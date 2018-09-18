Глубоководного арктического робота «Айсберг» разрабатывают в России

Фонд перспективных исследований (ФПИ) начал передачу документации на атомный глубоководный робот «Айсберг», предназначенный для добычи полезных ископаемых, сообщил руководитель проектной группы фонда Виктор Литвиненко.

«Сегодня идет процесс передачи документов проекта федеральным органам исполнительной власти», – цитирует Литвиненко РИА «Новости».

По его словам, проведено «пять емких аванпроектов», что позволит создать новую технику для освоения арктических морей в суровых условиях.

«Ничего подобного в мире нет. Объем документации огромен», – отметил он.

Затем, сообщил Литвиненко, будет создана структура, которая во взаимодействии с Роснефтью, Газпромом, ОСК, Росатомом и, вероятно, Ростехом, превратит разработку в «железо» и будет продавать «автономные комплексы, которых нет ни у кого».

Напомним, 24 августа Минобороны получило патент на глубоководного арктического робота«Айсберг».

Проект «Айсберг» предполагает создание роботизированных комплексов, способных обеспечить полностью автономное подводное и подледное освоение месторождений полезных ископаемых в Арктике.