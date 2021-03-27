В Баварии призвали ускорить одобрение «Спутника V»

Только вакцинация может справиться с коронавирусом, поэтому необходимо вынести урок из негативного опыта первых поставок вакцин и как можно скорее принять решение об одобрении российского препарата «Спутник V», заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

«Вакцинация – единственная долгосрочная стратегия, которая имеет смысл. Поэтому необходимо срочно ускорить процесс одобрения. Например, необходимо как можно скорее принять решение об одобрении «Спутника V». Мы должны были вынести урок из негативного опыта первых поставок. В связи с этим ЕС следовало бы как можно скорее заключить все необходимые соглашения, чтобы получить как можно больше вакцин», – сказал Зедер в интервью газете Passauer Neue Presse, передает РИА «Новости».

Как подчеркнул премьер-министр Баварии, только вакцинация сможет победить коронавирус.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва представила все документы для одобрения российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. 15 марта Зедер призвал Евросоюз как можно скорее изучить вопрос допуска вакцин из России и Китая. 9 марта в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС. 18 марта премьер Баварии Маркус Зедер и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер поддержали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», призвав ускорить процесс сертификации. 19 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в случае регистрации российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать.