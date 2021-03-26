В Татарстане предложили ввести запрет на продажу алкоголя покупателям с детьми

Торговым сетям необходимо запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми, с соответствующим предложением обратилась детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец к министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

«Инициатива запретить продавать алкоголь покупателям с детьми родилась не спонтанно. Очень много об этом говорят и родители, и эксперты, и общественные деятели, потому что дети перенимают манеру поведения родителей либо тех взрослых, которые их воспитывают... И когда мама или папа берут ребенка за руку и ведут в отдел продажи алкоголя, где очень богатая палитра выбора, ребенок привыкает к этому и начинает воспринимать алкоголь как продукт первой необходимости, наряду с молоком, хлебом», – цитирует РИА «Новости» омбудсмена.

Кроме того, интерес ребенка к алкоголю могут спровоцировать сами винные и водочные отделы, которые занимают огромные площади в магазинах, считает Волынец.

Она также отметила, что, несмотря на запрет выставления табачных изделий в магазинах, ребенок может их увидеть, когда стоит около кассы, и это, по мнению омбудсмена, тоже пропаганда.

«Конечно, мы не можем контролировать распитие спиртных напитков в каждой семье, где есть дети, но мы можем запретить родителям выбирать, покупать алкоголь на глазах у детей», – уверена она.

Волынец также добавила, что данная инициатива получила поддержку отдельных членов профильного комитета по охране здоровья Госдумы. «Признательны за эту поддержку и рассчитываем на то, что в ближайшем будущем инициатива будет поддержана нашими законодателями и принята на федеральном уровне», – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в январе 2021 года производство водки в России снизилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В феврале член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил убрать алкоголь крепче 15% из продуктовых в специализированные магазины алкогольной продукции.