В Совфеде предложили проиндексировать пенсии новой категории граждан

Руководителей советов многоквартирных домов предлагается освободить от уплаты страховых взносов в социальные фонды, с таким предложением выступил зампредседателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин.

«Старших по многоквартирным домам (МКД) целесообразно освободить от уплаты страховых взносов в социальные фонды с их мизерных вознаграждений. Большинство из них – это пенсионеры, и отчисления в фонд соцстраха фактически переводит их в разряд работающих пенсионеров, которым индексация пенсий не положена, а значит, теряются стимулы заниматься общественно-полезным делом», – передает «Парламентская газета».

Куратор инициативы в палате регионов, первый замглавы Комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин в свою очередь предложил провести «круглый стол» на эту тему, а саму идею – оформить в конкретный законопроект.

Он отметил, что речь идет не только о пожилых гражданах, но и тех, кто не достиг пенсионного возраста. Иногда бывает, что управляющие компании выплачивают им зарплаты в конвертах, уточнил Рябухин.

«Это нелегальная зарплата, что просто некрасиво. Поэтому мы хотим легализовать такие выплаты, чтобы все было законно. Но нужно, чтобы с этой суммы не взимались платежи в социальные фонды», – сказал сенатор.

По его оценкам, потери консолидированного бюджета от введения подобной нормы будут незначительными, «но косвенный эффект от содержания жилого фонда и наведения порядка будет большой».

Он также призвал поощрять энтузиастов, которые готовы вкладывать силы в благоустройство домов.

Напомним, 9 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят все предложенные правительством варианты индексации пенсий работающим пенсионерам.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что правительство ищет источники бюджетного финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам, вопрос может быть решен уже в новом бюджетном цикле, заявила.