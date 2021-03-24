Возникла угроза схождения оползня на густонаселенный район Тбилиси В Тбилиси обрадовались позиции Госдепа об антироссийском курсе «Грузинской мечты» 24 марта 2021, 09:32 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Один из лидеров «Грузинской мечты», депутат Шалва Папуашвили заявил, что сенатские слушания в США по Грузии в ночь на среду развенчали миф о том, что правящая партия является «пророссийской», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Он отметил, что наиболее показательной является позиция на этих слушаниях заместителя помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Джорджа Кента, которая, по словам депутата, вошла в противоречие с нарративом грузинской оппозиции о том, что «Грузинская мечта» и ее избиратели «являются российскими агентами». «Оппозиция уже столько лет просто врет, сводя с ума своих сторонников о том, что вот идут русские», – сказал парламентарий. Шалва Папуашвили также отметил, что на сенатских слушаниях было четко заявлено о том, что бойкот оппозиции избранного осенью парламента «на руку России». На слушаниях Джордж Кент выразил «сожаление» бойкотом оппозиции, несмотря на то, что ее избиратель «желает видеть оппозиционеров в депутатских креслах». Он назвал Грузию «важным партнером США на Южном Кавказе и в регионе Черного моря», а также поддержал интеграцию Грузии в НАТО и ее тесные связи с евроатлантическим сообществом. Говоря о находящемся под арестом антироссийском радикале Никаноре Мелия, представитель Госдепа США напомнил, что тот нарушил правила условного освобождения, снял электронный браслет, а перед законом все должны быть равны. Также отвечая на вопрос, является ли «Грузинская мечта» «проводником российских интересов», Джордж Кент заявил, что нынешние власти Грузии «не сворачивали и не намерены сворачивать с курса на евроатлантическую интеграцию, которую поддерживает в Грузии подавляющее большинство населения». Напомним, на днях безрезультатно завершилась недельная миссия в Грузию личного представителя главы Европейского совета Шарля Мишеля Кристиана Даниэльссона, который пытался склонить власти и оппозицию к подписанию документа по урегулированию кризиса, возникшего из-за отказа сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили признать проигранные ими осенние выборы в парламент.

Сергей Минаев определил «говнопорог» Ксении Собчак 23 марта 2021, 11:19

Фото: Кирилл Зыков,Сергей Ведяшкин/

Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Главный редактор журнала Esquire Russia Сергей Минаев заявил, что у телеведущий Ксении Собчак «запредельный говнопорог», потому она смогла взять интервью у «скопинского маньяка» Виктора Мохова. «Я вчера посмотрел фильм Собчак про «скопинского маньяка». Что хочется сказать? На мой взгляд, общественная дискуссия, в попытке разобраться пробила Собчак дно или еще не до конца, доходя до вопроса «ну, неужели она сама не понимает, что это *** (ужасно)», буксует и бессильно зарывается в песок», – написал Минаев в Facebook. По его словам, критики Собчак «не понимают одну важную, … базовую, характеристику Ксении Анатольевны». «У людей и животных есть болевой порог. Низкий порог означает слабую переносимость боли, а высокий, как, например, у питбуля, позволяет боль практически не замечать. То же и с говном. Люди с низким говнопорогом могут испытать немедленный приступ рвоты, проходя мимо общественного туалета. Люди с высоким говнопорогом могут часами сидеть в дачном сортире с дырой в полу, читать газету «Тайны судьбы» и есть бутерброд с сыром», – отметил журналист. «Так вот, говнопорог Ксении Анатольевны настолько запределен, что позволяет ей плавать в говне по самые брови, набирать его в рот и, подобно киту, пускать из него фонтаны в сторону изумленной публики, не испытывая дискомфорта. Она совершенно не чувствует запаха. И этот случай воистину уникален», – заключил Минаев. Ранее российские журналисты и блогеры раскритиковали решение Ксении Собчак взять интервью у «скопинского маньяка» Виктора Мохова, заявив, что она опошлила и без того жуткую историю, а также призвав к блокировке фильма на YouTube. Военный эксперт предположил причину трагедии с пилотами Ту-22М3 под Калугой 23 марта 2021, 14:50

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Самостоятельно катапультироваться одновременно все трое летчиков не могли. Поэтому подозреваю, что дело именно в системе принудительного катапультирования» – сказал газете ВЗГЛЯД летчик-инструктор Андрей Красноперов, комментируя инцидент на военном аэродроме под Калугой, который привел к гибели троих человек. «На самолетах Ту-22М3 есть кнопка принудительного катапультирования. С ее помощью командир воздушного судна может катапультировать весь экипаж. Она используется в случае высокой срочности, например, когда самолет падает. Может быть, кто-то нажал эту кнопку», – предположил инструктор, майор запаса ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов. Во вторник трое военных погибли в результате срабатывания катапульт при запуске двигателей Ту-22М3 на аэродроме под Калугой. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью. Погиб в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора. Один из членов экипажа выжил после инцидента на аэродроме под Калугой, он доставлен в лазарет санчасти в Шайковке, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах региона. Красноперов добавил, что при умышленном катапультировании должны были катапультироваться не трое людей, а четверо. Экипаж такого самолета состоит из четырех человек, отметил он. «Самостоятельно катапультироваться же одновременно все трое не могли. Поэтому подозреваю, что дело именно в системе принудительного катапультирования. Заканчиваются такие истории обычно трагично. Получается – трое держались за кресла, и они упали на землю», – сказал собеседник. Красноперов добавил, что он и сам летал на этом аэродроме. «Возможно, там проводились регламентные работы, и это результат неграмотной эксплуатации самолета», – отметил он. Ту-22М – семейство советских, позднее российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Самолеты этого типа предназначены для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей в любое время суток и в любых метеоусловиях. Могут быть носителями ядерного оружия. Бастрыкин поручил начать проверку после интервью Собчак со «скопинским маньяком» 23 марта 2021, 20:32

Фото: Ксения Собчак/YouTube

Текст: Абдулла Шакиров

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по Рязанской области организовать процессуальную проверку после интервью «скопинского маньяка» Виктора Мохова телеведущей Ксении Собчак, сообщает пресс-служба СК. «Накануне в СМИ было опубликовано интервью Мохова, который ранее отбывал наказание за особо тяжкие преступления против личности, вызвавшее широкий общественный резонанс. Журналисты и общественники обращают внимание правоохранительных органов на возможное приготовление нового преступления со стороны мужчины. Александр Бастрыкин поручил следователям в рамках проверочных мероприятий изучить все высказывания, озвученные в СМИ, и дать им надлежащую правовую оценку», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее российские журналисты и блогеры раскритиковали решение телеведущей Ксении Собчак взять интервью у «скопинского маньяка» Виктора Мохова, заявив, что она опошлила и без того жуткую историю, а также призвав к блокировке фильма на YouTube. Депутат Госдумы Оксана Пушкина написала запросы во ФСИН и Генпрокуратуру после заявлений «скопинского маньяка» о желании помочь его жертве «зачать детей». Пушкина заявила, что брать интервью с освободившимся из тюрьмы маньяком недопустимо, также недопустимо «делать из него героя». Одна из жертв Мохова в этом интервью заявила, что преступник изнасиловал ее вместе с другим мужчиной около 900 раз. Мохов в интервью также порассуждал о любви и пошутил об одной из своих жертв. 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу в начале марта. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. При этом сообщалось, что сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и якобы поехал в Москву для участия в ток-шоу. Впрочем, федеральные каналы опровергли участие «скопинского маньяка» в своих шоу. Стало известно о тайном продолжении Нидерландами переговоров с Россией по газу 23 марта 2021, 14:55

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Нидерланды тайно продолжили переговоры с Россией по газу несмотря на то, что торговые отношения между странами были заморожены после крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, сообщает голландский портал Follow The Money. Портал, который провел собственное расследование, утверждает, что крушение рейса MH17 и украинский кризис лишь временно повлияли на российско-нидерландские отношения. Связи в газовой сфере оказались устойчивыми к политическим событиям, передает РИА «Новости». После нескольких лет застоя в двусторонних контактах диалог возобновился в мае 2017 года. Тогда в Амстердаме проходила конференция Flame, в которой участвовали российские торговые представители. Список докладчиков практически полностью состоял из представителей голландских и российских компаний, участвовавших в «Северном потоке – 2»: помимо привычных имен из газового сектора присутствовали также офшорная компания Allseas и дноуглубительная компания Van Oord. Спустя несколько месяцев, как отмечает портал, по инициативе голландского правительства в Москву прибыл генеральный директор МИД Нидерландов по внешним экономическим связям. Отмечается, что на встрече в Москве голландский представитель, замминистра энергетики России и его коллега по экономическому развитию «вывели двустороннюю рабочую группу по энергетике из спячки через три года после катастрофы MH17». Высшее руководство продолжало встречаться на конференциях и во время взаимных визитов, сообщает портал. «Министры (иностранных дел) Стеф Блок и (экономики и климатической политики) Эрик Вибес не сочли необходимым проинформировать палату представителей в 2017 году о перезапуске Рабочей группы по энергетике», – говорится в статье. По данным издания, в 2021 году Рабочая группа по энергетике продолжает действовать. По сообщению FTM, на весну запланирована третья встреча за четыре года. Постоянным пунктом повестки дня стал российский проект газопровода «Северный поток – 2». Как указывает портал, «Нидерланды являются одной из немногих стран в Европе, которые поддерживают проект газопровода». В парламентских отчетах и реестрах документов различных министерств Нидерландов эти встречи не фигурируют, однако голландский портал нашел доказательство подобных контактов в отчетах российского Минэнерго. «Многие страны Центральной и Восточной Европы опасаются усиления доминирования России в газовой сфере после строительства «Северного потока – 2», а между тем такие страны, как Германия и Нидерланды, рассматривают проект как прекрасную возможность для обеспечения энергоснабжения и считают проект чисто коммерческим... Европа разделена по «Северному потоку – 2», и правительство Нидерландов встает на сторону России», – приходит к выводу голландский портал. Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. В июне 2020 года в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде было заявлено, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также стало известно, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу крушения самолета. 6 февраля 2021 года Нидерланды отказались привлекать Киев к ответу по делу о крушении MH17. Суд Нидерландов постановил приобщить к делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году отчеты российской компании «Алмаз – Антей», в которых говорится, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. Сообщалось, что представителей компании могут допустить к месту реконструкции крушения MH17. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД СМИ: Российский посол вызван в МИД Турции 23 марта 2021, 15:27 Текст: Алина Назарова

Министерство иностранных дел Турции вызвало российского посла Алексея Ерхова в связи с обострением ситуации в Идлибской зоне деэскалации, сообщает газета Hurriyet. По данным газеты, Ерхов был вызван в МИД, где ему была выражена обеспокоенность проблемой безопасности, которая возникла в регионе из-за участившихся атак. Было отмечено, что нападения происходят в районах, где находятся гражданские лица, что угрожает стабильности и безопасности в Идлибской зоне деэскалации. МИД Турции и посольство России в Анкаре пока не подтвердили вызов российского посла, передает РИА «Новости». Ранее Минобороны Турции возложило на сирийскую армию ответственность за гибель в воскресенье пяти мирных жителей при обстреле больницы на неподконтрольной Дамаску территории в Идлибской зоне деэскалации, а также за атаку на жилой район и стоянку грузовиков в этой зоне, в результате чего, как утверждается, получили ранения семь мирных жителей. Сообщалось, что Анкара проинформировала Москву о необходимости прекращения вооруженными силами Сирии боевых действий в Идлибе. Напомним, 9 марта жители Идлиба выступили против протурецких боевиков на фоне гуманитарного кризиса на подконтрольной вооруженным силам Турции территории Сирии и бесчинств незаконных вооруженных формирований. Кроме того, в подконтрольном Турции сирийском городе Африн провинции Алеппо прошел митинг, участники которого потребовали возвращения оливковых полей, захваченных боевиками протурецких бандформирований. В Сирии осудили Турцию за невыполнение данных России обязательств по Идлибу. Немецкий эксперт: Евросоюз утерял способность вести внешнюю политику 23 марта 2021, 13:04

Фото: OLIVIER HOSLET/

POOL/EPA/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Нынешнее руководство ЕС постоянно пытается действовать силой против России и Китая. Неудивительно, что конфликтность возрастает», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал обвинения, с которыми выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель: Москва взяла курс на конфронтацию, а Пекин ввел недопустимые ответные санкции против ЕС. «К сожалению, Европейский союз утерял способность вести внешнюю политику. По моему мнению, это связано и с давлением со стороны Соединенных Штатов, и с непрофессионализмом отдельных евробюрократов», – заметил немецкий политолог Александр Рар. Главы МИДов Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию, объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после прошедшего в понедельник заседания Совета ЕС в Брюсселе. Как сообщает RT, глава евродипломатии также назвал неприемлемым решение Китая ввести ответные санкции против официальных лиц ЕС. Речь идет о мерах, принятых КНР в ответ на санкции, которые были введены в понедельник Соединенными Штатами, ЕС, Британией и Канадой. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о введенных США и их союзниками односторонних санкциях, констатировал – Запад утратил искусство дипломатии. «У нас единая позиция неприемлемости подобного рода методов международной жизни», – подчеркнул Лавров на совместной пресс-конференции с китайским коллегой Ван И. «Европа, как всегда, и в этом ее главная ошибка, ставит себя в положение носителя более высокой морали: «Мы более правильные, и поэтому нам, с нашей колокольни, все позволено», – полагает Рар. «Вот и сейчас – ЕС вводит санкции против своего главного торгового партнера, Китая, и удивляется тому, что Пекин отвечает контрсанкциями, – отметил собеседник. – Трудно придумать более наивных высказываний, чем эти заявления европейских политиков, которые говорят: «Мы же правы! Вы, китайцы, нарушаете права человека в Синьцзяне и заслуживаете санкций. А мы ничего плохого не сделали, почему против нас вводятся контрмеры?». «Нынешнее руководство ЕС, вслед за американскими партнерами, постоянно пытается действовать силой против России и Китая. Неудивительно, что конфликтность в отношениях с этими странами возрастает», – констатировал Рар. При этом, добавил он, к сожалению, из европейской внешнеполитической практики исчез такой умный принцип, как изменение через торговлю. «Еще несколько десятилетий тому назад была в ходу идея – на недостаточно демократичные, с точки зрения Европы, страны можно влиять при помощи налаживания с ними экономических связей. Но не силой», – отметил немецкий эксперт. То, что с правами уйгуров и с политической обстановкой в Гонконге есть проблемы, очевидно всем за пределами КНР, полагает Рар. Но, подчеркнул он, пытаясь наказать Китай санкциями, Европа лишь наносит ущерб самой себе. Добавим, что ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что в мире должна появиться широкая коалиция стран – противников американских односторонних санкций. Лишь в этом случае США сложат это оружие для сохранения мирового господства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что Москва и Пекин готовы предложить миру для отказа от американской зависимости. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу 23 марта 2021, 18:20

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Американскую военную базу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор обстреляли ракетами, есть пострадавшие среди военнослужащих США, сообщают СМИ. «Ракеты неизвестного происхождения были выпущены по американской базе на месторождении газа Конико на севере провинции Дейр-эз-Зор. Обстрел ... привел к ранениям в рядах американских военных», – цитирует сообщение канала Al-Mayadeen РИА «Новости». В начале февраля США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии и призвала уважать суверенитет республики. Ростех пообещал показать на МАКС-2021 «принципиально новый самолет» 23 марта 2021, 11:59

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Ростех намерен представить на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) летом 2021 года в подмосковном Жуковском принципиально новый самолет. «Хотим максимально ярко представить все достижения России как в военном, так и в гражданском авиастроении, в том числе перспективные модели самолетов, вертолетов, двигатели и другие агрегаты, передовые бортовые системы. Планируются и новинки, в частности, впервые покажем принципиально новый самолет», – сказали в Ростехе, передает ТАСС. Там добавили, что в авиасалоне примут участие все холдинги, задействованные в создании авиационной продукции. Общая площадь нашей экспозиции составит более пяти тысяч квадратных метров. Международный авиационно-космический салон пройдет с 20 по 25 июля 2021 года. Минпромторг сообщил, что в МАКС-2021 хотят принять участие более 40 стран, страной–партнером станет Казахстан, с которым планируется подписать ряд важных соглашений. На авиасалоне планируется показать самолеты ЛМС «Байкал», Ил-114-300, МС-21-310 с двигателем ПД-14, Су-30СМ2 с двигателем АЛ-41Ф1С, вертолеты Ансат-М, Ка-226Т, Ка-32А11М, Ми-171А3. Эксперт объяснил причины отставания США от России в гиперзвуке 23 марта 2021, 11:22

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Американцам потребуется от пяти–шести до 10–12 лет на преодоление отставания от России в гиперзвуковых технологиях», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Так он прокомментировал доклад Пентагона, в котором сказано о препятствиях на пути создания американского гиперзвукового оружия. «В США сейчас не решена проблема управления полетом гиперзвуковой ракеты. Также перед американцами стоит вопрос работы головок самонаведения, которые необходимы для того, чтобы обеспечить захват целей и поражение подвижных целей», – пояснил доктор военных наук Константин Сивков. Программа создания американского гиперзвукового оружия столкнулась с рядом препятствий в связи с недостаточной развитостью ключевых технологий. Об этом свидетельствует мнение представителей Пентагона в докладе Главного контрольного управления США (GAO) – контрольно-ревизионного органа Конгресса. «Пентагон предпринял некоторые шаги, чтобы частично устранить эти проблемы, хотя другие остаются нерешенными, – приводит ТАСС текст документа GAO. – Мы выявили ряд ключевых технологий, которые не были в достаточной степени развиты к моменту старта программы, что может создать препятствия для выполнения задач программы». В России, по оценке Сивкова, уже решены вышеперечисленные проблемы управления полетом гиперзвуковых ракет воздушного базирования и противокорабельных вооружений. «Американцам потребуется от пяти-шести до 10-12 лет на преодоление такого отставания. Оно обусловлено тем, – продолжил собеседник, – что они не уделяли этому должного внимания». Еще одну причину отставания американской оборонной отрасли в развитии гиперзвуковых технологий эксперт видит в принятой в Соединенных Штатах грантовой системе. «Для того, чтобы создать что-то прорывное, нужен целый комплекс факторов. Один из них – наличие серьезного стимула для интеллектуальной работы», – отметил Сивков. «Дело в том, что грантовая система направлена больше на достижение сиюминутных целей. Когда речь идет о создании новых, прорывных вещей, гранты выступают тормозом», – подытожил собеседник. В марте прошлого года начальник штаба вооруженных сил США генерал Джеймс Макконвилл назвал возможный срок появления гиперзвукового оружия у Соединенных Штатов. В Пентагоне отмечали, что у Соединенных Штатов уйдут годы на восстановление программ разработки гиперзвукового оружия. В феврале этого года замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен констатировал: если смотреть «на региональные потенциалы России и Китая, их вложения в ракеты средней дальности (крылатые, гиперзвуковые и баллистические), то это является вызовом». Весной 2020 года сообщалось, что модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М сможет нести гиперзвуковые ракеты. В конце января этого года замминистра обороны России Андрей Криворучко заявил: государственные испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» завершатся в этом году, будут выполнены пуски с подводных лодок. На минувшей неделе главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что самые многочисленные атомные подлодки России – многоцелевые корабли проектов 949А и 971 – оснастят новым оружием, в том числе «Цирконами». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долго Россия сможет сохранять лидерство в гиперзвуке. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Из-за срабатывания катапульт Ту-22М3 под Калугой погибли трое военных 23 марта 2021, 13:50

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Трое военных погибли в результате срабатывания катапульт при запуске двигателей Ту-22М3 на аэродроме под Калугой, сообщил источник в силовых структурах региона. «На земле при запуске двигателей сработали катапульты. Три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора», – сказал источник ТАСС. Ту-22М – семейство советских, позднее российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Самолеты этого типа предназначены для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей в любое время суток и в любых метеоусловиях. Могут быть носителями ядерного оружия. Предыдущая катастрофа, в которой погиб экипаж самолета, произошла 22 января 2019 года. Тогда при заходе на посадку на аэродроме в Оленегорске (Мурманская область) потерпел катастрофу бомбардировщик Ту-22М3 40-го смешанного авиационного полка дальней авиации ВКС России. В результате трое членов экипажа погибли, один выжил. Власти Норвегии остановили продажу завода Bergen Engines российскому ТМХ 23 марта 2021, 12:45 Текст: Алина Назарова

Норвежское правительство остановило продажу компанией Rolls-Royce Group расположенного в королевстве завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines международному подразделению «Трансмашхолдинга» TMH International. «Правительство считает, что национальные интересы могут оказаться под угрозой, если владение заводом перейдет к TMH. Будет принята резолюция об остановке продажи на основании закона о безопасности», – заявила министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Моника Мэланн, передает ТАСС. В начале февраля Трансмашхолдинг сообщал, что приобретает у британской компании Rolls-Royce Group завод дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines в Норвегии. Однако в марте министерство юстиции Норвегии заявило, что власти в соответствии с законом о безопасности могут приостановить эту сделку, передает РИА «Новости». В состав компании Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в семи странах мира. Bergen Engines с момента основания в 1946 году поставил заказчикам более 7 тыс. двигателей, из которых 5 тыс. в данный момент находятся в эксплуатации. В настоящее время в Bergen Engines работают около 900 сотрудников. «Трансмашхолдинг» – крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Французская Alstom владеет 20% ТМХ, структуры Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы – около 80%. ТМХ ранее сообщал, что контролирующими акционерами являются Комиссаров и Липа. Путин привился от коронавируса 23 марта 2021, 21:04

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Президент России Владимир Путин привился от коронавируса, он чувствует себя хорошо, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Какой вакциной из трех привился Путин, не уточняется. В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. Вероятнее всего, это был препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи. «У президента есть свои врачи, которые и определят, какой именно вакциной ему делать прививку. Тут не имеет смысла гадать, какой это будет препарат. Любая из трех вакцин, которые у нас есть, подойдет. Какую решат – вопрос техники», – объясняет депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. В Минздраве также затруднились однозначно ответить, какой именно препарат выбран для главы государства. «Сложно, конечно, точно ответить, какую именно вакцину выберет Владимиру Владимировичу его врач. Но я позволю себе предположить, что, наверное, это будет «Спутник V». Он разрешен в этой возрастной категории, да и уже есть четкие исследования, доказывающие его эффективность», – считает главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов. В свою очередь ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов пояснил отсутствие информации о конкретном препарате. «Президент для того и не стал говорить о том, какой вакциной будет вакцинироваться, чтобы не создавать никаких предпочтений. Он не стал, так сказать, лить воду на мельницу никого из производителей», – пояснил вирусолог. Накануне в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции президент Владимир Путин сообщил, что намерен сделать прививку от COVID-19 во вторник, 23 марта. В Кремле воздержались от сообщения, какой именно российской вакциной против коронавируса привьется глава государства. Вице-премьер Словакии подал в отставку из-за скандала со «Спутником V» 23 марта 2021, 11:38 Текст: Евгения Шестак

Вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик подал в отставку на фоне правительственного кризиса, который возник после закупок российской вакцины «Спутник V». Сулик заявил, что теперь свой пост должен покинуть и премьер-министр Игор Матович, после чего в стране может быть сформировано новое правительство, передает Deutsche Welle. Накануне премьер-министр Словакии Игор Матович согласился подать в отставку ради спасения правящей коалиции и разрешения правительственного кризиса. Он заявил, что готов уйти со своего поста, но намерен остаться членом правительства. Ранее на фоне правительственного кризиса министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк подал в отставку. Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V». Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что минздрав страны разрешил применение препарата. Глава минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал. В коалиции потребовали отставки премьера. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Голикова объяснила отказ России от локдауна во вторую волну коронавиурса 23 марта 2021, 22:07 Текст: Абдулла Шакиров

Россия не стала вводить общенациональный карантин во время второй волны пандемии коронавируса, поскольку такой шаг мог бы критически сказаться на экономике и обернуться психологическим ударом для населения, рассказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова. «Мы оценивали прекрасно ситуацию, что если мы сейчас закроемся, то это будет удар и психологический для людей, потому что люди плохо переносили самоизоляцию, и для экономики. И мы искали компромисс, поэтому все усилия были направлены, с одной стороны, на более тщательную организацию ограничительных мер, и, конечно, мы старались всеми способами масштабировать производство вакцины, чтобы как можно быстрее ее запустить», – сообщила Голикова в интервью YouTube-каналу журналиста Антона Красовского. Вице-премьер отметила, что во время первой волны пандемии коронавирус был еще не знакомой болезнью, и Россия сумела себя защитить, введя режим самоизоляции, что позволило организовать все системы, произвести необходимые средства индивидуальной защиты и подготовить медицинские учреждения и оборудование. Ранее в ВОЗ сообщили, что число заражений коронавирусом в России снижается хорошими темпами, при этом в Европе снова наблюдается подъем. Кремль не стал раскрывать название антиковидной вакцины для Путина 23 марта 2021, 12:50

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Кремль не намерен сообщать, какой именно российской вакциной против коронавируса привьется президент Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Все три российских препарата «подтвердили свою эффективность и надежность», напомнил он. «Подтвердили практически свободный режим использования в соответствующих возрастных группах. И также подтвердили свою способность создавать устойчивый иммунитет», – сказал Песков. «Мы не будем специально говорить, какую. Все три российские вакцины абсолютно надежные. Они очень хорошие, надежные и эффективные», – указал он. «Вам придется верить на слово», – заявил Песков в ответ на вопрос, покажут ли, как прививается глава государства, передает РИА «Новости». Он также затруднился ответить, станет ли президент прививаться на рабочем месте или в прививочном кабинете. «Как, собственно, врач посчитает необходимым, так все и будет сделано», – пояснил представитель Кремля. Песков добавил, что процедуру проведут так, чтобы это минимально повлияло на рабочее время. Также представитель Кремля отметил, что президент привьется до конца дня, в вечернее время, передает ТАСС. Напомним, о намерении сделать прививку от коронавирусной инфекции глава государства сообщил в понедельник, 22 марта. «Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», – сказал Путин.