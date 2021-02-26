В Минобрнауки указали на недостатки системы оплаты труда ученых

Главными недостатками системы оплаты труда в Минобрнауки назвали низкую гарантированную часть зарплаты и отсутствие определенности со стимулирующими выплатами.

Глава ведомства Валерий Фальков 26 февраля провел в Новосибирске заседание Сибирского территориального Совета директоров научных организаций, на котором затронули тему оплаты труда ученых, передает ТАСС.

«Фальков отметил, что министерству известны все очевидные недостатки сложившейся системы оплаты труда, среди которых низкий уровень гарантированной части заработной платы, неритмичность стимулирующих выплат, так как зачастую до 40% стимулирующих выплат сотрудники получают в конце года, и неопределенность, связанная в том числе с конкурсным грантовым финансированием», – отметили в министерстве.

Министр добавил, что в вопросе оплаты труда часто озвучивают тезис о нужде в дополнительном финансировании отрасли и сферы, при этом нужно иметь в виду качество управления в научных организациях и результативность работы сотрудников.

Фальков подчеркнул, что необходимо сохранять автономность научных организаций, их главы должны иметь рычаги стимулирования коллектива.

«Система оплаты труда очевидно претерпит изменения, но мы должны говорить и об ином механизме финансирования. Важно и соотношение государственного задания со штатной численностью. Госзадание рассчитывается на определенное количество научных сотрудников, а по факту в институте их может быть гораздо больше», – сказал министр.

Фальков отметил, что есть вопрос в том, должна ли оплата труда быть привязана к средней зарплате по региону или по стране. «Это темы для осмысления и принятия консолидированного решения. Вся система оплаты труда должна стать более прозрачной и справедливой», – добавил он.

В феврале заседании Совета по науке и образованию старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина сообщила президенту Владимиру Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет всего 25 тыс. рублей, тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. рублей. Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации. Фальков в свою очередь заявил, что министерство начало проверку ситуации с зарплатой Проскуриной.

Следственный комитет России по Новосибирской области начал проверку по факту невыплаты заработной платы в полном объеме сотрудникам Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН.