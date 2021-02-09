В Кремле оценили идею ввести ответственность за призывы к санкциям

Инициатива ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям в отношении России востребована и будет пользоваться поддержкой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Очевидно, что востребованность таких инициатив есть, и очевидно, что она будет пользоваться, такая инициатива, большой поддержкой», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Ранее издание Washington Post опубликовало полный список лиц, против которых ФБК призывает руководство США ввести санкции, в «приоритетный шорт-лист» попали предприниматель Роман Абрамович, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев и предприниматель Алишер Усманов.

Как следует из копий письма, которые помимо Washington Post приводят в Twitter журналисты BuzzFeed News, датированное 29 января послание адресовано Байдену, а также направлено американским госдепу, минфину и директору национальной разведки. Автором письма значится исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков, который в обращении к Байдену отмечает, что список из 35 лиц фонд подготовил еще до того, как его основатель Алексей Навальный вернулся из Берлина в Россию. Ашурков просит американского президента ввести санкции против названных лиц в целях «ограничения коррупции и нарушений прав человека».

После этого совет Госдумы решил создать рабочую группу, которая по поручению председателя палаты Вячеслава Володина займется проработкой вопроса об уголовной ответственности за действия, которые могут нанести ущерб гражданам или экономике России. Володин, комментируя письмо ФБК (признан в России иноагентом) к президенту США Джо Байдену с предложением ввести санкции против ряда граждан, не исключил наказание по УК за подобные действия.

Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал глупостью введение санкций против сотрудников администрации президента, и рассказал, что многие сотрудники шутят на эту тему. При этом он подчеркнул, что санкции – это всегда плохо для обеих сторон.