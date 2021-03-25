Кремль прокомментировал возможность очного участия Путина в «Бессмертном полку»

Пока преждевременно говорить об очном участии президента Владимира Путина в шествии «Бессмертного полка»: из-за коронавируса загадывать на полтора месяца трудно, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пескова спросили, хочет ли президент принять участие в шествии «Бессмертного полка», ведь к этому времени у него будет иммунитет.

«Пока преждевременно об этом говорить. Мы пока не знаем, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка. Все-таки впереди еще больше, чем один месяц – полтора месяца впереди», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Пресс-секретарь президента добавил, что будет надеяться, что динамика развития эпидемиологической ситуации позволит снять дополнительные ограничительные меры в различных городах, в том числе в Москве, «и тогда это позволит принимать соответствующие решения о личном участии».

«Но мы сейчас живем в такое время и в таких условиях эпидемиологических, что загадывать на полтора месяца достаточно трудно. И, наверное, дело это крайне неблагодарное», – сказал он.

Во вторник сообщалось, что президент России Владимир Путин привился от коронавируса. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс.