ОСК создала проект робота для ремонта морских трубопроводов

В Германии раскрыли стратегию в переговорах с США по «Северному потоку – 2»

Германия рассчитывает, что наилучшим вариантом в переговорах с США относительно газопровода «Северный поток – 2» будет стратегия выжидания, чтобы затем предоставить Вашингтону готовый проект сделки, сообщили дипломаты и официальные лица.

ФРГ делает ставку на прагматичный подход к администрации США по «Северному потоку – 2» и будет настаивать на завершении строительства трубопровода вопреки планам Вашингтона, передает агентство Reuters.

«Берлин пытается выиграть время и убедиться, что строительство будет завершено, потому что считает, что, как только трубопровод будет запущен, все будет выглядеть по-другому (для Соединенных Штатов)», – рассказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Другой европейский дипломат сообщил, что в Германии уверены в том, что Вашингтон готов к новым переговорам для поиска компромисса, несмотря на его заявления о введении новых санкций против «Северного потока – 2». Вместе с тем Берлин еще не начинал предметных переговоров по этому вопросу и не знает окончательной позиции Соединенных Штатов. Как рассказал агентству высокопоставленный чиновник Госдепартамента США, Вашингтон продолжает взаимодействовать с правительством Германии на нескольких уровнях, чтобы оценить риск санкций. Хотя президент США Джо Байден и выступает против этого проекта, он также пытается нормализовать отношения с Европой, отметил чиновник. «Мы не считаем, что США должны предлагать варианты. Это немецкая проблема, которую немцы фактически создали сами», – сказал он.

В тоже время некоторые чиновники администрации Байдена считают, что США нужно быть прагматичными в этом вопросе и призывают его рассмотреть возможность ослабления давления на Германию. Они считают, что Вашингтону нужно сосредоточиться на поиске вариантов того, как можно использовать «Северный поток – 2» в случае будущих кризисов.

Ранее координатор правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Йоханн Заатхофф заявил о важности «Северного потока – 2» для ЕС. Он также отметил, что было бы безответственно не завершить «Северный поток – 2», учитывая экономические соображения. Между тем глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Манфред Вебер призвал ЕС сделать проект «Северный поток – 2» инструментом давления на Москву.

Напомним, правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям. Немецкий политолог Александр Рар рассказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.

В феврале стало известно, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в проект 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2. Президент России Владимир Путин отмечал, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.