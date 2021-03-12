Экс-посла Молдавии в России освободили под надзор по делу о контрабанде

Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца, которого подозревают в причастности к контрабанде анаболиков, освобожден из-под домашнего ареста и переведен под судебный надзор, заявил пресс-секретарь прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам республики Эмил Гайтур.

Гайтур сообщил, что суд Кишинева «принял решение о продлении домашнего ареста для бывшего посла Молдавии в Москве, апелляционная палата Кишинева решила перевести его под судебный надзор», передает РИА «Новости».

Судебный надзор – это альтернативная мера ограничения свободы подозреваемого, применяемая вместо предварительного ареста. Подозреваемый не имеет права покидать местность, в которой проживает, обязан являться в прокуратуру или суд по первому вызову, не имеет права вступать в контакт с другими фигурантами дела, а также посещать определенные места.

Если в будущем вину дипломата докажут, ему могут назначить от трех до десяти лет лишения свободы. Сам Негуца вину не признает.

В конце декабря 2020 года экс-посол был задержан из-за подозрений в причастности к контрабанде анаболиков. В январе он был переведен под домашний арест.

До этого МИД Молдавии сообщил, что Служба информации и безопасности республики вместе с Таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в России.

В министерстве иностранных дел уточнили, что автомобиль, в котором обнаружили контрабанду, приехал из России в Молдавию, чтобы передать дипломатическую почту.