Эксперты назвали лучшие курорты для переболевших COVID Ростуризм анонсировал возобновление туров с кешбэком 7 февраля 2021, 14:19 Текст: Абдулла Шакиров

Ростуризм планирует запустить третий этап программы туристического кешбэка в феврале этого года, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. «Мы надеемся в феврале стартовать с очередным, третьим этапом туристического кешбэка», – передает ТАСС слова главы Ростуризма. Как отметила Догузова, в ведомстве рассчитывают, что локдауна в России в 2021 году не будет, а потому внутренний туристический поток в России может вырасти на 15-20% по отношению к прошлому году. Восстановление же въездного турпотока в России начнется не ранее 2023 года, сообщила она. «На полное восстановление международного туризма раньше 2023 года ни в одной стране не рассчитывают выйти. Нам бы начать в этом году с осени, продолжить в следующем году, и к 2023 году выйти на какие-то показатели, которые могли бы быть сравнимы с докризисными», – сказала Догузова. В декабре прошлого года Ростуризм сообщил, что россияне в рамках программы туристического кешбэка приобрели туры на 6,5 млрд рублей, а общая сумма возврата составила 1,2 млрд рублей. Ранее были названы самые популярные направления для туров с кешбэком.

В США раскрыли способ уничтожения гиперзвуковых ракет 6 февраля 2021, 15:08

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Ксения Панькова

Гиперзвуковые ракеты могут быть сбиты на определенном участке траектории полета, считают американские эксперты. По их мнению, перехват вполне возможен на конечном отрезке полета гиперзвуковой ракеты. Аналитик издания The National Interest Дэвид Экс ссылается на слова генерала ВС США Марка Милли, заявившего еще в прошлом году о том, что средств борьбы с гиперзвуковыми ракетами нет из-за их колоссальной скорости, передает «ФАН». Экс сделал вывод, что перехват российских гиперзвуковых ракет «Авангард» или китайских DF-17 невозможен на среднем участке траектории их полета. Он подчеркнул, сославшись на мнение военного эксперта Кингстона Рейфа, что у ВМС США имеется зенитная противоракета SM-3, способная уничтожать менее скоростные баллистические ракеты средней дальности на промежуточной стадии их полета, однако против гиперзвукового оружия подобный боеприпас будет бесполезен. Рейф при этом отметил, что неспособность систем ПРО противостоять гиперзвуковому вооружению связана также с меньшей высотой полета и способностью таких боеприпасов активно маневрировать, передвигаясь по непредсказуемой траектории. Однако, уверен Рейф, перехват вполне возможен на конечном отрезке полета гиперзвуковой ракеты, так как, по его мнению, боеприпас будет на этом участке двигаться медленнее, чем межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» сможет уничтожить авианосец ВМС США, который для нанесения удара по важным объектам страны будет вынужден приближаться к российскому побережью на расстояние 450-500 км. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД NI предупредил о способности России оставить НАТО без связи в Европе 6 февраля 2021, 21:32 Текст: Абдулла Шакиров

Россия в случае войны с НАТО на территории Европы сможет лишить союзные войска связи за счет более совершенной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), считает эксперт журнала National Interest Дэвид Экс. По словам аналитика, российские войска будут оснащены комплексной системой РЭБ, способной нейтрализовать военные коммуникации Североатлантического альянса. «В наземной войне силы Кремля будут хорошо оснащены, чтобы блокировать связь и датчики США и союзников», – приводит слова Экса «ФАН». Как сообщил эксперт, в Центре стратегических и бюджетных оценок министерства обороны США считают нецелесообразным планы Пентагона выделять десятки миллиардов долларов на исследования в области создания и модернизации систем РЭБ для того, чтобы сократить отставание США от России и Китая. Сам же Экс говорит, что военный бюджет должен формироваться с учетом знаний слабых сторон потенциального противника. Он заявил, что российские военные корабли и воздушная техника защищены от воздействия систем РЭБ хуже, чем американские, и поэтому Вашингтону нужно модернизировать именно эту сферу. Ранее Россия исключила необходимость наращивания сил НАТО на Севере Европы. Соловьев объяснил отказ Амстердама расследовать причастность Киева к делу MH17 6 февраля 2021, 20:53

Текст: Абдулла Шакиров

Отказ Нидерландов проводить расследование о причастности Украины к крушению малазийского Boeing рейса MH17 в 2014 году не стал неожиданностью, так как Европа изначально хотела обвинить в катастрофе Россию. Этим шагом Амстердам показал Москве «козью морду», заявил телеведущий Владимир Соловьев. «Все напоминает классику: Киев, конечно, негодяй, но это наш негодяй... Они же не нам, по большому счету, показали козью морду. Они собственному парламенту показали козью морду. То есть это показывает, насколько силы, которые руководят этим процессом, выше, чем даже несчастный парламент Голландии», – цитирует Соловьева «Царьград». Как считает журналист, решение в отношении России было принято еще в то момент, «когда падали обломки» самолета. По мнению телеведущего, суд Нидерландов будет продолжать делать вид, что в деле MH17 до сих пор нет ясности. Ранее правительство Нидерландов заявило, что нет достаточно убедительных юридических оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году. Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз–Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. 8 июня в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде было заявлено, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также стало известно, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу крушения самолета. Боррель подвел итоги визита в Москву 6 февраля 2021, 21:47

Фото: European Union/XinHua/Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

Отношения России и Евросоюза нельзя назвать удовлетворительными, однако дипломатические связи должны всегда поддерживаться, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам визита в Москву. «Дипломатические каналы связи должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий, тем более, когда отношения далеки от удовлетворительных», – передает слова Боррреля РИА «Новости». Представитель ЕС отметил, что в Европе озабочены ситуацией с правами человека в России, а также осудил арест блогера Алексея Навального, призвав к его освобождению. Кроме того, он осудил решение Москвы выслать трех европейских дипломатов, отвергнув обвинения в их адрес и предложив России пересмотреть свое решение. По словам Борреля, 22 февраля он обсудит итоги визита в Москву с главами министерств иностранных дел стран ЕС. Он сообщил, что на этой встрече будут рассматриваться и арест Навального и «дальнейшие действия ЕС» в связи с этой ситуацией. Боррель находился с визитом в России 4-6 февраля. Он встретился с главой МИД Сергеем Лавровым и представителями российских общественных организаций. На встрече с Боррелем Лавров заявил, что ЕС на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь сообщил, что ни одна страна Евросоюза не предложила новые санкции против России из-за Навального, а также выразил надежду на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС. Нидерланды отказались привлекать к ответу Киев по делу о крушении MH17 6 февраля 2021, 15:36

Фото: Alexander Ermochenko/ZUMA/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Нидерланды считают, что нет достаточно убедительных юридических оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году, говорится в документе нидерландского правительства. Решение голландских властей основывается на отчете Фонда безопасности полетов (на сайте организации говорится, что она является международной, некоммерческой и независимой, штаб-квартира находится в США), в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов в период 1985-2020 годы, передает РИА «Новости». «В отчете говорится, что на основании имеющейся информации, включая информацию, предоставленную украинскими властями в рамках расследования, было установлено недостаточно фактов, указывающих на то, что украинские власти, ответственные в то время за безопасность гражданской авиации над восточной Украиной, знали об угрозе гражданской авиации над той частью воздушного пространства, которая уже была закрыта, или могли знать об этом», – говорится в письме исполняющего обязанности министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока. Отмечается, что на основе этих выводов правительство не видит причин для пересмотра предыдущей позиции правительства. «Таким образом, в настоящее время нет достаточно убедительных юридических оснований для того, чтобы Украина была привлечена к ответственности за неполное закрытие своего воздушного пространства», – подчеркивается в документе. Ранее голландский адвокат Баудевейн ван Эйк сообщил на судебных слушаниях по авиакатастрофе в июне, что власти Нидерландов согласились расследовать обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины, где потерпел крушение рейс MH17. В свою очередь начальник радиотехнических войск российских Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Кобан на брифинге о первичных радиолокационных данных воздушной обстановки в районе катастрофы Boeing 777 заявил, что Украина не обнародовала данные своих радиолокационных станций, это позволяет предположить, что ракету запустили с территории ВСУ. Напомним, авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Российская компания «Алмаз–Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, которая контролировалась украинской армией. В США усомнились в способности России создать МиГ-41 6 февраля 2021, 14:56

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Военный эксперт Петр Бутовский считает, что Россия якобы не сможет самостоятельно создать истребитель-перехватчик МиГ-41. По его словам, замены МиГ-31 в 2030 году ждать не стоит. Он считает, что Россия якобы не может себе позволить такой самолет. «Для России этот срок настолько далек, что трудно что-либо прогнозировать. Современные тенденции в российской экономике и авиационной отрасли указывают на то, что Россия не сможет позволить себе такой самолет», – заявил Бутовский американскому журналу Aviation Week & Space Technology, передает «Царьград». Ранее в Ростехе сообщили, что в России ведется работа над созданием истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-41. Самолет нового поколения заменит истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, ради решения каких военных задач планируется создать новый боевой самолет и стоит ли вообще его создавать. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Сторонники Навального начали травлю ветерана Артеменко 6 февраля 2021, 19:57 Текст: Андрей Резчиков

Алексей Навальный и его сторонники продолжают издеваться над ветераном Игнатом Артеменко. Так в Сети отреагировали на утверждения журналистки Божены Рынской о том, что 94-летний Артеменко «судя по документам, обычная «штафирка», интендант», а «пошел воевать» только весной 45-го. Из архивных документов следует, что Артеменко уже с 1942 года с оружием в руках помогал партизанскому подполью. Председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова отреагировала на скандальную публикацию журналистки Божены Рынской о том, что 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко «судя по документам, обычная «штафирка», интендант». «Воевал он не так, как настоящие герои. Он в основном на теплом месте отсиделся», – пишет Рынска в своем Telegram-канале. Более того, со ссылкой на другого блогера Рынска утверждает, что Артеменко «два месяца в конце войны партизанил и весной 45-го пошел воевать». «Молодец, дед. Умеет устраиваться. И типа «воевал», и аккуратненько сховался, когда другие в Вяземском котле и на Курской дуге погибали», – написала она. «Вот что меня возмущает больше всего: вместо того, чтобы просто извиниться перед ветераном, Навальный и его сторонники продолжают над ним издеваться. Теперь они называют ветерана «обычной «штафиркой», интендантом», говоря, что «нигде он не воевал, на теплом месте отсиделся, – пишет Амельчинкова в Facebook. – Люди, ну должно же быть хоть что-то человеческое в ваших сердцах!». В свою очередь доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов напомнил, что Артеменко начал войну партизаном, но «мы дожили до времен, когда вынуждены доказывать, что партизанские отряды, это была не штабная работа, что партизаны совершали немыслимые для регулярной армии подвиги в чреве фашистской армии». «Мы забыли в составе каких отрядов воевали «пионеры герои», мы все забыли... Напоминаем на примере одного Героя, Игната Сергеевича!» – пишет Карнаухов в своем Telegram-канале. Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева уверена, что сторонники Навального в очередной раз перешли границы, демонстрируя «удивительную настойчивость в своей злобе». «Хотели бы авторы телеграм-канала, которые пишут эту мерзость сидя в каком-нибудь теплом кафе, провести детство в оккупированной деревне, помогать партизанам, рискуя жизнью? Смогли бы потом отправиться на фронт, получить ранения, и всю жизнь посвятить себя службе Родине? Не уверена. Но в первую очередь пусть зададут себе этот вопрос сами, прежде чем оценивать, что сделал участник войны, партизан, фронтовик для Победы. Это бессовестно пытаться «взвесить» подвиги и поступки людей, подаривших нам право на жизнь», – пишет Цунаева в Instagram. Она посоветовала внимательно изучить доступные архивные документы и пообщаться с человеком лично, «прежде чем делать такие заявления, оскорбляющие миллионы людей». «Для тех, кто понимает, что Красная армия спасла нашу страну от геноцида, истребления и рабства важен подвиг каждого кто воевал, освобождал нашу страну от нацизма. Провел человек на фронте четыре года или один день – наша память и благодарность будет неизменна», – уверена Цунаева. Ранее газета ВЗГЛЯД изучила архивные документы. В них говорится, что Артеменко был принят в 810-й партизанский полк, где сразу стал бойцом. Более того, чтобы его взяли, ему пришлось прибавить себе два года, хотя на тот момент ему было еще только 15, то есть вместо 1928-го он указал годом рождения 1926-й. Помогать подполью в захваченной родной деревне Артеменко начал еще в 1942-м. К моменту, когда Игнат Артеменко стал бойцом 810-го партизанского полка, освобождение его родной Могилевской области уже шло полным ходом. При этом партизанские отряды действовали совместно с регулярными соединениями РККА, а затем вливались в ее состав. По присланной в конце 1944 года повестке Артеменко явился в военкомат и был зачислен в действующую армию в январе 1945 года. В апреле 1945 года Артеменко участвовал в форсировании Одера. Во время этой операции он вместе с группой разведчиков попал под вражеский обстрел и был ранен в позвоночник и ногу. Осенью 1945 года он был выписан из госпиталя и служил в санитарно-эпидемиологическом отряде. В отставку ветеран вышел только в 1982-м в звании инженера-полковника. За свои подвиги Артеменко награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени. В пятницу в Москве состоялось заседание Бабушкинского районного суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении блогером Алексеем Навальным Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Заседание должно продолжится в конце следующей недели. Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Мясников сказал, какие лекарства нужно убрать из домашней аптечки 6 февраля 2021, 16:26

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Текст: Вера Басилая

Лекарства для резкого снижения давления, так называемые таблетки под язык, нужно убрать из домашней аптечки, так как они противопоказаны для самостоятельного применения, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Неправильный прием таких «таблеток под язык», по словам доктора, приводил к «несметному количеству» случаев инфарктов, инсультов и острой почечной недостаточности. «У вас поднялось давление, и вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, и давление падает. А потом – инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления», – приводит РИА «Новости» слова Мясникова в эфире телеканала «Россия 1». Он пояснил, что на самом деле критическое состояние наступает именно из-за резкого снижения давления. По словам медика, такие таблетки запрещены по всему миру, поэтому их стоит убрать из домашней аптечки. Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что некоторые биологически активные добавки содержат в себе гормоны и даже запрещенные вещества, и призвал внимательнее относиться к употрбелению БАДов. Судно «Фортуна» приступило к укладке труб «Северного потока – 2» в водах Дании 6 февраля 2021, 20:15 Текст: Абдулла Шакиров

Трубоукладчик «Фортуна» завершил морские испытания и возобновил в субботу укладку газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании, сообщили в компании-операторе проекта Nord Stream 2. «Судно-трубоукладчик «Фортуна», 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток – 2», успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании», – передает сообщение оператора ТАСС. Как сообщили в компании, укладка газопровода идет в соответствии с надлежащими разрешениями. Помимо «Фортуны» работы в водах Дании проводят судна «Балтийский исследователь» и «Мурман». США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Эксперт: Рисуемый Навальным образ расходится с его реальной биографией 6 февраля 2021, 17:49 Текст: Андрей Резчиков

В уголовных делах против Алексея Навального был экономический состав, но окружение блогера устраивает нагнетание на политической почве. Однако любым комментаторам всегда важно смотреть в суть и называть вещи своими именами, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель лаборатории новых технологий, кандидат политических наук ЭИСИ Дарья Кислицына. «Навальный отыгрывает линию, что возбужденные против него уголовные дела были политическими. Для него такая линия единственно выгодная и возможная, чтобы не только «отмазаться», но и прогреметь. Исключительно на экономическом деле так не прогремишь. А придав всему этому политический окрас, он хочет хайпануть. А если посмотреть на суть его уголовных дел, то они лежат не в политической плоскости, а в экономической», – считает руководитель лаборатории новых технологий, кандидат политических наук ЭИСИ Дарья Кислицына. Эксперт напомнила, что по делу «Кировлеса» Навальный организовал схему, благодаря которой заработал денег, а регион – Кировская область – потерял существенную часть бюджетных средств. «Учитывая, что регион небогатый, это ощутимо отразилось на ситуации в отрасли. Навальный похитил порядка 10 тыс. кубометров леса за счет организации компании-прослойки, на которую оформлялись контракты и которая покупала лес по заниженным ценам», – напомнила эксперт. Когда Навальный утверждал, что дело «Кировлеса» политическое, то его состав говорил обратное – оно лежит в плоскости экономических взаимоотношений, «потому что когда причиняется ущерб бюджету конкретного региона – это коррупция», подчеркивает эксперт. Навальный и бизнесмен Петр Офицеров организовали в 2009 году заключение договора поставки лесопродукции с унитарным предприятием «Кировлес» на заведомо невыгодных для последнего условиях, после чего, по данным следствия, растратили переданные по этому соглашению лесоматериалы на 16,1 млн рублей. Дело «Кировлеса» рассматривалось судом дважды. В ходе первого процесса Навальный получил пятилетний условный срок, Офицеров – четыре года колонии. Приговор был отменен Верховным судом России после постановления Европейского суда по правам человека, обнаружившего нарушения прав подсудимых. При этом ЕСПЧ не нашел политической мотивации в судебном разбирательстве. В итоге Навальный получил пять лет условно, в мае 2017-го этот приговор был признан законным. Офицерову реальный срок был заменен на условный. В 2018 году Офицеров скоропостижно скончался. Что касается дела «Ив Роше», то сама косметическая компания недавно напомнила о том, подчеркнула Кислицына, что оно находится в совершенно аполитической логике и касается экономических интересов. «Навальный вместе с братом Олегом создал коррупционную схему, при которой обогатилась семья Навального, а компании был причинен ущерб порядка 26 млн рублей», – напомнила эксперт. Дело в отношении братьев Алексея и Олега Навальных было заведено в декабре 2012 года по заявлению гендиректора российского подразделения «Ив Роше» Бруно Лепру. Их обвинили в мошенничестве при заключении договора ООО «Главное подписное агентство» (ГПА) с «Автоматизированными сортировочными центрами», филиалом ФГУП «Почта России», где Олег Навальный возглавлял департамент внутренних почтовых отправлений. По версии следствия, ООО «Главное подписное агентство», учрежденное братьями через кипрскую фирму Alortag Management Ltd, совершило в 2008-2011 годах хищение 55 млн руб. у ООО «Ив Роше Восток», с которым заключило договор на пересылку товаров. По версии следствия, услуги «Ив Роше» оказывались по завышенной стоимости и через посредника, так как ГПА не имело для этого материальной базы. Осенью 2013 года СКР предъявил братьям Навальным окончательное обвинение по делу о хищении более 26 млн руб. у компании «Ив Роше». В декабре 2014 года Алексей и Олег Навальные были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств. Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, а Алексея Навального – к трем с половиной годам условно. Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по этому делу сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Родственник раскрыл обстоятельства смерти экс-главы дагестанского села 7 февраля 2021, 05:33 Текст: Антон Никитин

Троюродный брат бывшего главы села Новокули Новолакского района Дагестана Рамазан Султанов рассказал об обстоятельствах смерти Абакара Капланова в Махачкале. Султанов рассказал телеканалу «Рен-ТВ», что в Капланова выпустили 38 пуль. Потерпевший скончался на месте от полученных ранений. По неподтвержденным данным, был задержан сотрудник правоохранительных органов. Вместе с тем в социальных сетях распространяется информация, что стрелявших было двое – оба они якобы были сотрудниками Росгвардии и жителями того самого села Новокули. Информация официально не подтверждена. Ранее источник в правоохранительных структурах сообщил о смерти экс-главы дагестанского села Новокули в Махачкале. В пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что убийство произошло вследствие «конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка». В Росгвардии пообещали приложить все усилия для расследования инцидента. На место происшествия выехал Герой России, начальник управления Росгвардии по Дагестану генерал-майор полиции Магомед Баачилов. У здания РОВД собрались более 300 земляков Капланова. На месте также находятся более 130 полицейских, задача которых – не допустить усиления конфликтной ситуации. Самолет Москва – Амстердам подал сигнал тревоги 6 февраля 2021, 15:48

Фото: Andrew Surma/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Пассажирский Airbus A320, выполняющий рейс Москва – Амстердам, подал сигнал тревоги и возвращается обратно, свидетельствуют данные авиационного сервиса Flightradar24.com. Самолет вылетел около 14:50 из Шереметьево. Спустя примерно 20 минут полета он на высоте около 8 тыс. метров подал сигнал тревоги и изменил курс, передает ТАСС со ссылкой на сервис. В настоящее время он движется в сторону столицы на высоте около 8,5 тыс. метров. «Рейс Москва - Амстердам, номер 2694. Командир передал сообщение о частичном отказе системы радиосвязи. Принято решение о возвращении в аэропорт вылета. Самолет вырабатывает топливо и около 17.00 совершит посадку. Угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет», – приводит РИА «Новости» слова официального представителя «Аэрофлота» Михаила Демина. Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Москвы в Магнитогорск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за трещин в лобовом стекле. На борту самолета находился 61 пассажир, среди которых 58 взрослых и трое детей. Никто из них не пострадал, все отправлены другим рейсом в Магнитогорск. Врач оценил состояние Байдена после травмы ноги 7 февраля 2021, 00:57

Фото: CNP/AdMedia/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в субботу посетил клинику в штате Делавэр для проведения рентгенографии поврежденной ноги, сообщила пресс-служба Белого дома со ссылкой на врача главы 46-й американской администрации Кевина О'Коннора. «Как мы и объясняли, растяжение иногда может быть более значительной травмой, чем сопровождающие их переломы костей. Снимок необходим, чтобы убедиться, что президент [США Джо Байден] достиг хорошей стабильности связок», – приводит слова О'Коннора ТАСС. Врач также сообщил, что Байдену «будут регулярно делать рентгеновский снимок в клинике ортопедии, где он проходил первоначальное обследование». Напомним, 28 ноября 2020 года Байден поскользнулся и вывихнул правую лодыжку. По словам врача политика, Байден «получил растяжение правой ноги». Позже компьютерная томография выявила «нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей» правой ноги. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что «если физическое состояние повлияет на эффективность работы Байдена, его заменит вице-президент Камала Харрис, став первой в истории США женщиной-президентом». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Явлинский резко раскритиковал Навального 7 февраля 2021, 13:00

Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский опубликовал на личном сайте программную статью с резкой критикой блогера Алексея Навального. Он осудил методы политической борьбы блогера, отметив, что они ориентированы на «разжигание примитивной социальной розни», а демократическая Россия несовместима с политикой Навального. «Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой (достаточно вспомнить обещания денежных компенсаций через ЕСПЧ за задержания)», – говорится в публикации Явлинского. По его словам, блогер и его окружение сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях. «Навальный, как единоличный вождь, ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции», – отметил он. Явлинский считает, что поддерживать Навального, как политика, или нет, каждый может решать сам. «Но надо понимать: демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления», – подчеркнул политический деятель. Расследования Навального, по словам Явлинского, к сожалению, не имели и не могут иметь практических результатов для общества. «Поэтому главный общественно значимый эффект, на который ориентирована стилистика «разоблачительных» фильмов Навального – это разжигание примитивной социальной розни», – добавил он. Осенью 2013 года СКР предъявил братьям Навальным окончательное обвинение по делу о хищении более 26 млн рублей у компании «Ив Роше». В декабре 2014 года Алексей и Олег Навальные были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств. Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, а Алексея Навального – к трем с половиной годам условно. Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по этому делу сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В пятницу в Москве состоялось заседание Бабушкинского районного суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении Навальным 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Заседание должно продолжиться в конце следующей недели. Минздрав Чехии заявил о возможности прямых закупок вакцины «Спутник V» 6 февраля 2021, 17:37 Текст: Вера Басилая

Эксперты чешского минздрава изучают правовые аспекты возможной прямой закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», минуя регистрационные органы ЕС, сообщило пражское сетевое издание Seznam со ссылкой на свои источники в ведомстве. «Еще несколько дней назад эксперты минздрава получили задание выяснить, какие правовые возможности существуют для того, чтобы вакцина «Спутник V» могла быть разрешена для использования в республике без соответствующего одобрения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА)», – цитирует РИА «Новости» сообщение издания. То есть идет поиск варианта, при котором разрешение на использование российской вакцины в Чехии обошлось бы без сертификации как в ЕМА, так и в чешском государственном институте по контролю лекарств (ГИКЛ). Ранее премьер Андрей Бабиш заявил, что Чехия в этом вопросе могла бы пойти тем же путем, что и Венгрия. По словам чешского премьера, когда речь идет о здоровье людей, политика уходит в сторону, а лучшей вакциной становится та, что уже имеется непосредственно в наличии. Ранее сообщалось, что вакцинация населения от нового коронавируса российским препаратом «Спутник V» может начаться в Венгрии на следующей неделе. Также решается вопрос о применении российского препарата в Чехии. Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.