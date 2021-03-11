Мужу Тихановской предъявили окончательное обвинение

Блогеру Сергею Тихановскому, супругу лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Белоруссии, в том числе об организации массовых беспорядков и воспрепятствовании работе ЦИК, сообщила пресс-служба СК республики.

В сообщении ведомства указывается, что Тихановскому «предъявлено окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 293 «Организация массовых беспорядков», ч. 3 ст. 130 «Разжигание социальной вражды», ч. 2 ст. 191 «Воспрепятствование работе ЦИК», ч. 1 ст. 342 «Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок», передает РИА «Новости».

Максимальное наказание, которое предполагают эти статьи, – лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, Тихановская заявляла, что ее супруг был задержан «по обвинению в преступлении, которого не совершал, по провокации спецслужб».

Она призвала Евросоюз к «реальным действиям» против Минска. До этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс до этого заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии.

По его словам, результаты президентских выборов 2020 года в стране были подтасованы.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.

Тихановская в день инаугурации заявила, что не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала себя «символом свободы» Белоруссии.