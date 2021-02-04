Минкультуры разрешило творческим вузам вернуться к очным занятиям

Творческие вузы, подведомственные Министерству культуры, с 8 февраля смогут возобновить работу в очном формате с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретном регионе, сообщили в пресс-службе министерства.

«В соответствии с приказом Минкультуры образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении ведомства, могут возобновить реализацию образовательных программ в очной форме обучения с 8 февраля 2021 года. Руководство вузов при принятии соответствующих решений должно учитывать санитарно- эпидемиологическую обстановку в регионах», – передает ТАСС сообщение Минкультуры.

Министр культуры Ольга Любимова уточнила, что некоторые вузы пока сохранят смешанный формат работы. «Учебные заведения самостоятельны в принятии решения с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, но мы все время находимся на связи, в некоторых вузах, например, пока будет действовать смешанный режим: лекции продолжатся онлайн, а семинары, коллоквиумы, практикумы - в очной форме», – привели в пресс-службе слова Любимовой. Будет также введена практика закрепления аудиторий за группами, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса.

Учреждения должны обеспечить необходимые санитарно- эпидемиологические условия, включая обработку поверхностей в местах общего пользования, наличие антисептических средств при входе, в местах общего пользования, в помещениях для приема пищи, санитарных узлах, термометрию бесконтактным способом, следить за ношением масок и соблюдением социальной дистанции, отметили в пресс-службе.

«Возвращение наших творческих вузов к очной работе - поступательная и очень аккуратная работа. Ведь для нас важно сохранить здоровье не только будущих специалистов культурной сферы, но и тех заслуженных преподавателей, чей опыт, безусловно, для всех нас является бесценным», – подчеркнула Любимова.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 16714 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 3917 918 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3389 913 человек, из них 24546 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 521 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 75205 человек.

Накануне, 3 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 16474. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 240.

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