Финал конкурса «Учитель будущего» стартовал в Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовал финал профессионального конкурса «Учитель будущего», участие в нем принимают 99 команд из 44 регионов России, сообщают организаторы.

Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения, оргкомитет проекта возглавляет заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

В торжественной церемонии открытия финала приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Кировской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Образование» Игорь Васильев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения Андрей Милехин и ректор Российского педагогического университета имени Герцена Сергей Богданов.

На финале в Санкт-Петербурге собрались команды педагогов из всех округов России. Дальний Восток, Сибирь, Урал, Приволжье, Северо-Западный и Южный федеральные округа представят по 12 команд педагогов, Северный Кавказ – 13 команд, а Центральный федеральный округ – 14 команд финалистов.

Всероссийский конкурс направлен на поддержку и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

«Из 39 тыс. участников на старте конкурса в финал вышли 99 команд – 296 учителей из 44 регионов России. То есть на одно место в финале претендовали 132 человека. Лидером по числу финалистов стал Санкт-Петербург. Также в первую пятерку вошли Кемеровская область, Чеченская Республика, Свердловская область и Ставропольский край. Важно, что среди команд финалистов есть не только опытные учителя – даже такие, где представлены несколько поколений педагогов, но и много молодежи», – рассказал в видеообращении генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он уточнил, что финалистам предстоит пройти три очных конкурсных испытания: междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и участие в конференции в качестве спикеров.

«Среди финалистов много учителей начальных классов, русского языка и литературы, учителей математики, а также географии. Почти 50 педагогов не старше 30 лет, большинство – относится к возрастной группе от 31 до 55 лет, а 12 учителей – в возрасте от 56 до 70 лет. Среди финалистов большинство составляют женщины – 85%», – добавил Комиссаров.

На торжественной церемонии открытия конкурса «Учитель будущего» к участникам и гостям с приветственным словом обратился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, он поблагодарил педагогов за то, что в условиях пандемии они смогли организовать учебный процесс в дистанционном режиме.

«У вас самая важная в мире профессия. Люди доверяют вам самое дорогое – своих детей. Ваш труд нелегок, но вы воспитываете замечательную, ответственную молодежь. Все вы – учителя-новаторы, ищете новое, предлагаете самые современные практики и инновационные подходы в образовании, – отметил он.

Со сцены к финалистам обратился также губернатор Кировской области, председатель комиссии Государственного Совета по направлению «Образование» Игорь Васильев: «Очень приятно приветствовать финалистов конкурса с названием «Учитель будущего». Потому что все мы прекрасно понимаем, что наше будущее – это наши дети. Учительскую профессию сложно так назвать, это призвание. Вы приходите в профессию, чтобы учить детей, формировать будущее нашей страны. Чтобы наши дети выросли образованными, умными, воспитанными на высоких примерах патриотизма. Сегодня в этом зале собрались победители, вы уже прошли сложный отбор в своей профессии. Хочу пожелать, чтобы лучшие получили достойную награду, а ваши ученики превзошли вас во всем. Считаю, что это лучшая награда учителю».

В концепцию конкурса заложены идеи командной работы и «триединства»: учителя являются не только носителями знаний в области преподаваемой дисциплины, но и оказывают психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, а также владеют «словом», как инструментом воспитания.

Конкурс стартовал 19 ноября 2019 и включал в себя четыре этапа: регистрацию участников, онлайн тестирование (предметный или метапредметный тест, психолого-педагогический тест и тест по культуре речи), а также очные соревнования.

Всем конкурсантам, успешно преодолевшим дистанционный и очный этапы, был предоставлен доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистам – программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

Особенность профессионального конкурса «Учитель будущего» не только в том, что педагоги соревнуются в командах, но и в постпроектном сопровождении. По итогам будет сформировано сообщество «учителей будущего» из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных мероприятиях на базе Мастерской управления «Сенеж» – образовательного центра АНО «Россия – страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Напомним, конкурс «Учитель будущего» – это один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», которая была создана по инициативе президента Владимира Путина.

Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Владимир Путин.