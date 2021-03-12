Одного из самых разыскиваемых боссов мафии «Ндрангета» задержали в Барселоне

Гражданская гвардия Испании задержала в Барселоне одного из влиятельных боссов калабрийской мафии «Ндрангета» Джузеппе Ромео, который входил в список самых опасных беглых преступников Италии.

Ромео скрывался от правосудия с 2018 года, в ноябре 2020 года власти Реджо-Калабрии (юг Италии) приговорили его к 20 годам тюремного заключения за наркоторговлю и отмывание денег, передает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.

В заявлении испанских правоохранителей говорится, что Ромео проживал в Германии, «но регулярно совершал поездки между Калабрией, Ломбардией и регионами на северо-западе Европы, чтобы заключать соглашения с поставщиками наркотиков, проживающими в Бельгии, Нидерландах и Германии».

«Ндрангета» считается одной из самых влиятельных теневых организаций Италии и всей Европы.

В январе в городе Ламеция-Терме (южная область Калабрия) начался крупнейший за последние годы процесс над причастными к кланам этой преступной группировки. Перед судом предстанут больше 300 человек, обвинение включает более 400 пунктов.

Ожидается, что судебный процесс будет длиться по меньшей мере три года.