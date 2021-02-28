Ребенок пострадал при обрыве аттракциона в Москве Москвичам рассказали, когда окончательно растает снег 28 февраля 2021, 20:47 Текст: Абдулла Шакиров

Снег в Москве окончательно растает после 10 апреля, когда среднесуточная температура будет выше пяти градусов, сугробы начнут таять в столице в середине марта, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Апрель прогнозируется на 2,5-3,5 градуса выше многолетних значений, но не исключен заток холода, который, по всей видимости, станет финальный – с 5 по 10 апреля, после чего атмосфера по-настоящему начнет перестраиваться на весенний вариант. Снежный покров будет интенсивно таять и исчезнет во второй декаде апреля, когда и начнется фенологическая весна, – передает слова Тишковца РИА «Новости». По словам синоптика, март в Москве в среднем на 1 – 3 градуса теплее многолетних значений. Он отметил, что, вероятно, переход среднесуточной температуры к плюсовым значениям произойдет в конце марта. Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о морозах на 8 марта.

Внучка скульптора Вучетича: Дзержинский не должен вернуться на Лубянку 25 февраля 2021, 22:06 Текст: Елизавета Булкина

Внучка скульптора Евгения Вучетича, являющегося автором монумента Феликсу Дзержинскому, заявила, что этот памятник не должен вернуться на Лубянскую площадь. «Этот злосчастный памятник не должен вернуться на Лубянку. Никогда. Он – порождение времени и должен в том времени остаться», – написала внучка Евгения Вучетича Татьяна Валериус в своем Facebook. По словам Татьяны, ее дед, скорее всего, ни секунды не верил в праведность своего героя. «Работая над памятником, он исходил из конъюнктуры и наличия заказа. Если ты сын дворянина, белого офицера в советской России и при этом, почему-то, до сих пор жив, единственный твой путь — изо всех сил верно служить. Что он и делал. Каждый раз, когда заходит речь о возвращении Дзержинского, мне кажется, что дедова душа на том свете страдает и мается от грехов своих», – добавила внучка скульптора.



Говоря об установке памятника на Лубянке она заявила, что лучше там установить «фонтан какой-нибудь или дерево». Евгений Вучетич в 1958 году стал автором известного монумента Феликсу Дзержинскому, который более 30 лет находился на одноименной площади (ныне – Лубянская площадь). Железного Феликса воздвигли под окнами здания бывшего страхового общества «Россия», в котором с 1918-го размещалась штаб-квартира ВЧК (позднее – ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ). Несмотря на несомненную художественную ценность, памятник был низвергнут с пьедестала 22 августа 1991 года как один из главных символов рухнувшего коммунистического режима. Напомним, голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 мск на нескольких площадках, оно продлится до 5 марта. В шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. За пять часов со старта голосования за установку памятника на Лубянской площади проголосовали более 100 тыс. москвичей. На ваш взгляд Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше? Александру Невскому

Ивану III

Феликсу Дзержинскому

Юрию Андропову

Восстановить фонтан

Оставить площадь свободной

Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов. В Москве ищут на работу специалистов по подсчету котиков 26 февраля 2021, 16:48 Текст: Елизавета Булкина

Благотворительный Фонд защиты городских животных начал поиски специалистов по подсчету бездомных котов в Москве в рамках проекта Зоомониторинг, вакансия размещена на одном их популярных сайтов по поиску работы. «Москве нужны считатели котиков! (…) Проект Зоомониторинг – победитель грантов мэра Москвы, совместно с Институтом экологии и эволюции им. Северцова запускает подсчет городских кошек! Все лето 2021 мы будем считать московских котиков по всем округам Москвы!» – говорится в сообщении, размещенном на сайте HeadHunter. Волонтерам предстоит опрашивать бабушек, подкармливающих кошек во дворах. За каждым волонтером будет закреплена своя территория площадью до 1 кв км. В рамках проекта планируется выяснить, сколько кошек обитает в московских дворах, а также какой типичный окрас столичной кошки, какова плотность популяции в разных районах города, в зависимости от типа среды обитания. Отмечается, что волонтеры ловить котов не будут, а только будут обозначать точное местообитание на карте, все данные будут только в виде графических материалов, плотности популяции и общей средней численности. Для счета котиков будут использоваться также фотоловушки. От кандидата в волонтеры требуется быть ответственным, коммуникабельным и внимательным к деталям. Ранее руководство города Зеленоградск в Калининградской области объявило конкурс на звание «котоболита» – ветеринара, который начнет заниматься здоровьем уличных котов. Синоптик рассказал о погоде в Москве 27 февраля 2021, 09:39 Текст: Ксения Панькова

Похолодание придет в Москву в субботу, ожидается снегопад с порывами ветра, атмосферное давление будет расти, однако останется ниже нормы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Если в Москве ночью была еще плюсовая температура, то уже в утренние часы начал прорываться холодный атмосферный фронт, который откроет путь к вторжению более студеного воздуха. Наметится обратный суточный ход температуры, то есть днем станет холоднее, чем минувшей ночью, а осадки от дождя перейдут в заряды снега. И температура понизится в Москве до минус 1 – минус 3, а в Подмосковье нуля – минус 5 градусов», – цитирует РИА «Новости» Тишковца. По его словам, вся слякоть замерзнет, и на дорогах образуется гололедицу толщиной несколько миллиметров. «Поэтому сегодня Москва и столичный регион покроются коркой льда, на дорогах и тротуарах будет очень скользко «, – сказал он. Тишковец добавил, что ветер северный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы. Кроме того, как отметил синоптик, минувшая ночь в Москве стала самой теплой за текущую зиму. Ранее синоптики сообщили, что облачная погода, небольшие осадки, сильная гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве в субботу. Русский монастырь остался без электричества из-за непогоды в США 27 февраля 2021, 04:53 Текст: Наталья Ануфриева

Крестовоздвиженский монастырь Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), расположенный в Западной Виргинии, сильно пострадал и остался без электричества почти на две недели из-за аномальных холодов в США, сообщил благочинный иеромонах Гавриил (Хутен). Иеромонах сообщил, что «почти две недели без энергии – без электричества, без телефонов», передает РИА «Новости». Двум зданиям был нанесен ущерб из-за падения больших обледеневших деревьев, одно из которых пробило крышу над алтарем. «У нас были некоторые повреждения у зданий, один из монастырских фургонов был полностью раздавлен огромным деревом... Никто не пострадал, все здоровы, и теперь мы можем ехать в город Уэйн за едой и товарами», – сказал отец Гавриил. Он объяснил, что монахи не смогли добраться до всех построек из соображений безопасности и в настоящее время не могут узнать, насколько серьезны повреждения. Электроэнергетические компании заявили, что надеются восстановить подачу света в эти выходные или в начале следующей недели, однако даже если это произойдет, сохраняется большая вероятность того, что интернет появится через несколько недель. «Таким образом, может пройти еще несколько недель, прежде чем мы сможем возобновить нормальную коммерческую деятельность и поддерживать себя как обычно», – сказал иеромонах. По словам отца Гавриила, монахи поддерживают себя, производя благовония, мыло из козьего молока и свечи. Они продают их через интернет, потому вызванные погодными условиями проблемы существенно повлияли на жизнь монастыря. Монашеская община начала восстанавливать нормальную жизнь, но пока остается неизвестным, в какую сумму ей обойдется ущерб из-за холодов и приостановки продаж. Отец Гавриил оценил убытки как минимум в 30 тыс. долларов, отметив, что это предварительная оценка. Монахи отправили несколько просьб о помощи через сайт, по электронной почте и через фонд помощи РПЦЗ. «Мы были признательны, когда увидели, сколько людей в США и даже во всем мире прислали нам молитвы и пожертвования», – сказал он. Напомним, снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 50 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Кроме того, в Техасе столкнулись с проблемами с качеством водопроводной воды, более 260 тыс. человек живут на территориях, где не работают системы водоснабжения. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему американская энергетика оказалась бессильна перед морозами. Водитель такси сбил пешехода с коляской в Москве 27 февраля 2021, 14:41 Текст: Вера Басилая

Водитель такси в Москве наехал возле пешеходного перехода на мужчину с коляской, в которой находился полугодовалый ребенок, сообщил столичный дептранс. «На Саянской улице в районе дома 2А водитель такси совершил наезд на пешехода с коляской, в которой находился ребенок возрастом 6 месяцев. Перекрыта правая полоса. Затруднений движения нет. На месте работает экипаж скорой помощи», – говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся. Под колеса автомобиля попала женщина с коляской в Казани, когда перебегала магистраль в неположенном месте. Синоптик рассказал об осадках в Москве 28 февраля 2021, 09:46 Текст: Ксения Панькова

Облачная погода, осадки в виде мокрого снега, а также гололедица ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в Москве ожидается гололедица, а также снег, мокрый снег. «Температура в центре города 0 – плюс 2, а в Подмосковье от минус 2 до плюс 3 градусов», – цитирует РИА «Новости» Леуса. Синоптик добавил, что ветер ожидается северный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы. Ранее синоптики сообщили, что днем температура воздуха в городе составит минус один – плюс один градус. В ночь на понедельник она может опуститься до минус семи градусов. Ребенок пострадал при обрыве аттракциона в Москве 28 февраля 2021, 18:21 Текст: Абдулла Шакиров

В результате обрыва аттракциона в торгово-развлекательном центре на востоке Москвы пострадал ребенок, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. Инцидент произошел днем 28 февраля в ТЦ в районе Перово, сведения о состоянии других детей, находившихся в момент обрыва аттракциона в детской зоне, уточняются, передает РИА «Новости». Проведение проверки поручено Перовской межрайонной прокуратуре, рассказала Нефедова. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Между тем представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что ребенок упал с неисправного аттракциона, следствие также начало проверку, передает ТАСС. В октябре прошлого года в Москве ребенок упал с аттракциона в игровой зоне ТЦ. Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 февраля 2021, 06:27 Текст: Наталья Ануфриева

Облачная погода, небольшие осадки, сильная гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в столице составит минус один – плюс один градус, в ночь на воскресенье она может опуститься до минус семи градусов, передает ТАСС. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба. В Подмосковье температура будет колебаться в пределах минус трех – плюс двух градусов, на востоке области – до шести градусов мороза. В ночь на воскресенье столбики термометров местами могут опуститься до отметки минус 14 градусов. В связи с сильной гололедицей 27 февраля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 февраля 2021, 06:34 Текст: Наталья Ануфриева

Облачная погода, дождь, мокрый снег, гололедица и до плюс пяти градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в Москве составит три-пять градусов тепла, в ночь на субботу она может опуститься до плюс одного градуса, передает ТАСС. Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 26 февраля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба. В Подмосковье температура будет колебаться в пределах плюс один – шесть градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус двух градусов. Собянин заявил о преодолении самого страшного этапа пандемии 26 февраля 2021, 14:27 Текст: Елизавета Булкина

Самый страшный этап пандемии коронавируса в Москве пройден, столица готова к новым вызовам, если они будут, заявил мэр города Сергей Собянин. «Значительная часть (жизни города) и сегодня еще находится в серьезных ограничениях по передвижению по городу. Но я надеюсь, что мы самое страшное преодолели. Но даже если что-то случится, мы уже другие. Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать. И, не дай бог, конечно, развитие других эпидемиологических ситуаций, каких-то других вызовов, – мы уже другие, мы готовы к борьбе в значительной части гораздо больше, чем были год тому назад», – передает слова градоначальника на коллегии «Итоги деятельности управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в 2020 году и задачи на 2021 год» РИА «Новости». Собянин вручил сотрудникам столичного управления Роспотребнадзора. «С большим удовольствием принял приглашение поучаствовать в вашей коллегии. Мы действительно в этот период времени стали одной большой командой, которая работает над одними целями и решает одни и те же проблемы. Это было всегда, но не так очевидно, как за этот год», – сказал мэр.



Роль сотрудников столичного управления ведомства в борьбе с эпидемией коронавируса огромна, подчеркнул Собянин. Он отметил, что они находились на самых сложных участках с первых дней этой борьбы – в аэропорту, городском транспорте, торговых объектах, в домах заболевших.



«Это огромные риски, сложность, и некоторые из вас просто изолировали себя от семей на этот период. (...) Я не знаю ни одного случая, чтобы из вашей службы отказались идти на передовую, бороться и защищать москвичей. Можете гордиться, что вы своей работой и самоотверженным трудом спасли многих и многих людей. От имени горожан хочу вам сказать спасибо, поблагодарить вас», – сказал мэр. Благодарность сотрудникам управления выразил также председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он отметил, что 2020 год «не обещал» быть политическим, но коронавирус изменил жизнь общества и государственных институтов. Шапошников добавил, что благодаря совместной работе всех органов власти Москва движется к победе над распространением вируса. «Вы для москвичей стали ангелами спасения, которые предостерегали от ошибок, которые они могли совершить», – сказал он.



Собянин признался, что при встрече юбилейного года 2020 он думал, что это будет «самый хороший год – никаких выборов, никаких политических мероприятий, все спокойно, и с бюджетом все хорошо, и экономическая ситуация управляется, все отлично». Он отметил, что количество гулявших в новогоднюю ночь 2020 года было рекордным за историю Москвы.



«О катастрофах мы слышали, смотрели фильмы, о пандемиях и эпидемиях знали плохо. (...) Самое страшное, что мы видели в этих фильмах, мы начали наблюдать в отдельных странах – потеря контроля за ситуацией, хаос, смятение, страх, и ощущение людей, что они брошены и остались один на один с проблемой, эпидемией, что нет возможности их положить в больницу и оказать медицинскую помощь. Это было бы самым страшным исходом событий, но у нас этого не произошло благодаря нашей совместной работе», – сказал мэр столицы.



Москва, по словам Собянина, была на передовой в борьбе с коронавирусом в силу ряда объективных причин.



Градоначальник отметил, что выйти из данной ситуации достойно было непростой задачей для столицы. В Москве за несколько недель были реорганизованы системы здравоохранения, контроля работы городских служб и так далее. «Если бы не были приняты жесткие ограничительные меры, не был бы принят соответствующий контроль за их выполнением, если бы при вашей помощи мы быстро и эффективно не стали бы переводить в новый режим работы московское здравоохранение, я думаю, что жертв было бы гораздо больше», – сказал Собянин. Ранее Собянин заявил, что московское правительство может в течение одного–двух месяцев снять несколько ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках в пятницу 26 февраля 2021, 07:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в пятницу в Москве, сообщил департамент транспорта столицы. Утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов. Отмечается, что утром пятницы движение затруднено на шоссе Энтузиастов, Ярославском шоссе и Рязанском проспекте. «Кроме того, затруднения зафиксированы на внутренней стороне 28 километра МКАД, на внешней стороне 86 километра МКАД, на ТТК в районе Лужнецкой эстакады (внутренняя сторона)», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Длина заторов составляет 137 километров. Напомним, 16 февраля пробки в Москве достигли десяти баллов. Власти Москвы допустили использование «Спутника Лайт» для ревакцинации 26 февраля 2021, 12:53 Текст: Елизавета Булкина

После завершения исследований вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» ее могут начать применять для ревакцинации, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что вакцина «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V», по своему составу они идентичны. «Существует достаточно уверенная гипотеза, что уже после первой репликации вакцинации у человека может выработаться достаточный уровень антител для его защиты. Вот в рамках этого исследования мы и проверим, действительно ли вырабатывается достаточный уровень антител и можно ли уже не ставить прививку. Если эта гипотеза подтвердится, то «Спутник Лайт» можно использовать со «Спутником V» для чего – для ревакцинации тех, кто уже вакцинировался, либо для тех, кто переболел, и у них снижается уровень антител, или изначальный уровень антител был выработан небольшой», – передает слова Раковой в эфире «Первого канала» РИА «Новости». Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» стартовали в Москве. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина против коронавируса «Спутник V лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения заболевания. Отмечается, что срок действия «лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Данный препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины других стран, не на территории России. Москвичам рассказали о погоде в Международный женский день 28 февраля 2021, 15:51 Текст: Елена Мирошниченко

В Москве 8 марта и в праздничные выходные ожидается морозная погода, также вероятен снег, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. «Относительно теплая погода, которая будет в первой пятидневке, не сохранится в праздничные дни. Погода будет более морозная, и осадки если будут, то будут в виде снега», – рассказала она РИА «Новости». Позднякова добавила, что первые пять дней марта температура воздуха в Москве будет около нуля, ночью может быть небольшой минус, а днем – плюсовая отметка на градуснике. В праздники температура и ночью, и днем будет отрицательной, рассказала эксперт. Ранее сообщалось о том, что в воскресенье в Москве ожидаются облачная погода, осадки в виде мокрого снега, а также гололедица. В Москве школьники разработали «цифрового помощника» для воспитателей 28 февраля 2021, 12:40 Текст: Елена Мирошниченко

Ученики инженерных и IT-классов школы № 2065 в Москве создали программу, которая способна помочь воспитателям в саморазвитии и быстром решении их вопросов, сообщил столичный комплекс социального развития. «Воспитатели школы № 2065, работающие с малышами, получили планшеты с программой «Цифровая среда воспитателя». Она помогает проанализировать занятия с дошкольниками, оценить, что получилось, какие были ошибки, на что стоит обратить внимание. Программа поможет скорректировать образовательный процесс и сделать его гибким», – говорится в Telegram комплекса. Помимо этого, воспитателям больше не придется долго искать полезную информацию для работы, в программе собраны необходимые ссылки на все образовательные ресурсы Москвы. Также на планшете есть специальная кнопка SOS. Сообщение воспитателя о любой проблеме моментально получат администрация школы и техническая служба для принятия срочных мер. Уточняется, что в дальнейшем программа будет усовершенствована. Ранее сообщалось, что российские школьники покажут послания ветеранов в виде проекций на стенах домов. Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 февраля 2021, 06:14 Текст: Антон Антонов

Облачная погода с прояснениями, небольшой снег, сильная гололедица ожидаются в Москве, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в городе составит минус один – плюс один градус. В ночь на понедельник она может опуститься до минус семи градусов. Ветер западный, северо-западный, 8 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба. В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах минус четырех – плюс одного градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров местами могут опуститься до отметки минус 15 градусов, передает ТАСС.