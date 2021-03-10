В Роскосмосе полет американского астронавта на «Союзе» назвали разовым

Полет астронавта НАСА Марка Ванде Хая на российском пилотируемом корабле «Союз МС-18», летящем на МКС, станет разовым событием, заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

«Никаких разговоров об обмене мест нет, идут переговоры по перекрестным полетам, но это другая история. У нас просто образовалось свободное место, американская компания заключила с нами договор, покупая место на корабле «Союз». Это одноразовое событие», – сказал Крикалев в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

Он пояснил, что перекрестные полеты – «совсем другая история, никак не связана с полетом 9 апреля». «Но разговор о перекрестных полетах давно ведется в профессиональных кругах. Обе стороны согласны, что это будет полезно. Это не покупка или продажа места, а распределение экипажа на разные корабли. Это делается для того, чтобы в случае задержек или аварий какого-то корабля на станции всегда оставались представители как одной, так и другой стороны», – сказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам.

Таким образом, при любых задержках на борту станции всегда будут представители обеих сторон. «Это целесообразно и с точки зрения надежности, и с точки зрения безопасности, но пока еще есть определенные юридические нюансы, которые нам надо разрешить и на нашей, и на американской стороне», – отметил он.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что замену российского космонавта Сергея Корсакова на американского астронавта Марка Ванде Хая в экипаже «Союза МС-18», летящем на МКС, провели для того, чтобы «не оставить без надзора» американский сегмент станции.

Запуск «Союза МС-18» запланирован на 9 апреля, в состав экипажа также войдут россияне Олег Новицкий и Петр Дубов.

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