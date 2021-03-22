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Лавина заблокировала дороги к ряду населенных пунктов Дагестана
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Снежная лавина заблокировала дороги к девяти населенным пунктам в Рутульском районе Дагестана, сообщило региональное управление МЧС.
ЧП произошло на окраине села Цахур. «Без дорожного сообщения остались девять населенных пунктов: Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джинных, Оттал, Калял, Мухах, Кусур – всего 779 домов, в которых проживают 3899 человек, в том числе 976 детей, 14 социально значимых объектов», – приводит сообщение регионального управления РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что жертв, пострадавших и разрушений нет. Расчистку дороги планируется начать в 08.00 в понедельник.
Напомним, 6 марта в районе школы №3 в городе Елизово со склона сошла снежная лавина, под которую попали люди. Мужчина погиб на месте происшествия, женщину и ребенка спасли сотрудники МЧС и территориального отдела полиции.
Россия обвинила Британию в нарушении соглашений по ядерному оружию
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Решение Лондона увеличивать число ядерных боеголовок нарушает ряд международных соглашений, заявил посол России Андрей Келин.
Он заявил, что это намерение «вызвало большое удивление во всем мире», в том числе у американских экспертов. «Они думают: «Великобритания, что ты делаешь?» – заявил Келин, указав, что увеличение числа «боеголовок на 40%» нарушает «договор о нераспространении и многих других договоренностей, в которых прописано лишь уменьшение или снижение числа ядерных боеголовок».
Он заявил, что Лондон должен вступить в переговоры в сфере ядерного разоружения. Сейчас Россия ведет переговоры с США, которые «требуют, чтобы Китай также участвовал в дискуссиях». Россия предлагала в ответ «подключить также Великобританию и Францию», но «исходила из того, что Великобритания не будет увеличивать свой арсенал». «А теперь мы узнаем, что они наращивают его. Разумеется, они должны присоединиться к переговорам о снижении ядерных боезарядов», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на LBC.
Келин считает, что власти Британии «уничтожили основную часть наших отношений». Страны продолжают сотрудничать по вопросам экономики и культуры, однако в политической плоскости отношения «практически мертвы», так как британская сторона выбрала «враждебный курс» в отношении России, что «не находит понимания» у Москвы.
Посол назвал неконструктивной позицию Лондона, который делает упор на обвинениях в нарушении прав человека. Келин подчеркнул, что «нет ни одной страны, где не происходили бы случаи нарушения прав человека», у «каждой страны есть свои проблемы и свои подходы», это «сложная сфера, однако данный вопрос относится к суверенитету государства». Он указал на ситуацию с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
Келин заявил, что Лондон в британском «комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства вообще не упоминает диалог с Россией». «Обвинения, обвинения и обвинения. Это сильно отличается от других стратегических документов, даже от британской стратегии 2015 года и от стратегии НАТО», – сказал он.
Напомним, в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Британии говорится, что Лондон считает Россию наиболее острой и актуальной угрозой своей безопасности и будет активно противостоять угрозам со стороны Москвы.
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Названа самая безопасная для здоровья поза для сна
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Сон на правом боку с немного подогнутыми ногами и руками – самая полезная для здоровья поза для сна, считает врач-невролог Евгений Соков.
Он объяснил в интервью «Аргументам и Фактам», что именно в таком положении сердце не будет испытывать нагрузку от сдавливания средостением и легкими. Также врач рассказал, что сон на животе может навредить здоровью, так как в такой позе голова поворачивается на бок, что приводит к скручиванию артерий и вен на шее. Помимо этого, он призвал отказаться от сна на спине.
«Когда человек находится с выпрямленными руками и ногами, то это не совсем физиологично. Во время сна на спине расслабленный язык может смещаться к задней стенке глотки и серьезно затруднять дыхание», – рассказал он. Что касается подушки для сна, «плотность и высота подушки должны быть такими, чтобы позволять шейному, поясничному, грудному отделу позвоночника и голове находиться в одной плоскости», считает невролог.
Сон должен длиться не менее семи часов независимо от того, будние это или выходные дни. Идеальным временем для сна, по мнению специалиста, является интервал с десяти часов вечера до шести утра.
Ранее американские ученые предложили пять способов улучшения качества сна, которые помогут избежать негативного влияния на сердечно-сосудистую систему и мозговое кровообращение.
Немцы восхитились реакцией Путина на высказывания Байдена
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Большинство читателей немецкой газеты Welt, оценивая реакцию президента России Владимира Путина на высказывания президента США Джо Байдена в его адрес, осудили поведение американского лидера и восхитились ответом со стороны Москвы, назвав его «дипломатическим шедевром».
Пользователь Juergen L отметил, что «ответ Путина был дипломатическим шедевром», передает РИА «Новости».
«После словесных атак Байдена во время интервью пожелать ему здоровья – это просто супер! Уверен, что диалог в прямом эфире никогда не состоится», – добавил он.
«Вот таковы наши «демократы», которых ставят нам в пример. По сравнению с Байденом Трамп – прямо-таки изобретатель дипломатии», – сыронизировал michael s.
«Честное предложение. Прежде чем грозить «ударами» и «возмездием», нужно говорить друг с другом. А может быть, Джо Байден все-таки не такой уж «голубь мира», которого ждал мир?» – задумался Ferenc C.
«Остается надеяться, что Байден в следующие четыре года, пока Трамп вновь не станет президентом, не наделает слишком больших бед. Очень достойной была реакция Путина, предложившего провести дискуссию. Умный и дипломатичный, он не стал платить Байдену той же монетой», – отметил Jurgen H.
Читатель Nat K заявил, что Путин – «один из самых дальновидных игроков на мировой политической арене».
«Грандиозно! Путин действительно большой государственный деятель», – восхитился Marcus H.
Напомним, президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Владимир Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку. По его словам, «мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути». «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». «И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», – сказал Путин.
Также президент предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате возможного разговора.
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Стало известно, как защититься от схем аферистов с переводами «по ошибке»
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В Банке России и кредитных организациях россиянам рассказали, как защититься, если на банковскую карту пришел перевод от неизвестного, который требует его вернуть.
Мошенники «по ошибке» переводят деньги на счет жертвы и под разными предлогами просят отправить их по другим реквизитам человеку, которому они якобы предназначались. Такие схемы используются для последующего незаконного снятия более крупной суммы со счета клиента и других преступных действий, например, отмывания денег, добытых незаконным способом, пояснили суть аферы в Промсвязьбанке (ПСБ), передает РИА «Новости».
По словам замдиректора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Анатоля Брагина, чтобы заставить потенциальную жертву вернуть деньги на условиях мошенников, они используют любые предлоги, даже угрожают уголовным преследованием и судом. Клиент, как подчеркнул Брагин, ни в коем случае не должен предпринимать самостоятельные попытки урегулировать сложившуюся ситуацию.
«Тратить денежные средства также не надо. Нужно понимать, что если клиент сам не совершал никаких переводов и не пользовался чужими денежными средствами, то он чист перед законом», – заявили в банке «Ак Барс».
В Банке России рекомендовали придерживаться нескольких простых правил. «Если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем он попросил вас вернуть их, сообщите человеку, что вы не против возврата. Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод», -–указал регулятор.
При этом получившему деньги клиенту, в свою очередь, необходимо также позвонить в свой банк и сообщить, что ему поступил неизвестный перевод. А затем тоже написать заявление на возврат денег, которые были зачислены ошибочно, заявили в ЦБ.
Ранее стало известно, что мошенники в многочисленных схемах обмана россиян стали активно использовать переводы «по ошибке».
Таксист прострелил голову отказавшемуся платить пассажиру в Москве
В Москве водитель такси в ходе конфликта с пассажирами, которые отказались оплачивать поездку, прострелил голову клиенту, сообщили СМИ.
По данным телеканала РенТВ, такси было заказано из Реутова в Некрасовку. При этом клиенты находились в состоянии алкогольного опьянения. В пути они меняли адреса, а после завершения поездки заявили, что не буду платить и напали на таксиста. Водитель достал пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, однако это не отпугнуло дебоширов, и он направил оружие на них.
В результате конфликта один из нападавших получил ранение в голову, его госпитализировали. По факту инцидента проводится проверка.
Ранее в Москве задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по такси, по предварительным данным, из пневматического пистолета. Он отказывался платить за поездку.
СМИ сообщили о бедственном положении бывшей жены Ефремова
С тех пор, как актера Михаила Ефремова осудили по делу о смертельном ДТП, его бывшая жена Ксения Качалина живет впроголодь, кроме артиста «о женщине некому позаботиться», говорится в эфире НТВ.
По данным телеканала, она проживает в «грязной и неухоженной» квартире, передает РИА «Новости».
«Мне не помогает деньгами никто. Хорошо, что у кошек есть еда», – рассказала Качалина.
Бывшая супруга Ефремова подчеркнула, что не собирается подавать в суд на свою дочь Анну-Марию, чтобы она платила алименты на содержание матери. При этом женщина пообещала, что «дождется актера из тюрьмы».
Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до семи с половиной лет. Актер отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.
Ученые назвали собак опасными для человечества
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Ученые считают, что собаки негативно влияют на окружающую среду, оставляя после себя значительный углеродный след, об этом пишет L’Express.
Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Окин выяснил, что из-за потребления мяса на примерно 160 миллионов собак и кошек приходится от 25 до 30 процентов воздействия на окружающую среду в США. Ученый подсчитал, что в сумме количество таких выбросов достигает 64 миллионов тонн СО2, что сравнимо с выхлопами 13 миллионов автомобилей в течение года. Об этом сообщает РИА «Новости».
В свою очередь, профессор Пим Мартенс из Маастрихтского университета высказал предположение о том, что углеродный след от собак зависит от того, где они живут.
«Средняя собака (от десяти до 20 килограмм) за всю свою жизнь выделяет от 4,2 до 17 тонн CO2, если она живет в Нидерландах, от 3,7 до 19,1 тонны – в Китае и только от 1,5 до 9,9 тонны – в Японии», – рассказал Мартенс.
Специалист по питанию животных в Университете Иллинойса Келли Суонсон поспешила заверить, что все не так пессимистично, по ее словам, большинство домашних животных питаются кормом, который производится из субпродуктов пищевой промышленности. При этом все ученые сошлись в мнение о том, что большая собака, которая ест больше, оставляет больший углеродный след, чем маленькая кошка.
Эксперты предположили, что в этом случае люди, чтобы помочь планете, должны как минимум не перекармливать питомцев.
Ранее испанские ученые рассказали, что собака в качестве домашнего питомца способствует социальному и эмоциональному развитию детей.
Эксперты назвали причины и последствия дела Белозерцева-Шпигеля
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«Политически ситуация у пензенского губернатора Белозерцева до сего момента развивалась достаточно неплохо. Он решил свои внутриэлитные проблемы», – заметил политолог Евгений Минченко, комментируя задержание главы Пензенской области Ивана Белозерцева и экс-сенатора Бориса Шпигеля по делу о взятках.
Возможны отставка пензенского губернатора Ивана Белозерцева с формулировкой «в связи с утратой доверия» и назначение врио главы региона, предположил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко газете ВЗГЛЯД. По его оценке, в течение ближайших нескольких недель станет известно, будут ли назначены досрочные выборы губернатора.
Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против губернатора Белозерцева. Он подозревается в получении взятки на сумму более 30 млн рублей, сообщила пресс-служба СК России. Ранее источник агентства «Интерфакс» сообщил, что обыски и допросы проводятся у губернатора, у двух его сыновей, в здании администрации, а также у ряда должностных лиц областной исполнительной власти.
Кроме того, дело возбуждено против главы группы фармацевтических компаний «Биотэк», бывшего члена Совета Федерации Бориса Шпигеля и ряда других лиц. По версии правоохранительных органов, речь идет о заключении госконтрактов через подставные компании, сообщил источник «Интерфакса».
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от экс-сенатора Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Следователи полагают, что взятки передавались за предоставление «Биотэку» конкурентных преимуществ при заключении контрактов для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.
«У Белозерцева были проблемы в начале прошлого года – тогда, напомню, был арестован региональный министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков», – напомнил Минченко. Экс-главе пензенского минсельхоза и его заму инкриминируют махинации с бюджетными средствами.
«Но в течение весны Белозерцев решил свои внутриэлитные проблемы. Ему дали добро, чтобы он шел на выборы – и в сентябре 2020 года он избрался на новый срок с достаточно неплохим результатом», – заметил политтехнолог. По данным Центризбиркома, за переизбрание губернатора, который руководит регионом с 2015 года, проголосовали 78,72% избирателей.
«Еще раз отмечу, с политической точки зрения ситуация развивалась достаточно неплохо. Что же касается проблем с правоохранительными органами, то это другая история», – резюмировал эксперт.
Задержанный по тому же делу, что и Белозерцев, экс-сенатор Шпигель исторически был тесно связан с Пензенской областью, отметил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Еще с конца 1990-х компания Шпигеля «Биотэк» работала с местным фармпредприятием «Биосинтез». «Затем он начал реализовывать в регионе эксперимент по «прорывному» лекарственному обеспечению. Под эту сурдинку в 2003 году был делегирован губернатором Василием Бочкаревым в Совет Федерации, где пробыл 10 лет. Параллельно – купил областную «Фармацию»», – указал Хинштейн.
Белозерцев – первый задержанный в этом году губернатор, констатировал Хинштейн. «Предполагаю, не последний», – добавил депутат Госдумы.
«Понятно, что работа по выявлению коррупционеров в России ведется системно, – подчеркнул в беседе с газетой ВЗГЛЯД политтехнолог Марат Баширов. – Губернаторы в России находятся в сфере особого внимания – те люди, которые непосредственно возглавляют регионы, управляют бюджетами, определяют исполнение многих федеральных политик».
При этом, добавил собеседник, не следует политизировать решения по привлечению того или иного регионального руководителя к ответственности. «Как только у силовиков появится доказательная база, достаточная для возбуждения уголовного дела, они приступают к оперативному реагированию»,– рассуждает Баширов. Ситуация, при которой госслужащие оказываются замешаны в махинации с госконтрактами, совсем не редка, заметил эксперт.
«Как правило, от того, как чиновник составляет условия проведения конкурса или условия получения некоего контракта, зависит – кто выиграет, – указал Баширов. – Могут быть введены критерии, которые не позволят конкурирующим компаниям получить госконтракты. Тогда выигрывает кто-то, кто выгоден данному чиновнику – и он может назвать определенную цену, которая, как правило, бывает выше, чем у конкурента. Соперников отсекают по формальным признакам. После этого и образуются суммы в наличных, подобные тем, что были – насколько известно – найдены у Белозерцева на рабочем месте и по месту жительства».
Дело Белозерцева – Шпигеля получит межрегиональный характер и станет первым в своем роде, отмечается в публикации принадлежащего Баширову Telegram-канала «Политджойстик». «Биотэк» Шпигеля получала медицинские госконтракты во многих регионах России и все они будут подвергнуты ревизии», – делается прогноз автором.
«В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», – уточнили в Следственном комитете.
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Американцы не поверили в способность Байдена соперничать с Путиным
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Зрители телеканала Fox News считают, что глава американского государства Джо Байден не сможет держаться на равных в публичной дискуссии с президентом России Владимиром Путиным.
В комментариях на сайте Fox News пользователь JackStephens17 заявил, что Путин «протер бы пол» Байденом. Kay Jay выразил уверенность, что Путин «обязательно будет играть против Байдена», а тот не сможет «противостоять» российскому лидеру. «Какой позор для США! Мировые лидеры смеются над этим немощным старикашкой! Молодцы, демократы», – приводит РИА «Новости» сообщение Pocahantas.
TSGT_USAF выразил удивление, что глава США «отказывается от дискуссии с другим мировым лидером, тем более лидером ядерной державы», но признал, что «от Байдена этого стоило ожидать». По мнению TSGT_USAF, «это еще одно подтверждение, что США слабеют, и на этом с нынешним президентом дело не закончится». Iceberglettuce считает, что «Байдену еще чуть-чуть поднапрячься, и он перезапустит холодную войну в самом ее ужасном виде».
BeeMack заявил, что «Байден очень занят» – «никак не может собрать паззл из 200 кусочков». «Ни за что на свете в миллион лет не мог я себе представить этого, но если состоятся эти дебаты Байдена с Путиным, то я буду болеть за Путина!» –заявил Deplorable_Neanderthal.
В четверг Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят».
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Песков рассказал об отдыхе Путина и Шойгу в Сибири
Президент Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу ездят на вездеходе по тайге и совершают пешие прогулки в одном из регионов Сибири, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе», – рассказал Песков, передает РИА «Новости». Он также пообещал, что пресс-служба президента распространит видеокадры и фотографии из этой поездки.
Песков добавил, что Путин вместе с Шойгу на вездеходе ездят по тайге, а также совершают пешие прогулки по тайге. Также министр обороны показал главе государства свою мастерскую, где он в виде хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.
Ранее Путин рассказал, что на выходных хочет «съездить в тайгу, немножко отдохнуть». В 2019 году Путин побывал в сибирской тайге накануне дня рождения. Президент и Шойгу прогулялись по сибирскому лесу.
В Британии хомяк по кличке Сталин спас хозяйку укусом
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В Британии хомяк по кличке Сталин укусил свою 43-летнюю хозяйку Андреа Лэнг, это помогло выявить у нее опасное заболевание крови, пишет Daily Star.
Хомяк Андреа Лэнг укусил ее за большой палец, когда она убирала его клетку. Через некоторое время палец распух и из раны пошел гной, женщина обратилась к врачу, который назначил ей антибиотики. Но вскоре Лэнг заметила на руках синяки, она испугалась, что они могут быть связаны с укусом и снова обратилась к врачу. Об этом сообщает РИА «Новости».
В больнице выяснилось, что у владелицы хомяка опасно высокий уровень свертываемости белка в крови. Это состояние вызвано редким заболеванием, которое значительно повышает риск образования тромбов.
«Я очень благодарна хомяку за то, что он меня укусил. Если бы он этого не сделал, я бы никогда не узнала, что у меня такое опасное заболевание крови», – рассказала Лэнг Daily Star. После произошедшего женщина называет своего питомца доктор Сталин и прикасается к нему только в перчатках.
Ранее сообщалось, что в поселке Синдор в Республике Коми маленький пес спас десятилетнего мальчика от нападения волка. Терьер накинулся на хищника в тот момент, когда тот собирался напасть на ребенка.
Бывший и.о. главы американской разведки «стал» президентом США
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Бывший чиновник из администрации Дональда Трампа Ричард Гренелл сообщил, что поисковая система Google «сделала» из него нового президента США. Чиновник, воспользовавшись ситуацией, начал составлять новые «указы».
«Google и Википедия внесли обновления. И это не 1 апреля», – так Гренелл подписал пост со скриншотом страницы в Google в своем Instagram.
Воспользовавшись ситуацией, чиновник в шутку начал составлять новые «указы» и пообещал «твердо стоять на ногах и уверенно идти по лестнице вверх».
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В пятницу президент США Джо Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях.
В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.
При этом Дональд Трамп-младший усомнился в том, что падение главы американского государства Джо Байдена при подъеме на самолет вызвано сильным ветром.
В свою очередь британцы высмеяли инцидент со множественными падениями президента США Джозефа Байдена на трапе, предположив, что вскоре вице-президент Камала Харрис займет пост американского лидера.
Армения купила у России Су-30СМ без ракет
Армения приобрела у России истребители Су-30СМ, но не купила к ним боеприпасы, сообщил глава армянского правительства Никол Пашинян.
Он заявил: «Да, мы купили самолеты и, да, не успели до войны купить ракеты». При этом Пашинян возложил ответственность за ситуацию на предыдущую власть: «Купили бы самолеты вы, а мы бы купили ракеты». О том, что «самолеты стоят здесь без боеприпасов» заявлял бывший главный военный инспектор страны генерал-полковник Мовсес Акопян, передает «Интерфакс».
Напомним, очередной политический кризис в стране спровоцировали слова Пашиняна, когда он подверг сомнению боевые качества оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», полученных от России его предшественником Сержем Саргсяном. Позднее Пашинян пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров». В Москве дали понять, что извинения приняты и что конфликт исчерпан.
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Ярош призвал «ликвидировать» Украинскую православную церковь
Бывший лидер экстремистской организации «Правый сектор*» Дмитрий Ярош призвал «ликвидировать» Украинскую православную церковь Московского патриархата.
По его мнению, УПЦ представляет «непосредственную угрозу существованию Украины». Призыв к Совету национальной безопасности и обороны Украины о «ликвидации» УПЦ он опубликовал в преддверии заседания СНБО, передает РЕН ТВ.
Напомним, в 2017 году «Киевский патриархат» подписал соглашение о сотрудничестве с «Правым сектором*». В 2019 году константинопольский патриарх Варфоломей вручил другой раскольнической церкви – Православной церкви Украины – томос об автокефалии. Однако Русская православная церковь назвала томос «результатом неумелых политических и личных амбиций». ПЦУ с помощью бойцов «Правого сектора*» захватывает храмы Украинской православной церкви Московского патриархата. При этом глава «Киевского патриархата» Филарет обратился к христианам с призывом не признавать легитимность ПЦУ.
Глава МИД Венгрии рассказал о политических нападках из-за «Спутника V»
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Венгрия подверглась «крупномасштабной политической атаке» из-за своей позиции по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.
«Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: «А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?» Нет, мы подверглись нападкам просто потому, что решили обратить свой взор на восток, вместо того, чтобы смотреть только на запад», – передает слова министра RT.
Как отметил Сийярто, все больше западных лидеров призывают внести российский препарат в список одобренных вакцин. По его мнению, многие европейские страны допустили ошибку, придав вакцинации идеологический характер. Также министр считает, что Евросоюз выбрал неправильную стратегию закупки вакцин, что подтверждается недостатком препаратов в европейских странах.
15 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров и Сийярто по телефону обсудили поставки «Спутник V» в Венгрию. Первую партию российской вакцины от COVID-19 доставили в Венгрию в начале февраля.
Ранее Сийярто сообщил, что привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».