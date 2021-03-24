В офисе Зеленского объяснили его «увольнение»

Президент Украины Владимир Зеленский не слагал с себя полномочий, как об этом сообщили ряд изданий, заявили в офисе главы украинского государства.

На сайте президента Украины опубликовали распоряжение об увольнении главы Кропивницкой районной государственной администрации Аллы Полищук, которая была назначена на должность 6 марта 2015 года распоряжением предыдущего главы государства Петра Порошенко, передает РИА «Новости».

В документе отмечалось, что глава государства уволил Полищук с формулировкой «в связи с окончанием срока полномочий президента Украины», несколько российских СМИ восприняли это как то, что Зеленский снял с себя полномочия.

«Согласно закону Украины «О местных государственных администрациях», главы местных государственных администраций назначаются на должность президентом Украины по представлению кабинета министров Украины на срок полномочий главы государства. В случае избрания нового президента Украины председатели местных государственных администраций продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых председателей местных госадминистраций», – уточнили в офисе Зеленского.

В 2020 году на сайте президента Украины петиция с требованием запретить вышки 5G набрала необходимое количество голосов для того, чтобы ее рассмотрел сам Зеленский.

Позже в том же году на этом же ресурсе появилась петиция с требованием отставки Зеленского из-за несоблюдения им своих обещаний.