В ОНК назвали провокацией сообщения о воровстве гумпомощи для задержанных в Сахарово

Ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников назвал провокацией заявления о воровстве гуманитарной помощи в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарове, где держат задержанных участников незаконных акций.

«Вчера в социальных сетях и СМИ была распространена информация о том, что гуманитарная помощь, предназначенная для административно-арестованных граждан, находящихся в спецприемнике ЦВСИГ ГУ МВД России по Москве (деревня Сахарово), была похищена. Данная информация не соответствует действительности», – сказал он, передает ТАСС.

Мельников уточнил, что вся помощь от членов ОНК в ЦВСИГ выдается и будет выдаваться гражданам, отбывающим наказание на территории центра временного содержания. Он назвал сообщения и публикации о похищении гуманитарной помощи провокацией.

Напомним, сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.