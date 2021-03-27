На МКАД произошло возгорание автомобиля

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НОВОСТЬ ЧАСА

Сборная России по футболу обыграла Словению в отборочном матче ЧМ-2022

27 марта, суббота  |  Последнее обновление — 20:23  |  vz.ru
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Зачем Америка скупает нефть у России

Россия зарабатывает на американских покупателях нефти Юрий Смитюк/ТАСС
Американцы в еще больших объемах стали покупать российскую нефть и мазут для производства бензина. Поставки достигли максимума за десять лет, подсчитали в Минэнерго США. Как так получилось, что Вашингтон наращивает закупку нефти у одного из своих главных геополитических оппонентов? Подробности...
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Какую позицию займет Россия в отношениях с США

Россия стремится удержать отношения с США от полного разрыва Christian Ohde/ТАСС
Реакция Москвы на «ментальную войну», которую разворачивает против России администрация Байдена, на первый взгляд кажется противоречивой. Дипломаты и парламентарии предостерегают от скатывания в пропасть и призывают восстановить контакты, в то время как в Минобороны весьма жестко проходятся по заокеанским «партнерам». На деле же, как отмечают международники, Москва уже сделала необходимые выводы об отношениях с США. Подробности...
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Военную мощь Крыма усилят десантники

Воздушно-десантные войска в последнее время усиливают свою мощь Евгений Биятов/РИА Новости
Глава Минобороны анонсировал ряд изменений в структуре Воздушно-десантных войск. В частности, речь идет о перемещении целой десантно-штурмовой бригады из Волгограда в Феодосию. Почему это подразделение переводится именно в Крым, какие задачи оно будет решать на полуострове – и как это связано с изменениями, происходящими в целом в ВДВ России? Подробности...
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Байден наконец-то определился с главной мировой угрозой

«Какая пресс-конференция?» – удивленно переспросил Байден REUTERS/Leah Millis
Первая пресс-конференция Джо Байдена в качестве президента США новостями не побаловала. Пентагон задержится в Афганистане на несколько месяцев, миграционный кризис остается острой проблемой, а борьба с пандемией – главной задачей. Но было и то, что можно расценить как сенсацию: хозяин Белого дома назвал своим внешнеполитическим приоритетом… Северную Корею. Что это – помутнение рассудка или хитрый ход? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Новый миропорядок надо устанавливать вместо войны

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Остаётся только один убедительный аргумент, который способен удерживать нынешний миробеспорядок на грани войны и мира. Поэтому дай бог здоровья и отличных успехов в боевой и политической подготовке Вооружённым Силам Российской Федерации. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Картины Евгении Васильевой не стоит закидывать помидорами

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Мы злимся на Евгению Васильеву вовсе не потому, что она оскорбляет искусство и «храм» – Никас Сафронов там куда оскорбительнее. Проблема Васильевой в том, что она – в плане творчества наивная любительница – имеет время, деньги, силы, желание делать что ей нравится. Подробности...
Обсуждение: 52 комментария

Пармезан окончательно станет русским

Олег Сирота
Олег Сирота, фермер, предприниматель
Несмотря на хайп в интернете, Россия успешно реализует программу импортозамещения. Производство молока за шесть лет контрсанкций выросло почти на 25%. Это рекорд, которого даже у Советского Союза не было. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
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Чемпионат по русофобии в Грузии

Обсуждение: 5 комментариев

Украина решила отказаться от «Донбасса»

Россия, пора прививаться!

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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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20:09
собственная новость

Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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17:47
собственная новость

В Новосибирской области представили выставку о Юго-Восточной Азии в рамках нацпроекта «Культура»

Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Сборная России по футболу обыграла Словению в отборочном матче ЧМ-2022
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    На МКАД произошло возгорание автомобиля

    27 марта 2021, 19:51

    Текст: Ксения Панькова

    В районе развязки МКАД – Киевское шоссе – Ленинский проспект загорелся автомобиль, движение затруднено, сообщает московский дептранс.

    «На внутренней стороне 44-го километра МКАД () в средней полосе произошло возгорание автомобиля», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Как отметил дептранс столицы, на месте возгорания работают оперативные службы, движение на участке затруднено.

      

    17 марта автомобиль выехал на тротуар и столкнулся с автобусом, высаживающим людей на остановке на востоке Москвы.


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    Синоптики пообещали москвичам мощный ливень

    25 марта 2021, 18:02

    Текст: Вера Басилая

    Проливной дождь в Москве принесет до трети месячной нормы осадков в последний день марта, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «В последний день марта в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков в виде проливного дождя. Финал марта выдастся с хорошими обложными проливными дождями, весенними, настоящими. И экология улучшится, воздух, вся пыль прибьется, дороги очистятся от всей этой грязи, снежно-водяной каши. Выпадет треть месячной нормы, до 10 миллиметров за сутки», – пояснил синоптик, передает РИА «Новости». По его словам, период относительно сухой погоды сменится проливными дождями, подчеркнув, что месячная норма марта по осадкам составляет 34 миллиметра.

    Ранее Тишковец заявил, что четверг, 25 марта, может стать самым теплым днем этого месяца в столице.

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    Иммунитет к COVID выработался почти у 44% москвичей

    26 марта 2021, 06:34

    Текст: Наталья Ануфриева

    Порядка 44% жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу, это довольно высокий показатель, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

    Ракова заявила, что «мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета – антитела G в среднем имеют 43-44% москвичей», это «довольно высокий показатель, который позволяет городу жить почти нормальной жизнью с минимальными ограничениями», передает РИА «Новости».

    По словам заммэра, всего в Москве первым компонентом вакцины привито почти 1 млн человек, и около 80% из них уже привито вторым.

    Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России.

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    В центре Москвы расцвели подснежники
       26 марта 2021, 19:59
    Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    В Москве из-за теплой и солнечной погоды расцвели подснежники, 25 марта в город пришла метеорологическая весна, температура выросла до плюс 10 градусов.

    Подснежники расцвели в нескольких местах в центре Москвы, в районе улицы 2-я Дубровская цветы распустились под окнами одного из жилых домов, передает РИА «Новости».

    Синоптики сообщали, что почки на деревьях начали набухать в Московской области.

    Ранее метеорологи отмечали, что в городе в пятницу будет температура до плюс 8 градусов.

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    Севастопольский проспект в Москве встал в пробке из-за столкновения пяти машин

    26 марта 2021, 18:05

    Текст: Вера Басилая

    Авария с участием сразу пяти автомобилей произошла на Севастопольском проспекте в Москве.

    Столкновение произошло в районе дома 17А в сторону области. Заняты 3-я и 4-я полосы. Пробка образовалась до пересечения с улицей Наметкина, сообщают «Московские новости».

       

    Ранее сообщалось, что пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов, наибольшие затруднения наблюдались в центре города.

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    Московскому полицейскому порвали форму при проверке документов в метро

    25 марта 2021, 13:56

    Текст: Алексей Дегтярев

    В московском метро мужчина при проверке документов порвал полицейскому форму, сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МВД.

    «По предварительным данным, сотрудники полиции остановили мужчину на станции метро «Орехово» для проверки документов, в этот момент он повел себя неадекватно, агрессивно и порвал форменное обмундирование сотрудника полиции, после чего был задержан и доставлен в комнату полиции для дальнейшего разбирательства», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия, отметили в пресс-службе московской полиции.

    Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что полицейский, на которого набросился подозреваемый, не пострадал серьезно.

    Ранее в Москве полицейские задержали пассажира метро, который заявил об угрозе «взрыва» метрополитена.

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    В Москве поезд сбил трех человек

    27 марта 2021, 08:45

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Москве поезд сбил трех человек, двое погибли на месте, инцидент произошел на платформе, расположенной на улице Подольских курсантов, сообщают СМИ.

    В результате происшествия скончались 41-летний мужчина и женщина, один из пострадавших сумел выжить, хотя его затянуло под платформу, пишет РЕН-ТВ.

    В феврале в московском метро за один день произошло два случая падения людей на рельсы, один из упавших погиб.

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    Москвич выстрелил в малолетнего сына из травматического пистолета

    25 марта 2021, 20:16

    Текст: Вера Басилая

    Прокуратура Москвы организовала проверку по факту случайного ранения отцом сына из травматического пистолета, ребенка доставили в больницу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

    «По предварительной информации, 25 марта 12-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение с повреждениями, полученными в результате выстрелов из травматического пистолета. Телесные повреждения причинены по неосторожности отцом ребенка в квартире по ул. Перовская», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Проверка поручена Перовской межрайонной прокуратуре. Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей. Кроме того, материалы полицейской проверки переданы в столичный СК, в связи с необходимостью дачи процессуальной оценки по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Результаты контролируются.

    Ранее следователи занялись изучением обстоятельств гибели забитого до смерти шестилетнего мальчика в поселке Кудряшовский под Новосибирском, по подозрению в его убийстве задержаны мать и отчим.

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    Москвичам пообещали самый теплый день в марте

    25 марта 2021, 16:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    Четверг, 25 марта, может быть самым теплым днем этого месяца в Москве, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «На 15 часов – плюс 10,7 градуса, это будет самый теплый день этого месяца, по всей видимости», – пояснил синоптик РИА «Новости».

    Ранее в четверг Тишковец пояснял, что метеорологическая весна с устойчивой среднесуточной температурой выше нуля пришла в Москву с опозданием на четыре дня.

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    Собянин: Система здравоохранения справляется с госпитализациями пациентов с COVID

    25 марта 2021, 22:16

    Текст: Ксения Панькова

    Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом в столице остановился на невысоком уровне, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что система здравоохранения справляется.

    «Сегодня мы держимся практически на одной планке – небольшой рост, небольшое падение, [ситуация] стабилизировалась на достаточно таком, я бы не сказал, что очень низком уровне, но на таком, приемлемом, с которым свободно справляется здравоохранение», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.

    При этом, по его словам, специалисты не исключают нового всплеска заболеваемости коронавирусом. «Такие опасения, конечно, у всех бывают, и специалисты говорят, что ничего не исключено», – сказал мэр, отметив, что многие жители Москвы прошли иммунизацию.

    Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей.

    В четверг глава правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа больных, пройден самый сложный период. В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России немного отступил, однако на лечении все еще остается большое количество пациентов.

    Коментарии (1)
    Таксиста зарезали в Москве из-за конфликта по оплате за проезд

    27 марта 2021, 12:30

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Москве мужчину заподозрили в убийстве таксиста, молодой человек сообщил, что конфликт произошел из-за разногласий по оплате за проезд, сообщили в Главном следственном управлении СК по столице.

    Тело мужчины 1970 года рождения нашли в салоне машины, припаркованной у дома по Саратовскому проезду, на нем насчитали множество колото-резаных ранений, сообщается на сайте ведомства.

    «Установлено, что потерпевший работал водителем такси, и в этот вечер выполнял один из заказов. В настоящее время подозреваемый 2002 года рождения задержан, в ходе допроса молодой человек полностью признал вину, и сообщил, что конфликт с водителем произошел из-за разногласий по конечной оплате проезда», – отметили в ведомстве.

    Подозреваемому предъявили обвинение, в скором времени ему изберут меру пресечения.

    Ранее СМИ писали, что в Москве водитель такси в ходе конфликта с пассажирами, которые отказались оплачивать поездку, прострелил голову одному из них.

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    В Москве предложили сделать бесплатные парковки для духовенства

    25 марта 2021, 20:02

    Текст: Алексей Дегтярев

    Духовенство должно иметь доступ к бесплатной парковке в Москве в местах, куда священнослужители ездят по служебной необходимости, заявил президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер.

    «Для духовенства всех конфессий нужно сделать парковки бесплатными. Но не везде, а в местах, куда они должны ездить для исполнения своего служения, служебного долга. В частности, когда они посещают больных, заключенных», – сказал Каннер РИА «Новости».

    Он пояснил, что у него есть знакомый раввин в США, который не платил за парковку при посещении женщины в больнице. На автомобиле у него был специальный знак, оповещающий о том, что тот является сотрудником религиозной организации.

    Что касается верующих мирян (не духовенства), Каннер призвал не делать для них исключений в вопросе платных парковок. «Верующие должны платить за парковки так же, как все. Если у человека есть деньги на машину, значит, есть деньги на парковку. Чем меньше исключений – тем лучше», – добавил он.

    Власти столицы ранее сообщали, что тарифы на платные парковки изменятся на 193 участках с 5 апреля. На парковках, где загрузка достигает 96% и больше, будет действовать тариф 380 рублей за час в дневное время. На некоторых других улицах тарифы снизятся.

    Ранее парковки в Москве делали бесплатными на Международный женский день, 8 марта.

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    Собянин заявил о росте заболеваний коронавирусом среди пожилых в Москве

    25 марта 2021, 15:02

    Текст: Алина Назарова

    Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Сегодня ситуация действительно стабильная, доля заболеваний, мы видим, что больше стало среди пожилого населения, и по количеству госпитализаций, мы видим, что это больше пожилых стало», – сказал Собянин, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

    Он отметил, что у большинства нет противопоказаний для вакцинации от коронавируса, и это было бы для них спасением.

    Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа больных, пройден самый сложный период. В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России немного отступил, однако на лечении все еще остается большое количество пациентов.

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    Пробки в Москве достигли 9 баллов

    25 марта 2021, 19:15

    Текст: Ксения Панькова

    Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов, наибольшие затруднения наблюдаются в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

    В пробках стоит Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней сторонах, наибольшие затруднения на северо-востоке и юго-востоке, передает РИА «Новости».

    Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Кремлевской, Софийской, Болотной набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце от Яузкого до Рождественского бульвара, также серьезные заторы Тверском и Никитском бульварах, на улицах Солянка, Большая Лубянка, Большая Никитская, Тверская, Театральный проезд.

    Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на юге, юго-востоке и востоке. Отдельные трудности наблюдаются и на МКАД на западе, юго-востоке.

    Заторы отмечаются на вылетных магистралях – Ленинском проспекте, Щелковском шоссе.

    Напомним, 20 февраля длина заторов утром на дорогах Москвы составила 53 километра.

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    Лед тронулся раньше времени на Москве-реке

    25 марта 2021, 06:39

    Текст: Наталья Ануфриева

    Москва-река начала освобождаться ото льда раньше срока, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    «Лед тронулся в прямом смысле на Москве-реке. Это выше Москвы», – сказал Вильфанд.

    По словам эксперта, вскрытие ледового покрова произошло раньше времени, так как в Москве и Подмосковье много предприятий, в реку поступают теплые воды стоков, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что «на Оке предприятий гораздо меньше, поэтому она еще покрыта льдом».

    Ранее синоптики рассказали о погоде в столице в четверг.

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    Синоптики рассказали о погоде в Москве

    25 марта 2021, 06:36

    Текст: Наталья Ануфриева

    Небольшая облачность, местами гололедица и до плюс восьми градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщают синоптики.

    Днем температура воздуха в городе составит шесть-восемь градусов тепла, в ночь на пятницу она может опуститься до минус одного градуса, передает ТАСС.

    Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

    В Подмосковье температура будет колебаться в пределах плюс четырех-девяти градусов, в ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус четыре градуса.

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