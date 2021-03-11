Путин заявил о снижении рисков инвестиций в российскую экономику

Риски инвестиций в российскую экономику серьезно снизились, заявил президент Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

«Благодаря целенаправленной экономической политике нам удалось избежать провала инвестиционной активности, серьезно снизились риски вложения в российскую экономику. Сделать инвестиционную среду более предсказуемой и стабильной - это, безусловно, наша задача», – сказал он, передает РИА «Новости».

Он также заявил о необходимости системно поддерживать инвестиционные проекты отечественного бизнеса.

«Напомню о поставленной цели: к 2030 году годовой объем инвестиций в основной капитал в России должен вырасти не меньше чем на 70% в реальном выражении по сравнению с 2020 годом. Чтобы выйти на этот уровень, необходимо системно поддерживать инвестиционные проекты отечественного бизнеса», – сказал Путин.

На том же совещании президент заявил, что минувший 2020 год из-за пандемии коронавируса стал самым плохим для мировой экономики после окончания Второй Мировой войны.