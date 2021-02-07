РВИО отреагировало на травлю сторонниками Навального ветерана Артеменко

Российское военно-историческое общество (РВИО) заявило, что оставляет за собой право попросить Генпрокуратуру и СК России привлечь к ответу тех, кто оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны и память погибших героев.

РВИО отметило, что против 94-летнего фронтовика разворачивается настоящая травля, тон которой задало поведение Навального в суде. «Вместо того чтобы… просто принести извинения немолодому, заслуженному человеку, А. Навальный продолжил оскорблять И.С. Артеменко и его родных. Он заявил, что ветераном «торгуют» как «куклой», на которую «нацепили медали», позволил себе уничижительные и недопустимые выпады в адрес фронтовика. Ветерану стало плохо прямо во время заседания, которое пришлось прервать…», – говорится в заявлении общества, опубликованном на сайте РВИО.

Как отмечает общество, вслед за Навальным «линию на уничижение И.С. Артеменко» продолжили его сторонники в соцсетях и некоторые СМИ. РВИО «не просто осуждает, но и глубоко презирает поведение А. Навального и его последователей по отношению к фронтовику», подчеркивается в заявлении. «Их действия мало чем отличаются от мерзких выпадов А. Невзорова… против Зои Космодемьянской, против защитников Москвы в 1941 году, которым, надеемся, также будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка», – заявляет РВИО.

Общество также заявило о готовности оказать ветерану правовую помощь, в том числе предоставить помощь адвоката. «Тем самым 94-летний инвалид войны будет избавлен от необходимости лично присутствовать на заседаниях, выслушивая новые оскорбления», – поясняется в заявлении.

«Мы требуем прекратить травлю, развязанную в интернете в отношении И.С. Артеменко и его родных и близких. Особое возмущение вызывают попытки очернить биографию Игната Сергеевича, обвинив его в том, что в силу возраста он якобы не мог принимать участия в Великой Отечественной, да и вообще «отсиделся» на «теплом месте», – указывает общество.

РВИО подчеркнуло, что оставляет за собой право попросить Генпрокуратуру и СК России привлечь к ответу тех, кто оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны.

Как отмечает общество, судьбой Артеменко можно гордиться: в 14 лет он ушел к партизанам, воевал в отряде, с 17 лет на фронте, был определен в войсковую разведку. В апреле 1945 года Игнат Артеменко был тяжело ранен у берегов Одера. После Победы он окончил офицерскую школу, служил на разных должностях в ВВС и был уволен в запас в 1982 году с выслугой почти в 40 лет. Артеменко – полковник в отставке, награжден орденом «Отечественная война» второй степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», многочисленными наградами Министерства обороны.

«В ближайшее время нами будут опубликованы архивные документы и исследование о биографии полковника И.С. Артеменко – одного из многих миллионов «рабочих» войны, или, как говорили тогда, в 1945-м, – простых, но таких бесценно важных «винтиков» советской военной машины, без которых Великая Победа никогда бы не состоялась», – говорится в заявлении РВИО.

В пятницу в Москве состоялось заседание Бабушкинского районного суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении Навальным 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Заседание должно продолжиться в конце следующей недели.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что сторонники Навального начали травлю ветерана Артеменко.