Нетаньяху обвинил МУС в изощренном антисемитизме Оглашение решений по делам против Нетаньяху перенесли по просьбе адвокатов 8 февраля 2021, 20:02 Текст: Ксения Панькова

Заседание Окружного суда Иерусалима по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху завершилось без оглашения каких-либо решений, сообщило израильское государственное радио «Кан». По данным радио, защита попросила отложить следующее заседание на срок от 90 до 120 дней. 8 февраля Нетаньяху прибыл в Окружной суд Иерусалима во второй раз, до этого премьер присутствовал только на первом заседании по своим делам 24 мая 2020 года, в ходе которого он в соответствии с установленным порядком сообщил судьям, что понимает суть предъявляемых ему обвинений. В понедельник Нетаньяху не признал себя виновным, после чего покинул зал суда. Заседание в Окружном суде Иерусалима несколько раз откладывалось с ноября 2020 года из-за мер, предпринятых властями из-за распространения COVID-19, передает ТАСС. В прошлом году израильскому премьеру было предъявлено обвинение по трем уголовным делам. Нетаньяху обвинили во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сам же премьер заявлял, что «все дела сфабрикованы с самого начала», и таким способом пытаются свергнуть его и правый лагерь.

Захарова назвала «высшим пилотажем пропаганды» ответ главы МИД Испании на слова Лаврова 8 февраля 2021, 11:14

Фото: NABIL MOUNZER/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «высшим пилотажем западной пропаганды» комментарий главы МИД Испании Аранчи Гонсалес Лая по поводу заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова о ситуации с каталонскими политиками. «У меня появился еще один демократический кумир. На этот раз женщина. Глава МИД Испании Аранча Гонсалес. Комментируя слова Сергея Лаврова о ситуации вокруг каталонских сепаратистов, она сказала буквально следующее: «В Испании нет политических заключенных, а есть заключенные политики». Передовые технологии западной пропаганды – высший пилотаж!» – написала Захарова в Facebook. Лавров провел 5 февраля в Москве переговоры с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. На пресс-конференции по итогам встречи глава МИД России заметил, что в Европе также наблюдаются многочисленные ситуации, «когда суды подозреваются в том, что они принимают политизированные решения». Он упомянул о процессе над тремя осужденными в Испании, которые были приговорены к десяти и более годам заключения за организацию референдума в Каталонии. По его словам, судебные власти Германии и Бельгии обращались к испанской стороне с требованием отменить политизированное решение. В прошлом году официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что публикации в испанских СМИ о якобы поддержке деятельности каталонских сепаратистов со стороны группы россиян наносят ущерб российско-испанским отношениям и не имеют ничего общего с реальностью. Москва отреагировала на заявления Борреля по итогам визита в Россию 8 февраля 2021, 00:56

Фото: Aleksey Ivanov/

TV Zvezda/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Российская сторона с удивлением ознакомилась с оценками главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по итогам визита в Москву, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве в ответ на высказывания Борреля после прилета в Брюссель. «С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита [в Россию], они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве», – приводит комментарий российского внешнеполитического ведомства ТАСС. На Смоленской площади отметили, что Боррель «имел все возможности сразу же дать собственную оценку» визиту на итоговой пресс-конференции с главой МИД Сергеем Лавровым, что и было сделано. Российская сторона, напомнили в дипведомстве, прокомментировала итоги переговоров в присутствии Борреля. «Никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате. Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», – отметили в МИД. Накануне Боррель выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у России интереса к улучшению отношений с ЕС. Боррель также заявил о возможности введения новых санкций против России. Напомним, 5 февраля глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь заметил, что отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы должны оставаться открытыми. Дана Борисова узнала себя на слитом в Сеть интимном видео 8 февраля 2021, 09:54

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Мария Бобылева

Дана Борисова подтвердила, что на появившейся в интернете интимной записи действительно запечатлена она. Телеведущая не увидела в слитом в Сеть компромате ничего страшного и объяснила происхождение ролика. На днях в интернете появилось видео, на котором девушка, очень похожая на Дану Борисову, занимается самоудовлетворением. «Мне прислали ссылочку на это видео, и должна сказать, что девушка, которая на нем изображена, действительно очень похожа на меня. В общем-то, скорее всего, это на самом деле я, но должна подчеркнуть, что запись была сделана очень давно, семь-восемь лет назад, еще в то время, когда я активно употребляла наркотики», – рассказала Борисова в комментарии порталу «ФАН». Телеведущая отметила, что на видео отлично видно, что на нем «совершенно другая Дана». «Там и прическа, которую я уже сто лет не ношу, и интерьеры другие. Так что не вижу ничего страшного в том, что запись оказалась в Сети: о своих злоключениях с запрещенными веществами я рассказала уже везде, а подобное поведение (запись эротических видео) оказалось следствием опасных экспериментов с ними», – добавила она. Борисова обвинила в «сливе» видео актрису Анну Калашникову, с которой у нее давний конфликт. Телеведущая считает, что актриса злится на нее, поскольку она предала огласке историю своей наркозависимости, в которую оказались тесно вплетены имена как самой Калашниковой, так и их общего продюсера, погибшего от передозировки шесть лет назад. «И вот вышло интервью с ней в четверг у Алены Блин, где Аня заявила дословно, что Борисова, мол, присылала ей сиськи-письки. Ну и я тоже ей в ответ многого наговорила и компромат на нее выложила, о чем совершенно не жалею – выплеснули негатив друг на друга, ну и бог с ним»», – добавила она. Борисова заявила, что 26 апреля будет четыре года ее трезвости «без единого срыва по алкоголю и наркотикам». «Это мое прошлое, я его приняла, я его люблю, и без него я не была бы тем человеком, которым являюсь сейчас. И я желаю всем такого же здорового отношения к своим ошибкам», – заявила телеведущая. Кроме того, она указала, что не согласна с позицией СМИ, сравнивающих ее видео с аналогичными роликами с участием капитана российской сборной по футболу Артема Дзюбы. «Я не Новый Дзюба. Мой видос уже «с бородой», ему много лет, и он давно потерял актуальность» – добавила она. В ноябре 2020 года в Сеть попало видео, на котором Дзюба занимается самоудовлетворением. Оно вызвало ряд последствий для футболиста, а также поделило общественность на два лагеря. Одни осуждали капитана сборной России по футболу, другие начали его поддерживать. Руководитель Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков потребовал наказать причастных к утечке данного ролика в интернет. Иран направил России ноту протеста из-за названия Персидского залива 8 февраля 2021, 04:32

Фото: Carsten Reisinger/

imagebroker.com/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Иран направил в Министерство иностранных дел России ноту протеста из-за названия Персидского залива, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Саид Хатибзаде. «Через посольство нашей страны в Москве Министерству иностранных дел России была передана нота протеста», – приводит РИА «Новости» слова дипломата со ссылкой на IRNA. Хатибзаде пояснил, что это связано с публикацией на арабоязычной версии страницы МИД России в Twitter поста, в котором упоминался «Арабский залив». Относительно названия залива на Ближнем Востоке нет согласия – арабские страны называют его «Арабским», Иран же – «Персидским». Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о готовности Москвы сотрудничать с новой американской администрацией для спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Соловьев рассказал о «лестничном уме» Борреля 8 февраля 2021, 11:22

Фото: Pravda Komsomolskaya/

Global Look Press

Текст: Ирина Яровая

«Боррель был сильно озадачен, ведь никто в России не позволил ему стоять на амвоне и читать нам проповедь», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал критическую оценку прошедших в Москве переговоров со стороны главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, озвученную лишь после возвращения в Брюссель. «Очевидно, что Боррель был сильно озадачен. Он продемонстрировал, что такое «ум на лестнице» (l'esprit d'escalier – популярная во Франции фраза, аналогичная по смыслу русской поговорке «задним умом крепок» – прим. ВЗГЛЯД), найдя точные и остроумные ответы лишь после возращения в Брюссель. Или, как некоторые зло шутили, он получил инструкции с правильными комментариями итогов переговорного процесса от более крупных игроков», – полагает журналист и телеведущий Владимир Соловьев. По мнению собеседника, в Европе представление о том, что происходит в России, не имеет ничего общего с реальной картиной. «Уже шесть лет европейцы не посещали Москву. Они думали, что сейчас Боррель приедет и услышит, как вокруг все говорят: «Как же мы могли! Простите, пожалуйста, сейчас всех отпустим и все поменяем. Что еще нам сделать, чего изволите? Поправки к Конституции отменить? Конечно-конечно, сейчас все исправим!». Они ждали этого, но ничего подобного не произошло. Никто не позволил им стоять на амвоне и читать нам проповедь», – констатировал телеведущий. «После того, как Россия показала видео расправы над протестующими в Европе и поведение российских якобы мирных демонстрантов по отношению к правоохранителям, у Борреля появилась проблема – он и посмотреть это не может, и слов для ответа не находит. Его даже можно пожалеть. Теперь Боррель пытается восстановить свое реноме и объяснить европейцам, почему у него не получилось реализовать те планы, с которыми он ехал в Москву», – уверен журналист. «Таким образом, заявление Борреля было сделано больше для внутренних критиков, которые встретили своего дипломата вовсе не аплодисментами. Оказалось, что Россия совсем другая. Они думают, что экономика России разорвана в клочья, на улицах бродят нищие замерзающие люди, с надеждой смотрящие на Европу и кричащие: «Приди, помоги!». А этого нет», – заключил Соловьев. Ранее в российском МИДе заявили, что «с удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита [в Россию]». «Они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве», – приводит комментарий российского внешнеполитического ведомства ТАСС. На Смоленской площади отметили, что Боррель «имел все возможности сразу же дать собственную оценку» визиту на итоговой пресс-конференции с главой МИД Сергеем Лавровым, что и было сделано. Российская сторона, напомнили в дипведомстве, прокомментировала итоги переговоров в присутствии Борреля. Накануне Боррель выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у России интереса к улучшению отношений с ЕС. Боррель также заявил о возможности введения новых санкций против России. Напомним, 5 февраля глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь заметил, что отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы должны оставаться открытыми. В ЛНР оценили желание Кравчука «вышвырнуть» Россию из Донбасса и Крыма 8 февраля 2021, 12:16

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Текст: Анна Кукушкина

«75% обстрелов Донбасса ведется со стороны вооруженных сил Украины. Если Кравчук хочет «око за око, зуб за зуб» – мы не против на это ответить», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Так он прокомментировал призыв экс-президента Украины Леонида Кравчука отвечать Донецку и Луганску «выстрелом на каждый выстрел» и «вышвырнуть» Россию из Донбасса и Крыма. «В своих заявлениях Кравчук, по сути, призывает к эскалации конфликта с Россией и несоблюдению режима прекращения огня в Донбассе, который и так нарушается украинской стороной», – считает представитель ЛНР на переговорах в Минске, советник главы республики Родион Мирошник. «По данным статистики, более 75% обстрелов Донбасса ведется со стороны вооруженных сил Украины», – подчеркнул Мирошник, добавив, что «если Кравчук хочет «око за око, зуб за зуб» – мы не против на это ответить». «Кроме того, на днях зафиксировано первое использование Украиной тяжелой артиллерии. Если ранее использовались гранатометы и минометы, то сейчас уже применяется артиллерия калибра 122 мм», – рассказал собеседник. «Желание Украины идти по пути эскалации конфликта подтверждается еще и тем, что киевские власти неоднократно распространяли фейки о якобы присутствии в Донбассе российской армии. Однако ни одна международная организация не нашла этому доказательств», – напомнил советник главы ЛНР. «Потому заявления Кравчука выглядят не только странными, но и циничными: сам Кравчук вряд ли пойдет воевать, но при этом он призывает отправлять на гибель молодых людей», – резюмировал Мирошник. Накануне экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса зеркально, а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Ранее Украина впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Ранее Мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Напомним, представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению главы государства Владимира Зеленского прибыли в Донбасс для проверки состояния ВСУ. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Киселев рассказал о Колесникове из фильма про дворец в Геленджике 8 февраля 2021, 12:22

Фото: кадр канала Россия

Текст: Алина Назарова

Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» рассказал, что сбежавший в Эстонию от уголовного преследования по делу о мошенничестве предприниматель Сергей Колесников из фильма про дворец в Геленджике еще в 2014 году отказался от своих обвинений в адрес президента России. По словам телеведущего, живущий ныне в Эстонии Сергей Колесников – российский бизнесмен из 90-х, «который обманывал своих партнеров, по их же словам, украл у них деньги и убежал». «Скрылся за границей, используя тупо купленный, по сути, фальшивый паспорт одного из государств ЕС. Попавшись на этом и желая спасти себя от уголовного преследования тем, что встал на путь прямого предательства, забежал в американское посольство и сдался с потрохами спецслужбам США», – рассказал Киселев в эфире «Вести недели». По его словам, «американцы Колесникова стали использовать». «Устами Колесникова (в 2014 году) было публично объявлено, что Путин является конечным бенефициаром некоей офшорной компании, которая, используя коррупционные схемы, набивает карманы. При этом львиная доля полученных таким образом средств якобы принадлежит Путину, деньги выводятся за границу, а затем используются в его же интересах, в том числе для строительства «дворца в Геленджике», – добавил телеведущий. На фоне этих заявлений 21 июля 2014 года Федеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело по статье 305 п. 2 УК Швейцарии («Отмывание денежных средств»). Однако в ходе расследования все собранные материалы показали, что проходящие по делу лица ни законов Швейцарии, ни законов России не нарушали. Никаких доказательств об их коррупционных связях с руководством России не имеется, свои обязательства по контракту они исполняли, оборудование, закупленное за границей, в Россию поставлено в полном объеме и по рыночным ценам. Все деньги заработаны ими легально и использовались в их же собственных интересах, в том числе на инвестиции в проекты в России. «А как же публичное заявление Колесникова о том, что деньги, ими заработанные, предназначались лично для Путина, для «дворца в Геленджике»? А никак! В ходе уголовного разбирательства Колесников от своих заявлений попросту отказался», – заявил Киселев. В результате никаких коррупционных связей с Россией не было выявлено. «Дальнейший сбор доказательств является бесперспективным, а подозрение в совершении преступления – безосновательным. В связи с этим производство по уголовному делу в отношении обвиняемых в соответствии со ст. 319 ч. 1 п. «а» УПК было прекращено. При таком исходе расследования затраты в размере 21 490,90 швейцарских франков в соответствии со ст. 423 УПК несет Федеральное казначейство», – процитировал Кисилев материалы дела прокуратуры Швейцарии. Проведенная Генеральной прокуратурой России проверка, в том числе с изучением материалов швейцарского уголовного дела, также показала, что с начала строительства и за весь период существования указанный объект недвижимости в Геленджике никогда не принадлежал и в настоящее время не принадлежит президенту России и его близким родственникам, добавил телеведущий. В январе журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. Перед этим президент Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром этих объектов в районе Геленджика. Медведева отказалась признавать поражение на Кубке Первого канала 8 февраля 2021, 01:32

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады 2018 года Евгения Медведева заявила, что не признает поражение своей команды «Время первых» на Кубке Первого канала по фигурному катанию. «Я как капитан скажу, что мы (команда «Время первых» – прим. ВЗГЛЯД) поражения сегодня не признаем и мы гордимся, что получили приз зрительских симпатий», – цитирует Медведеву интернет-портал Sports.ru. Олимпийская чемпионка Алина Загитова, в свою очередь, заявила, что «сегодня, безусловно, есть победитель, и это [команда] «Красная машина». «Спасибо большое за борьбу команде Жени, потому что действительно она показала достойную борьбу. К сожалению, проиграла. Сегодня удача оказалась на нашей стороне. Хочу еще раз сказать спасибо нашей команде», – отметила Загитова. Накануне команда двукратной чемпионки мира «Время первых» уступила команде олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Красная машина» со счетом 2606,21:2634,95. Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила противостояние Загитовой и Медведевой на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Москве. «Сухой»: Су-57 летает без помощи пилота 8 февраля 2021, 15:41

Фото: Андрей Станавов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Истребитель пятого поколения Су-57 оснастили кабиной с максимально автоматизированными процессами, сообщил журнал «Новые горизонты», выпускаемой Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, находится под управлением Ростеха). В истребителе максимально автоматизированы процессы пилотирования и боевого применения, передает ТАСС со ссылкой на публикацию журнала. Глава отдела кабин ОКБ компании «Сухой» (входит в ОАК) Никита Дорофеев пояснил, что автоматизация, комплексирование информации и интеллектуальная поддержка являются главными требованиями к эргономике кабины истребителя. «Теоретически летчик после выполнения взлета и до момента захода на посадку может вообще не заниматься пилотированием, а осуществлять поиск и атаку целей. Причем и этот процесс также в достаточной степени автоматизирован», – сказал Дорофеев. По данным журнала, истребитель имеет многофункциональные индикаторы, которые передают пилоту большой объем информации об обстановке и работе систем самолета. На борту также имеется технология интеллектуальной поддержки, помогающая летчику выполнять поставленные задачи. Су-57 – многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника с преодолением систем противовоздушной обороны. В конце января Комсомольский-на-Амуре авиазавод передал Вооруженным силам России первый из планируемой партии истребитель Су-57. Семенович ответила на слова Быстрова про «отрезание сисек» ради спорта 8 февраля 2021, 15:12

Фото: Anton Belitsky,Gennadii Usoev/

Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Призер чемпионатов России в танцах на льду, певица Анна Семенович ответила на оскорбления со стороны экс-полузащитника сборной России по футболу Владимира Быстрова о ее карьере в спорте. «Высказываться в таком ключе, что если бы я хотела стать чемпионкой, то отрезала бы себе сиськи, как вы выразились... Мне кажется, это поведение аморального мужчины. Во-первых, у меня не сиськи, а грудь. Во-вторых, я не понимаю, почему моя грудь до сих пор вам всем не дает покоя. Я этого не понимаю. Я была легендарной спортсменкой. Я мастер спорта международного класса. А вам, дорогой Владимир, может быть, тоже стоило что-то отрезать, чтобы вы быстрее бегали по полю и забивали больше голов. Подумайте над этим», – заявила Семенович в Instagram. Он также отметила, что слова Быстрова оскорбительны особенно на фоне того, что у футболиста есть дочь, которая также занимается фигурным катанием. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich) Ранее в комментарии «Спорт-Экспресс» Быстров заявил, что «если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи». Так он прокомментировал слова журналиста о том, что Анне Семенович «пришлось тяжко в фигурном катании» из-за размера груди. YouTube заблокировал видео звонка Навального «отравителю» 8 февраля 2021, 12:46

Фото: Alexander Pohl/ZUMA/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Видеохостинг YouTube из-за нарушения авторских прав заблокировал ролик блогера Алексея Навального, в котором он звонил своему якобы «отравителю». «Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS. Он заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав», – говорится на странице ролика в YouTube. У ролика было более 27,6 млн просмотров, передает РИА «Новости». Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный. Военные ученые нашли гарантированную защиту от агрессии НАТО 8 февраля 2021, 07:27

Фото: Thierry Monasse/dpa/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Российские военные ученые предложили вариант боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС), который обеспечит гарантированную защиту от возможной многосферной операции НАТО, следует из статьи, опубликованной в журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика». В НАТО и США разработали концепцию многосферных боевых операций, которые будут проходить сразу на земле, море, в воздухе, космосе и киберпространстве. Эти операции, по замыслу американских военных, будут начинаться с интегрированного массированного воздушного удара, чтобы за считанные часы вывести из строя объекты ядерных сил противника, самые боеспособные части, пункты управления и связи, энергетику и так далее. Как отмечают в своей статье доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков, в рамках таких ударов НАТО предполагает одновременно обрушить на противника удары гиперзвуковыми, оперативно-тактическими и крылатыми ракетами, задействовать ударные беспилотники и затем пилотируемую авиацию, которая, согласно плану, почти не понесет потерь, передает РИА «Новости». Для срыва вероятных многосферных операций авторы предлагают военным нанести встречный или упреждающий удар силами ВКС, при котором будут задействованы все средства в едином разведывательно-ударном пространстве, и который позволит нанести противнику неприемлемый ущерб уже на начальном этапе его агрессии. «При реализации срыва интегрированного массированного воздушного удара противника на начальном этапе «многосферной операции» необходимо скоординированное применение авиации с беспилотными летательными аппаратами, ракетным оружием различного назначения, средствами РЭБ, оружием на новых физических принципах в рамках создаваемой разведывательно-ударной системы группировки войск (сил)», – отмечается в публикации. До 2025–2040 годов, пишут авторы исследования, типовыми элементами отечественной разведывательно-ударной системы будут самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты тактического и оперативно-тактического назначения, беспилотники и так далее. В качестве конкретного примера элементов системы в публикации названы гиперзвуковые ракеты «Кинжал», носителями которых сегодня являются самолеты МиГ-31К. Опираясь на выступление начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова на конференции Академии военных наук, учитывая оборонительный характер российской военной доктрины, авторы считают важнейшим принципом парирования возможной агрессии превентивные действия («на шаг-два впереди»). То есть при угрозе локальной войны, полагают ученые, Россия должна быть способна перейти от политики ядерного сдерживания к нанесению противнику превентивного неприемлемого поражения всеми видами вооружений. Срыв интегрированного удара НАТО с самого начала приведет к недостижению целей «многосферной операции», и руководство военного блока с гарантией откажется от ее дальнейшего проведения, подчеркивают авторы. Напомним, в субботу эксперт журнала National Interest Дэвид Экс заявил, что Россия в случае войны с НАТО на территории Европы сможет лишить союзные войска связи за счет более совершенной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова ответила Зеленскому на сравнение украинцев с подопытными кроликами 8 февраля 2021, 16:41

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично высказалась по поводу слов украинского лидера Владимира Зеленского, который, говоря о применении «Спутник V» на Украине, заявил, что «украинцы не кролики». «На кроликах экспериментируют меньше», – отреагировала Захарова в Facebook на заявления президента Украины. Напомним, Зеленский заявил, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». Таким образом он объяснил отказ Киева от использования препарата российского производства. Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось. Между тем научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Нидерланды приобщили к делу о крушении MH17 отчеты «Алмаз–Антея» 8 февраля 2021, 16:22

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Суд Нидерландов постановил приобщить к делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году отчеты российской компании «Алмаз–Антей», в которых говорится, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией, сообщил судья Хендрик Стинхейс. «На слушаниях в 2020 году суд постановил включить документы, предоставленные следственным судьей, в дела всех обвиняемых. Это относилось и к отчетам «Алмаз-Антея». Гособвинение заявило, что не будет возражать против того, чтобы отчеты «Алмаз-Антея» за 2015-2016 годы были включены в досье. Суд поручил прокуратуре добавить эти документы к делам всех четырех обвиняемых», – цитирует РИА «Новости» судью. Ранее стало известно, что Нидерланды отказались привлекать к ответу Киев по делу о крушении MH17. Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз–Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. 8 июня в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде было заявлено, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также стало известно, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу крушения самолета. Видео с танцами якутянок в минус 45 восхитило пользователей Сети 8 февраля 2021, 13:57

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

В Сети быстро расходится видео, на котором запечатлены танцы более 30 активисток общественной организации «Центр калланетики и танца» в парке культуры и отдыха в Якутске в минус 45 градусов. «Группа «Зумба голд» общественной организации «Центр калланетики и танца» Марины Кузьминой в эти выходные в парке культуры и отдыха станцевали якутские танцы в -45 градусов. Позитивное видео, где жительницы города, несмотря на морозы, танцуют на улице, сразу же набрало большую популярность среди пользователей социальных сетей», – говорится в сообщении на сайте регионального правительства. Национальные танцы на морозе исполнили более 30 женщин. «В этот день на улице стоял чудесный легкий мороз. У всех участниц было приподнятое, радостное настроение и ощущение гордости за то, что, несмотря на небольшое время подготовки, мы это сделали», – рассказала Кузьмина. Хореограф добавила, что ранее центр устраивал флешмобы к 9 Мая, национальному празднику Ысыах и первому городскому фестивалю «Золотая пора». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КАЛЛАНЕТИКА|ЗУМБА|БАРРЕ Якутск (@marina_kuzmina_ykt) Ранее читатели британского таблоида The Daily Mail прокомментировали материал о воспитанниках детского сада в Красноярске, которые в рамках учебной программы занимаются закаливанием при минусовой температуре.