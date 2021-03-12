Протоиерея Биробиджанской епархии освободили от должности из-за ареста

Протоиерей Андрей Винарский освобожден от должности в двух приходах Смидовичского района Еврейской автономии из-за ареста, сообщили в Биробиджанской епархии.

«В связи с осуждением в Центральном районном суде Хабаровска настоятеля Прихода Свято-Никольского храма посёлка Николаевка протоиерея Андрея Винарского и вынесением постановления о назначении ему административного наказания в виде ареста на 20 суток, Архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем освободил данного клирика от занимаемой должности», – передает РИА «Новости» сообщение епархии.

Уточняется, что Винарский также освобожден от должности настоятеля Прихода блаженной Матроны Московской села Ключевое Смидовичского района. Временно исполняющим обязанности настоятеля указанных приходов назначен штатный клирик Биробиджанской епархии священник Михаил Михайлов.

Ранее сообщалось, что протоиерей Винарский арестован на 20 суток из-за встречи с активистами на площади Ленина в Хабаровске 18 января. Его адвокат Татьяна Титкова, говорила, что «по версии сотрудников полиции, он участвовал в несогласованном митинге в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и политика Алексея Навального». Защита собирается обжаловать решение суда.

Как рассказала пресс-секретарь Биробиджанской епархии Татьяна Машкина, архиепископ Ефрем (Просянок) после первого задержания «категорически запретил протоиерею участвовать в мероприятиях в поддержку бывшего губернатора». Она отметила, что ни один служитель церкви не должен участвовать в политических акциях, потому что «это противоречит присяге при принятии священного сана».

Священник Андрей Винарский 1967 года рождения, имеет два высших образования. Окончил Дальневосточную академию госслужбы и Хабаровскую духовную семинарию. Винарский регулярно выступает в поддержку Фургала, что следует из видеороликов в соцсетях. Из-за этого его неоднократно задерживали на акциях протеста, назначили крупные штрафы и административные аресты.