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Одного из самых разыскиваемых боссов мафии «Ндрангета» задержали в Барселоне
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Гражданская гвардия Испании задержала в Барселоне одного из влиятельных боссов калабрийской мафии «Ндрангета» Джузеппе Ромео, который входил в список самых опасных беглых преступников Италии.
Ромео скрывался от правосудия с 2018 года, в ноябре 2020 года власти Реджо-Калабрии (юг Италии) приговорили его к 20 годам тюремного заключения за наркоторговлю и отмывание денег, передает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.
В заявлении испанских правоохранителей говорится, что Ромео проживал в Германии, «но регулярно совершал поездки между Калабрией, Ломбардией и регионами на северо-западе Европы, чтобы заключать соглашения с поставщиками наркотиков, проживающими в Бельгии, Нидерландах и Германии».
«Ндрангета» считается одной из самых влиятельных теневых организаций Италии и всей Европы.
В январе в городе Ламеция-Терме (южная область Калабрия) начался крупнейший за последние годы процесс над причастными к кланам этой преступной группировки. Перед судом предстанут больше 300 человек, обвинение включает более 400 пунктов.
Ожидается, что судебный процесс будет длиться по меньшей мере три года.
В ВСУ заявили о возвращении украинских офицеров в Крым
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Генерал вооруженных сил Украины Сергей Кривонос объяснил, почему уехавшие на подконтрольные Киеву территории украинцы возвращаются в Крым и Донбасс.
В ходе круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения» он заявил, что украинские власти проиграли битву за разум и сердце своего народа. Он предложил «вспомнить, какое количество людей, которые сначала выехали с «оккупированных территорий», потом вернулись обратно». Это произошло, так как «люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать» на подконтрольной Киеву территории, сказал генерал. Кривонос сообщил, что большое количество офицеров военно-морских сил уволились и поехали обратно в Крым, поскольку на Украине им было негде жить, их там «никто не ждал, никто не поддерживал», передает РИА «Новости».
Напомним, Кривонос сообщал, что за последние годы 70 тыс. солдат уволились из ВСУ из-за нестабильности, денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, военные называют «иудскими». Он также указал, что идея президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации всего населения республики в случае войны с Россией неосуществима, так как украинцы не умеют держать в руках оружие и вряд ли захотят идти на фронт.
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В Германии сравнили эффективность «Спутника V» и вакцины AstraZeneca
В Германии полагают, что российская вакцина от коронавируса может быть более эффективной, чем препарат британско-шведского производителя AstraZeneca, пишет The Times.
«Как и в случае с вакциной AstraZeneca, речь (в случае «Спутника V») идет о вакцине на основе аденовируса. Но в отличие от прививки AstraZeneca, в ней используются два разных вирусных вектора для первой и второй доз», – цитирует РИА «Новости» главу постоянного комитета по вакцинации при правительстве Германии Томаса Мертенса.
По словам эксперта, использование двух разных вирусных векторов является умным решением, поскольку это позволит уменьшить вероятность снижения эффективности второй дозы препарата.
«Это хорошая вакцина, и я предполагаю, что ее разрешат к применению в ЕС», – рассказал Мертенс в интервью Rheinische Post.
Он отметил, что российские ученые имеют большой опыт в создании вакцин.
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
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Россия предостерегла Украину от силового сценария в Донбассе
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Москва предостерегает власти Украины, а также «горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют» от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что Москва хотела бы «предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», передает ТАСС.
Так она прокомментировала высказывания главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука о неких «радикальных шагах» Киева в случае отказа России признать себя стороной конфликта на востоке Украины.
Риторика представителей украинских властей, по словам Захаровой, «заставляет задуматься об истинных намерениях Киева на данном историческом отрезке».
«В очередной раз призываем украинские власти перестать выдумывать некие новые договоренности, новые документы и наконец взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по Минским соглашением», – указала она.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что Киев с завидной регулярностью пытается прикрыть свое бездействие и откровенный саботаж достигнутых ранее договоренностей по урегулированию ситуации на востоке страны обвинениями в адрес России и переложить ответственность.
«При этом в Киеве пытаются всех убедить, что якобы Москва является стороной конфликта и что у нее якобы есть некие обязательства по минскому комплексу мер», – добавила она.
Захарова также напомнила, что стороны конфликта в Донбассе четко определены Минскими соглашениями – это Киев с одной стороны, Донецк и Луганск – с другой.
«Именно нежелание признавать этот факт украинскими переговорщиками и их отказ договариваться с Донбассом, собственно, и является той причиной, которая препятствует установлению долгосрочного мира в регионе», – отметила дипломат.
Ранее ЛНР призвала мировое сообщество предотвратить новую войну в Донбассе. До этого там заявили о подготовке Киева к эскалации конфликта в Донбассе.
Представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.
Также представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.
В Кремле отметили, что отслеживают ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.
Использование партии вакцины AstraZeneca приостановила еще одна европейская страна
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Власти Италии решили приостановить использование партии вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca из соображений безопасности, говорится в заявлении Итальянского агентства по лекарствам (Aifa).
«После сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах, которые наблюдались во время введения доз из партии ABV2856 вакцины AstraZeneca от COVID-19, Aifa в качестве меры предосторожности решила ввести запрет на использование этой партии на всей территории страны. В настоящее время причинно-следственная связь между введением вакцины и произошедшим не установлена», – передает сообщение агентства РИА «Новости».
На данном этапе регулятор проводит все необходимые проверки.
Напомним, в Дании вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили после появления информации об образовании тромбов у привившихся. До этого аналогичные ограничения ввели власти Австрии после гибели женщины.
Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии после применения вакцины AstraZeneca произошли несколько случаев тромбоэмолии, в этих странах решили приостановить использование партии препарата. Среди решивших приостановить использование спорной партии вакцины AstraZeneca стран также значатся Люксембург и Кипр.
Эта партия вакцин общим числом в миллион доз была доставлена в 17 стран Евросоюза.
Телеведущий обидел Пентагон словами о беременных женщинах в армии
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Пентагон выступил с критикой в адрес телеведущего Такера Карлсона, возмутившегося тем, что «беременные женщины будут воевать».
В своей программе на канале Fox News Карлсон заявил, что в войсках появилась специальная форма для беременных женщин, которые «будут воевать в войнах» США. По его мнению, «это издевательство над вооруженными силами США». Карлсон заявил, что китайские военные становятся «более мужественными», а американские – «более женственными», передает ТАСС.
Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что слова Карлсона «унижают все вооруженные силы США» и что оборонное ведомство не намерено выслушивать «советы по личному составу или китайским военным от ведущего ток-шоу». Представитель Космических войск США Скотт Стокер указал, что Карлсон имеет право на свое мнение, но мнение это «основано ровным счетом на нулевом числе дней, проведенных в вооруженных силах». Стокер назвал слова ведущего «телевизионной драмой».
Напомним, женщины составляют 16% личного состава вооруженных сил США и 19% офицерского состава. В январе сообщалось, что сухопутные войска США внесут изменения в требования к внешнему виду служащих. Женщинам-военнослужащим армии США разрешат собирать волосы в длинные хвосты, делать очень короткие стрижки, носить серьги, красить губы и ногти, что ранее было под запретом.
Китай прокомментировал решение Украины национализировать «Мотор Сич»
Власти КНР требуют от Украины учесть интересы китайских компаний после принятого Киевом решения вернуть в госсобственность предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич», заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Лицзянь заявил, что Пекин требует от Украины учитывать «законные права китайских предприятий и инвесторов», передает ТАСС.
Также Лицзянь сообщил, комментируя высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о российско-китайском партнерстве, что китайские власти намерены совместно с Россией продолжать борьбу с пандемией нового коронавируса и считают такое взаимодействие очень продуктивным: «Мы высоко оцениваем сотрудничество с Россией в данном направлении».
Ранее китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» оспорили введенные указом Владимира Зеленского санкции в Верховном суде Украины.
В январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение».
В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба.
До этого, в августе 2019 года, китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс.
7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
Швеция сравнила готовность России и стран НАТО к крупномасштабной войне
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НИИ оборонных исследований Швеции (FOI) представил доклад «Западные военные возможности в Северной Европе – 2020», где приводится системный анализ соотношения сил между Западом и Россией.
Ответственный редактор доклада Кристер Паллин заявил, что в крупномасштабной войне в непосредственной близости от Швеции «у России будет явное преимущество, особенно на земле», если «на оборонную подготовку Запада не хватит времени», причем «преимущество будет длиться довольно долго». «По крайней мере, для того, чтобы США могли прибыть сюда с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум пара месяцев», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на SVT.
В FOI заявили, что государства НАТО проводят слишком мало учений, их силы, несмотря на преимущество в воздухе и на море, рассредоточены географически, а также имеют очень разные военные возможности. По мнению FOI, НАТО не нужно наращивать силы, ему требуется действовать быстрее. При этом увеличение военных расходов и приближение позиций НАТО к России не слишком изменили баланс сил.
В размещенной на сайте института статье говорится, что войска России «ограничены по сравнению с объединенным западным альянсом, тем не менее страна может представлять серьезную угрозу восточному флангу НАТО». Учитывая ограниченность «инвестиций западного мира в оборону в ближайшие годы», странам НАТО рекомендуют «сосредоточить внимание на краткосрочных улучшениях». В статье призывают к солидарности и координации усилий западных стран в подходе к России.
В феврале журналисты польского издания Gazeta Polska смоделировали сценарий ядерной войны России и НАТО. По их мнению, в случае конфликта российская сторона будет готова применить «самое смертоносное оружие».
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Ученые назвали точное место формирования нового континента на Земле
Французские и австралийские эксперты увидели признаки того, что в Индийском океане появляется новый материк, следует из статьи, опубликованной в журнале Terra Nova.
Ранее считалось, что новые континенты могут появляться только на границах суши и океана. Континентальные породы слишком грубые, а океанические – мягкие и могут складываться. Последнее усложняет образование земной тверди, передает «Московский Комсомолец».
Сейчас ученые видят, что на океаническом плато могут образовываться континенты. В индийском океане обнаружены скопления магмы после извержения вулканов. Состав пород схож с континентальным. Это значит, что вскоре тут может образоваться суша.
Сейчас на месте будущего континента располагается архипелаг Кергелен. Те самые мягкие породы в океане могут расширить его.
Ранее ученые предсказали появление на Земле нового океана.
Песню Белоруссии отстранили от участия в «Евровидении» за политический контекст
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Песню белорусской группы «Галасы ЗМеста» «Я научу тебя» не допустили к участию к песенном конкурсе «Евровидение» из-за несоответствия правилам, такое решение принял Европейский вещательный союз.
«Мы написали телекомпании БТРК [Белтелерадиокомпания], которая отвечает за участие Белоруссии в конкурсе песни «Евровидение», чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе», – передает заявление вещателя ТАСС.
Организаторы конкурса проанализировали композицию белорусских музыкантов и установили, что она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».
Белоруссии предлагается либо изменить текст песни, либо представить на конкурс новую композицию или же заменить исполнителя. В случае отказа страна будет отстранена от участия в конкурсе.
Лидер группы «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков заявил, что в свете решения организаторов «Евровидения» Минск может сам отказаться от участия в конкурсе, передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что Белоруссию на «Евровидении-2021» представит группа «Галасы ЗМеста» исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о экс-кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, а также о политической ситуации в стране.
В песне, которую не допустили к участию в «Евровидении-2021», звучат слова: «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке».
Познер: Слово «вагина» можно использовать в заголовках СМИ
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Любое литературное слово можно использовать в заголовках СМИ, даже если речь идет о медицинских терминах, обозначающих половые органы человека. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Познер, комментируя реакцию популярных блогеров на заголовок статьи Елены Кондратьевой.
Некоторые известные общественники высказали мнение о недопустимости использования слова «вагина» в заголовках СМИ после выхода статьи газеты ВЗГЛЯД «Манижа разбудила у националистов зависть к вагине». По их мнению, использование подобных медицинских терминов в текстах немедицинской тематики в СМИ некорректно. Так, например, член Совета при Президенте РФ по правам человека Шота Горгадзе написал в Twitter, что «должны же быть границы у хайпа и пошлости». А российский журналист и политолог Виталий Третьяков посчитал, что «у автора заголовка тоже что-то разбудили...».
«Такие слова абсолютно точно можно использовать в заголовках. С моей точки зрения, любое литературное слово можно использовать. Когда уже речь идет о непарламентских выражениях и так далее, то это уже вопрос другой. Хотя в художественной литературе используются всякие слова, в том числе классиками, тем же Александром Сергеевичем Пушкиным. Что касается обычных медицинских терминов, то я вообще не понимаю, в чем могут быть претензии», – говорит журналист и телеведущий Владимир Познер.
В свою очередь журналист, писатель и телеведущий Лев Новоженов также не увидел ничего возмутительного в употреблении в заголовках подобного рода слов. «Если имеется в виду слово «вагина», то что же тут такого, собственно говоря. Это вполне литературное нормативное слово. Есть же даже такой бестселлер «Монологи вагины», я не вижу здесь ничего плохого и вообще удивляюсь, когда это слово воспринимается как нечто запретное и брутальное. Это же часть человеческого тела, что же здесь может быть стыдного или неприличного?» – задается вопросом собеседник.
Он отмечает, что по этому принципу можно вообще запретить огромное количество литературных произведений, кинофильмов, пьес и так далее. «Это ханжеский подход к восприятию текста», – заключил Новоженов.
Кстати, «Монологи вагины» в своем посте упомянул и российский публицист, блогер и политический деятель Егор Холмогоров, отвечая на критику в свой адрес в статье газеты ВЗГЛЯД. «Мичиганский колледж отменил постановку «Монологов вагины» – популярной феминистической пьесы, потому что это название дискриминирует «женщин», у которых нет вагин, то есть трансженщин. Многие прогрессивные активисты считают, что феминизму больше не нужна эта пьеса, потому что она отражает «устаревшие взгляды старого поколения феминисток», – написал он.
МИД Украины назвал «трех китов» политики получения контроля над Крымом
Стратегия «реинтеграции» Крыма является одним из «трех китов» политики, которая должна позволить Киеву установить контроль над регионом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Комментируя утвержденную на заседании СНБО Украины «Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма», Кулеба назвал ее «историческим документом, который должен был быть еще в 2014» году. По его словам, Киев посылает «четкий сигнал» – Украина «не только призывает мир помочь вернуть Крым», но и «сама серьезно и системно этим занимается по инициативе президента Владимира Зеленского», передает РИА «Новости».
Он назвал «трех китов» украинской политики в данном направлении: «Стратегия, одобренная сегодня; консолидация – работаем над объединением усилий всех партнеров на базе Крымской платформы; синергия – восстановление международного права и как следствие – полного украинского суверенитета над АР Крым и города Севастополь».
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец, комментируя слова украинского министра, заявил: «Никаких китов я тут не вижу. Максимум сморщенный морской конек, который готов на все, чтобы привлечь хоть толику внимания звездно-полосатой акулы по имени Джо». По его мнению, «результат будет ожидаемый – очередное фиаско и дальнейшее уничтожение украинской государственности собственной же некомпетентной и несубъектной властью». Чегринец подчеркнул, что Крым был, есть и всегда будет российским, причем это «понимают» и на Украине, и в США.
Депутат крымского парламента Алексей Черняк назвал заявление Киева «бредом». «Какая консолидация? Кого? Граждан Украины, где каждый день нарушаются права собственных граждан, против тех, кто высказывается не так, как хочется руководству Украины?» – заявил Черняк, который считает, что украинские власти пытаются «увести внимание от огромных проблем, которые происходят на Украине».
Напомним, секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в четверг совет утвердил Стратегию «деоккупации» Крыма. Также он сообщил, что на Украине могут предъявить обвинение в государственной измене депутатам Рады, голосовавшим за ратификацию Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму.
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Бывших депутатов Рады могут обвинить в госизмене за Харьковские соглашения
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На Украине могут предъявить обвинение в государственной измене депутатам Рады, голосовавшим за ратификацию Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
СНБО поручил Службе безопасности страны (СБУ) выяснить обстоятельства ратификации соглашений. «Есть поручение СБУ выяснить обстоятельства того, каким образом эти 236 депутатов [Верховной рады] голосовали по этому вопросу. (…) Если СБУ будет считать необходимым, то она должна возбудить по статье 111 Уголовного кодекса – о госизмене – против соответствующих лиц. Перечень депутатов я могу передать», – передает слова главы ведомства ТАСС.
Данилов напомнил, что голосование состоялось 27 апреля 2010 года. Несколько депутатов тех лет до сих пор являются действующими политиками, в частности экс-спикер Рады Владимир Литвин.
Секретарь СНБО заявил, что голосование за Харьковские соглашения произошло «в беспрецедентно короткий срок» – через четыре дня после их подписания. По мнению Данилова, в результате ратификации соглашений Украина потеряла Крым, а также имеет конфликт на востоке страны.
Напомним, 21 апреля 2010 года представители Украины и России подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота России. В соответствии с документом, пребывание российского флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров. 27 апреля 2010 года депутаты Верховной рады ратифицировали соглашения.
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году президент Владимир Путин подписал закон о прекращении действия четырех соглашений с Украиной по Черноморскому флоту.
В январе 2021 года Бывшего президента Украины Виктора Януковича заподозрили в государственной измене в связи с заключением в 2010 году с Россией Харьковских соглашений. Государственное бюро расследований Украины подозревает Януковича в том, что он предоставил иностранному государству – России – и ее представителю – на тот момент президенту Дмитрию Медведеву – помощь в «проведении подрывной деятельности против Украины».
ЕС собрался расширить санкции против России
В санкционный список ЕС «за серьезные нарушения прав человека в мире» хотят внести граждан ряда стран, включая Россию и Китай, пишут СМИ.
В список собираются включить около десяти «официальных лиц из Китая, России, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана». По этому вопросу постпреды стран ЕС достигли «предварительной договоренности» на встрече в Брюсселе. Санкции включают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов. Расширение санкционного списка могут утвердить на заседании глав МИД стран ЕС 22 марта, передает ТАСС со ссылкой на EUobserver.
Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем.
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Экс-кондитер Коркунов признан банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя шоколадной фабрики «А. Коркунов» и основного акционера казанского «Анкор банка» Андрея Коркунова, открыта процедура по реализации его имущества, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
«Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества», – цитирует документ РИА «Новости». Другие подробности пока не сообщаются.
Напомним, в сентябре прошлого года Арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ от лица казанского «Анкор банка» ввел начальную процедуру банкротства в отношении Коркунова. Суд включил в реестр требований кредиторов Коркунова его задолженность перед «Анкор банком» по двум кредитам в размере 1,9 млн рублей.
Тогда в суде представитель Коркунова заявил, что тот обладает достаточным имуществом для удовлетворения требований банка, однако, поскольку находится за границей, «у него возникают сложности… с коммуникацией со своими кредиторами». При этом юрист наличие долга не оспаривал и не возражал против введения реструктуризации долгов.
В ходе первой процедуры банкротства к Коркунову предъявлены еще три требования. Требование ФНС в размере около 6 тыс. рублей включено в реестр, рассмотрение требования министерства земельных и имущественных отношений Татарстана на 607 млн рублей на данный момент отложено, а производство по требованию «Анкор банка» на 5,9 млрд рублей приостановлено. АСВ в деле о банкротстве казанского банка требует привлечь к субсидиарной ответственности его экс-руководителей, в том числе Коркунова. В январе первая инстанция АСВ отказала.
«Анкор банк» был признан банкротом Арбитражным судом Татарстана еще апреле 2017 года. В марте 2020 года АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности 15 бывших контролирующих лиц банка.
По данным ЦБ, по состоянию на март 2015 года доля Коркунова в «Анкор банке» составляла 49,79%. Коркунов в 2007-2009 годах продал свою Одинцовскую кондитерскую фабрику, работавшую под брендом «Коркунов». В июле 2008 года экс-кондитер купил казанский Татэкобанк (в 2009 году переименован в «Анкор Банк Сбережений»), совет директоров которого возглавил лично.
Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России
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Москва расценивает озвученную Киевом стратегию «деоккупации» Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов России, а участие каких-либо государств в «Крымской платформе» – как посягательство на территориальную целостность России, заявил источник в Москве.
«Расцениваем эту стратегию как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов РФ. Будем рассматривать участие каких-либо стран в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность РФ», – подчеркнул источник РИА «Новости».
Ранее в Госдуме заявили, что предстоящая встреча на международной площадке «Крымская платформа», посвященная «возвращению Крыма» под контроль Киева, окажется «пустопорожними разговорами».
В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом.
Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.