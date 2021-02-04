Египет решил ускорить вакцинацию с помощью «Спутника V»

Власти Египта планируют одобрить российскую вакцину «Спутник V» в ближайшие дни, сообщило министерство здравоохранения и народонаселения страны.

«В течение нескольких дней российская вакцина «Спутник V» получит лицензию на экстренное применение в Египте, и она будет среди вакцин, поставки которых осуществляются по линии Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). Мы ожидаем, что вакцина поможет ускорить процесс вакцинации в Египте, особенно если будет одобрено ее местное производство», – передает ТАСС, ссылаясь на источник в египетском минздраве. Ранее специалисты министерства в приоритетном порядке проводили клинические испытания российского препарата.

Еще в августе Россия заявляла о готовности поставить в Египет «Спутник V», а в конце сентября одна из ведущих фармацевтических групп страны концерн Pharco Pharmaceuticals подписала меморандум с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставках в арабскую республику. В РФПИ тогда отметили, что реализация соглашения позволит обеспечить доступ к вакцине четверти населения страны, а в дальнейшем планируется распространение «Спутника V» в соседних с Египтом государствах.

Между тем, 30 января Каир одобрил применение вакцины британско- шведской компании AstraZenecaв экстренных целях. На следующий день в страну поступила первая партия из 50 тыс. доз этой вакцины, но уже произведенной Институтом сыворотки Индии. Кроме того, ранее в январе было одобрено экстренное использование китайской вакцины корпорации Sinopharm. Первая партия была получена еще в декабре на безвозмездной основе из ОАЭ. Ведутся также переговоры о закупке препарата компаний Pfizer и BioNTech.

24 января в Египте началась массовая вакцинация от нового коронавируса. Кампания в первую очередь охватывает 207 тыс. человек медперсонала в карантинных госпиталях, а также больницах общего профиля по всей стране. Вакцинация включает также пациентов с хроническими заболеваниями и пожилых людей. В последующем она должна охватить все население страны.

Ранее министерство здравоохранения Бразилии заявило о готовности приобрести партии вакцины «Спутник V» и индийского препарата Covaxin для дальнейшего использования в рамках национальной программы иммунизации населения.

Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.