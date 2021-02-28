Немецкий экономист указал на риски приостановки «Северного потока – 2»

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) скептически относится к идее создания так называемого механизма отключения «Северного потока – 2», заявил руководитель объединения Михаэль Хармс, отметив, что Россия никогда не использовала газ как «политическое оружие».

«Мы относимся очень скептически к таким разговорам», – сказал он в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Хармс отметил, что за период длительного сотрудничества не было ни одного примера, когда Россия использовала бы поставки газа как «политическое оружие», этого не происходило и в годы холодной войны.

«Газпром и российское правительство – все-таки коммерчески очень рациональные люди. И надежность поставок – это один из главных, если не самый главный аргумент успешности на европейском рынке. Если бы Газпром это один раз сделал (воспользовался бы поставками газа как инструментом политического воздействия – прим. ВЗГЛЯД), я думаю, больше газ никто бы не покупал», – резюмировал глава OAOEV.

Ранее сообщалось, что правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям.

Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.

Во вторник СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.

Тем временем Госдепартамент США указал в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.