России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 – это препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Вакцина «ЭпиВакКорона» разработана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», и получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет.
Ранее Роспотребнадзор назвал три линии защиты вакцины «ЭпиВакКорона». Вакцина прошла клинические исследования, которые показали, что препарат является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики коронавирусной инфекции.
В Баварии призвали ускорить одобрение «Спутника V»
Только вакцинация может справиться с коронавирусом, поэтому необходимо вынести урок из негативного опыта первых поставок вакцин и как можно скорее принять решение об одобрении российского препарата «Спутник V», заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.
«Вакцинация – единственная долгосрочная стратегия, которая имеет смысл. Поэтому необходимо срочно ускорить процесс одобрения. Например, необходимо как можно скорее принять решение об одобрении «Спутника V». Мы должны были вынести урок из негативного опыта первых поставок. В связи с этим ЕС следовало бы как можно скорее заключить все необходимые соглашения, чтобы получить как можно больше вакцин», – сказал Зедер в интервью газете Passauer Neue Presse, передает РИА «Новости».
Как подчеркнул премьер-министр Баварии, только вакцинация сможет победить коронавирус.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва представила все документы для одобрения российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. 15 марта Зедер призвал Евросоюз как можно скорее изучить вопрос допуска вакцин из России и Китая. 9 марта в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС. 18 марта премьер Баварии Маркус Зедер и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер поддержали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», призвав ускорить процесс сертификации. 19 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в случае регистрации российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать.
Коронавирус выявили на ЧМ по фигурному катанию
Во время чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме выявили третий случай инфицирования коронавирусом, сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Третьего заразившегося поместили в карантин, также были выявлены и изолированы лица из контактной группы. О первом заразившемся ISU объявил перед стартом турнира, информация о втором случае заражения появилась 25 марта, заразившиеся не получили аккредитации и не были допущены в «пузырь». Соревновательная часть чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме продлится до 27 марта, передает ТАСС.
Накануне российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧМ в Стокгольме. Победительницей стала Анна Щербакова, второе место заняла Елизавета Туктамышева, третье место завоевала Александра Трусова.
В пятницу президент России Владимир Путин поздравил российских фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова с победой в соревнованиях по парному катанию на чемпионате мира в Стокгольме.
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Байден отказался озвучивать догадки о происхождении коронавируса
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден отказался озвучивать предположения относительно происхождения коронавируса, предложив подождать выводов научного сообщества, сообщила пресс-служба Белого дома.
«У меня есть теории, но я не ученый. Я подожду, пока научное сообщество вынесет это заключение», – приводит слова Байдена ТАСС.
В свою очередь госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN заявил, что администрация США ожидает публикации доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о новом коронавирусе, но испытывает обеспокоенность в связи с тем, что в подготовке документа принимали участие власти Китая.
«Скоро будет готов доклад ВОЗ. У нас есть озабоченность относительно методологии подготовки доклада, в том числе того обстоятельства, что власти в Пекине, по всей видимости, помогли его составить», – сказал руководитель внешнеполитического ведомства США. «Но давайте просмотрим, что будет в этом докладе», – добавил Блинкен.
Госсекретарь США не ответил однозначно на вопрос о том, следует ли Вашингтону, по его мнению, принять какие-либо меры в отношении Китая в связи с тем, что Пекин якобы не раскрыл своевременно какие-то из имевшихся данных о коронавирусе. «Нам нужно, чтобы была ответственность за то, что было в прошлом, но думаю, главная целью должна быть в том, чтобы была более эффективная система в будущем», – сказал Блинкен.
«Думаю, наша задача – сделать все возможное, чтобы предотвратить новую пандемию или хотя бы значительно более эффективно смягчить ущерб, если такое произойдет в будущем», – также отметил госсекретарь США. «Одна из важных составляющих этого – наличие системы, в том числе в рамках ВОЗ, которая предполагает прозрачность, обмен информацией, наличие доступа для международных экспертов в самом начале подобного развития событий», – добавил Блинкен. По его словам, «у Китая, как и у любой другой страны, есть реальные обязательства, которые нужно выполнять».
Напомним, 6 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден поддерживает решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не публиковать предварительный доклад о происхождении коронавируса. В феврале член международной научной группы ВОЗ, доктор Питер Дасзак подтвердил, что новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей. В начале февраля стало известно, что эксперты ВОЗ обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции.
Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
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В Австрии пенсионер умер после вакцинации Pfizer
В австрийском округе Хорн 88-летний мужчина скончался на следующий день после прививки от коронавируса вакциной Pfizer, сообщает издание Kronen Zeitung.
По данным издания, мужчина 24 марта получил вторую инъекцию вакцины. Как предполагается, первые осложнения пенсионер ощутил уже ночью, в четверг он скончался, несмотря на помощь врачей. Как подчеркивает Kronen Zeitung, связь смерти с прививкой пока не установлена, будет проведено вскрытие, передает РИА «Новости».
Напомним, первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания – в 100%. Между тем в начале декабря прошлого года при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.
Власти Польши ужесточили ограничения из-за коронавируса
Правительство Польши объявило о введении с 27 марта новых правил безопасности в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в республике.
«В последнее время мы наблюдаем заметный рост числа заражений, сопровождающийся увеличением числа занятых коек, аппаратов ИВЛ и прежде всего увеличением смертности. Нынешняя ситуация в Польше требует решительных действий. С субботы, 27 марта, мы вводим новые правила безопасности. Они будут действовать до 9 апреля, то есть охватят весь период пасхальных праздников (католическая Пасха отмечается в Польше 4 апреля). Помните, только солидарность и ответственность позволят нам победить COVID-19. Поэтому сведите к минимуму социальные контакты, если сможете, работайте удаленно, а предстоящие пасхальные праздники проведите в кругу своих домочадцев», – передает ТАСС текст сообщения, опубликованного на официальном сайте правительства Польши.
Начиная с субботы в Польше приостанавливают работу мебельные и строительные магазины с площадью более 2 тыс. кв. метров. Во всех магазинах может находиться ограниченное число покупателей: для общей площади до 100 кв. метров – один человек на 15 кв. метров, а для более 100 кв. метров – один человек на 20 кв. метров. Аналогичные правила будут действовать и в костелах. Также работу вынуждены прекратить салоны красоты, парикмахерские и тату-салоны. Услугами яслей и детских садов смогут пользоваться только семьи медиков, солдат, полицейских и пожарных. В остальных случаях дети должны оставаться дома. Спортивные объекты доступны только для профессионалов.
Напомним, с 20 марта в Польше ввели тотальный локдаун в связи с ускорением третьей волны пандемии коронавируса. В этот день жители Варшавы вышли на акцию протеста против ужесточения ограничительных мер в Польше. Тем временем глава канцелярии премьер-министра Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик сообщил, что многие поляки боятся прививаться вакциной AstraZeneca.
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Режим чрезвычайной ситуации в Чехии продлили до 11 апреля
Палата депутатов парламента Чехии продлила действующий в республике режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пандемии до 11 апреля.
За продление режима ЧС проголосовали 53 из 103 присутствовавших на заседании депутатов. Против высказались 34 парламентария. Между тем депутаты отказались поддержать просьбу правительства, настаивавшего на продлении режима ЧС на 30 дней, до 27 апреля. Против этого выступили партии оппозиции. Кабмин не располагает большинством голосов в 200-мандатной нижней палате высшего законодательного органа, передает ТАСС.
Эпидемиологическая обстановка в Чехии остается одной из наиболее сложных в Евросоюзе (ЕС). За последние две недели страна в пересчете на число жителей переместилась в сообществе на второе место по новым случаям инфицирования коронавирусом, уступив первенство Эстонии. За прошедшие сутки медики выявили в Чехии 7853 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в республике за период пандемии превысило 1,5 млн человек, а число умерших с обнаруженным коронавирусом достигло 25639.
В прошлую пятницу Сенат Чехии запретил использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в республике без одобрения в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Между тем в конце февраля президент Чехии Милош Земан лично попросил главу российского государства Владимира Путина предоставить Праге вакцину «Спутник V». В свою очередь премьер-министр Чехии Андрей Бабиш допустил, что республика может начать вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины в ЕМА.
Чешский фармрегулятор приступил к изучению «Спутника V» лишь 1 марта. К этому времени жертвами коронавируса в Чехии стали более 20 тыс. человек, в стране было выявлено более 1,2 млн случаев коронавируса при населении около 10,5 млн человек. К началу февраля урон от COVID-19 в Чехии превысил ущерб от Второй мировой войны. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения вакцины «Спутник V» в Евросоюзе.
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В России зарегистрировали 8,8 тыс. новых случаев коронавируса
За последние сутки в России зафиксировали 8885 случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 8885 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1062 (11,9%) без клинических проявлений», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».
За все время в стране зафиксировали 4 млн 510 тыс. 744 случая коронавирусной инфекции, темп прироста составляет 0,20%.
В прошлые сутки в России выявили 9167 случаев коронавируса.
Женщина умерла на карантине в аэропорту в Японии
В аэропорту Нарита в карантинном стационаре около Токио умерла женщина, у которой был положительный тест на коронавирус. Это первый случай в Японии, сообщили местные СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения.
Сообщается, что женщина прибыла из Египта, проживала в префектуре Хиросима. Тест показал положительный результат на коронавирус, в связи с чем она и была отправлена на карантин в аэропорту.
Заболевание протекало бессимптомно, однако утром в субботу во время ежедневного опроса о состоянии здоровья женщина не подошла к телефону. Медицинские работники обнаружили женщину мертвой в ее комнате, передает РИА «Новости». Отмечается, что это первый подобный случай в Японии.
Ранее в Японии мать передала коронавирус новорожденному. Врачи обнаружили инфицирование у младенца с помощью ПЦР-тестирования, проведенного сразу после рождения ребенка. Сообщалось, что угрозы для жизни новрожденного нет.
Штат Нью-Йорк первым в США ввел добровольные «паспорта вакцинации»
Власти штата Нью-Йорк первыми в США ввели в обращение цифровой «сертификат», который будет использоваться для официального подтверждения вакцинации от коронавируса или отрицательного теста на COVID-19, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.
По его словам, власти запускают Excelsior Pass, «бесплатную платформу для компаний и людей, которую можно использовать для того, чтобы легко получить доступ к надежному доказательству вакцинации или недавно полученного отрицательного теста на коронавирус», передает РИА «Новости».
Как сообщается на сайте департамента здравоохранения штата, чтобы получить доступ к «сертификату» в виде QR-кода, жителям Нью-Йорка нужно будет скачать специальное приложение в Apple App Store или Google Play Store. Можно будет также распечатать код со специального сайта и взять с собой. Предполагается, что компании и площадки будут сканировать этот код и подтверждать подлинность «сертификата».
Участие в программе Excelsior Pass добровольное. Жители штата по-прежнему смогут подтверждать свою вакцинацию или отрицательный тест на коронавирус другими способами – при помощи других телефонных приложений и документов.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не рекомендует вводить специальные паспорта вакцинации, которые давали бы какие-либо привилегии для их обладателей.
Путин рассказал о мерах предосторожности после вакцинации
Президент России Владимир Путин рассказал, что после вакцинации от коронавируса положил на всякий случай перед сном градусник на тумбочку.
«Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник», – сказал Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».
Путин привился от коронавируса 23 марта. При этом представитель президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился российский лидер, и не будут показывать сам процесс. Песков также сообщал, что Путин чувствует себя хорошо. В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей.
В пятницу представитель Кремля сообщил, что дочери Путина привились от коронавируса раньше самого президента, это была отечественная вакцина. Напомним, в августе Путин рассказал, что его дочь самостоятельно приняла решение испытать на себе вакцину от коронавируса, не посоветовавшись с ним.