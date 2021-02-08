Главный инфекционист США поддержал применение «Спутника V»

Руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи поддержал применение российской вакцине от коронавируса «Спутник V» после публикации данных о ее эффективности в научном журнале The Lancet.

«Если Россия или Китай имеют надежные вакцины, то они могут обеспечить ими и себя, и некоторые другие страны! Это путь к всеобщей защите всего человечества!» – заявил Фаучи в интервью JAMA Network, передает РИА «Новости».

Он признал, что ситуация с вакцинами превратилась в гонку, победу в которой стоит желать каждому, будь то Россия или Китай.

Ранее канцлер Австрии призвал отказаться от геополитики при рассмотрении заявок на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса и заявил, что готов сделать прививку от COVID-19 российской или китайской вакциной.

В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта.