Синоптики рассказали о погоде в Москве

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26 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 06:46  |  vz.ru
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Российскому газу не страшна зеленая энергетика

Запад рано списывает голубое топливо Сергей Гунеев/РИА Новости
Спрос на природный газ в ближайшие десятилетия будет расти, даже несмотря на развитие солнечной и ветряной энергии. Такой прогноз сделал российский вице-премьер Александр Новак. По его мнению, стоит ожидать рост потребления газа в мире в ближайшие десять и даже тридцать лет. Почему же зеленой энергетике не удастся одержать верх над ископаемым топливом? Подробности...
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Пашинян обвинил «Искандеры» в потере Карабаха

Никол Пашинян назвал российские ракеты одной из главных причин недавнего поражения в Карабахе Асатур Есаянц/РИА Новости
Премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. Зачем Никол Пашинян позволил себе грубый выпад в сторону Москвы именно сейчас? Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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За критику «Искандеров» Пашинян потерял армию

Необоснованная критика комплексов «Искандер» привела Пашиняна к конфликту с военными Hayk Baghdasaryan/REUTERS
Генштаб ВС Армении обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в некомпетентности и потребовал его отставки. Пашинян в ответ назвал заявление генералов попыткой военного переворота и начал мобилизацию на улицах своих сторонников. Чем конфликт власти с военными грозит Армении и самому Пашиняну? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Зачем мы ругаемся из-за мертвецов

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Москвичам предлагается сделать выбор между двумя идеологическими фантомами советского времени: главным героем фильма Сергея Эйзенштейна 1938 года и скульптурным шедевром Евгения Вучетича 1958 года. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

США будут управлять Украиной в ручном режиме

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Зеленский, который начинал, как кукла Игоря Коломойского, сделав пару неудачных попыток выстроить новые отношения с олигархами, понял, что ни компетентности, ни ресурсов его команды не хватит. А если уж и ложиться, то под самого главного, глобального олигарха, то есть США. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

С беззаконием нельзя бороться беззаконием

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Обливать человека мочой – крайне позорно и унизительно для того, кто обливает. У человека, который так поступает, нет представления о своем – не только о чужом – достоинстве. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
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Армия против Пашиняна

Зеленский стал диктатором

Обсуждение: 8 комментариев

Байден увеличит США на пару штатов

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Обсуждение: 80 комментариев

Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
  • Зеленский

  • Порошенко
Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

  • Профессиональным (праздник военнослужащих)

  • В равной степени и тем и другим

  • Не считаю этот день праздником
Вы когда-либо брали ипотечный кредит?
  • Да, и он уже возвращен

  • Да, и сейчас выплачиваю

  • Нет, но планирую

  • Нет, и не планирую
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    Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?

    Синоптики рассказали о погоде в Москве

    26 февраля 2021, 06:34

    Текст: Наталья Ануфриева

    Облачная погода, дождь, мокрый снег, гололедица и до плюс пяти градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщают синоптики.

    Днем температура воздуха в Москве составит три-пять градусов тепла, в ночь на субботу она может опуститься до плюс одного градуса, передает ТАСС.

    Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 26 февраля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

    В Подмосковье температура будет колебаться в пределах плюс один – шесть градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус двух градусов.


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    Россиян предупредили о наступлении новой климатической эпохи
       23 февраля 2021, 18:44
    Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»
    Текст: Алексей Дегтярев

    Наступает новая климатическая эпоха, в которой будут как сильные осадки, так и сильные морозы, заявила главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

    «Уходящий февраль очень необычный месяц, он довольно холодный и при этом снежный, обычно в зимний сезон эти характеристики плохо сочетаются», – пояснила синоптик «Российской газете».

    «На лицо ярко выраженная меридианальность атмосферной циркуляции. Это может говорить только о том, что меняется климат, наступила другая климатическая эпоха. Но произошло это не вчера и не год назад, это постепенный процесс, идет он последние пять–семь лет. И не исключаю, что в ближайшие годы погодных катаклизмов может быть еще больше», – указала эксперт.

    В конце февраля москвичей предупреждали о «барической пиле», выражающейся в резком падении и росте атмосферного давления.

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    Москвичам предложили два варианта на выбор, кому поставить памятник на Лубянке
       25 февраля 2021, 10:41
    Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
    Текст: Наталья Ануфриева

    Жителям российской столицы предложили выбрать, кому поставить памятник на Лубянской площади. Варианта два – полководец, святой Русской православной церкви Александр Невский или революционер, политический деятель Феликс Дзержинский, следует из голосования, опубликованного на портале «Активный гражданин».

    «Общественная палата Москвы вышла с инициативой провести голосование о возможной установке монумента на Лубянской площади. Ранее вопрос об уместности какой-либо крупной архитектурной доминанты в центре площади обсуждался на заседании палаты. Жителям столицы предлагается выбрать, кому из двух исторических деятелей можно поставить памятник: полководцу, великому князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому», – говорится в сообщении на портале.

    Далее представлены два варианта для голосования. На данный момент выбор сделали 6 тыс. 796 человек.

    Чтобы отдать свой голос, необходимо зарегистрироваться на портале или войти через сайт mos.ru.

    Ранее вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов.

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    Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?






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    Напомним, возможность возвращения памятника Дзержинскому либо размещения там другого монумента обсуждается давно. Еще в феврале 2014 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме выступила против установки памятника Дзержинскому на Лубянской. Перед этим РПЦ выступила против реставрации памятника Дзержинскому, указав, что подобные действия оскорбляют память всех, кто невинно пострадал в СССР. При этом речь шла только о реставрации, а не о возвращении памятника на то место, где он стоял до начала 1990-х.

    Летом 2015 года Лубянская площадь вновь стала предметом активного обсуждения москвичей после предложения КПРФ вернуть на нее памятник Дзержинскому. Соответствующее предложение поддержала Мосгордума. Однако, как отмечала газета ВЗГЛЯД, уже появились опасения, что восстановление монумента спровоцирует раскол в обществе.

    В то же время начали поступать предложения восстановить на Лубянской площади фонтан или организовать пешеходную зону.

    По данным социологического опроса ВЦИОМ, за восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади высказалось 37% москвичей, в то время как предложенный «Единой Россией» проект пешеходной зоны с фонтаном поддержало 56%.

    Архитектор Андрей Баталов, комментируя газете ВЗГЛЯД итоги заседания Общественной палаты Москвы, посвященного судьбе памятника Дзержинскому, отметил, что вместо памятника революционеру на площади мог бы появиться монумент в честь полководца Александра Невского, князя Дмитрия Пожарского или князя Ивана III.

    Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии был поставлен в 1958 году на бывшей и будущей Лубянской площади, с 1926 по 1991 год носившей имя Дзержинского.

    Коментарии (190)
    Климатолог: Из-за глобального потепления весна будет наступать позже
       24 февраля 2021, 19:22
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Татьяна Косолапова

    Из-за изменений климата понятие сезона размывается, а времена года сместились примерно на месяц вперед, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

    Главный специалист метеобюро Москвы и Подмосковья Татьяна Позднякова рассказала, что процесс изменения климата в России, который начался еще пять-семь лет назад, сейчас подходит к логическому завершению и нынешний февраль является началом новой климатической эпохи.

    «Климат меняется. В первую очередь это проявляется в том, что растет глобальная температура. Причем на территории России это происходит примерно в 2,5 раза быстрее, чем в глобальном масштабе. А если говорить об Арктической зоне России, то там вообще в 3–3,5 раза», – говорит Киселев.

    Во-вторых, число всевозможных геометеорологических опасных явлений (катаклизмов) учащается, продолжает климатолог, что также является явным проявлением изменения климата.

    По данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), в среднем по территории России происходит увеличение количества осадков примерно на 2,2% за десятилетие, объясняет специалист. Такая же тенденция в среднем наблюдается в мире. Поэтому на вопрос, почему в век глобального потепления в феврале граждане Европейской части России и других стран наблюдали повышенное количество осадков, преимущественно в виде снега, он ответил, что при повышении температуры всей климатической системы, в первую очередь атмосферы и океана, по законам физики происходит увеличение энергии в этой системе, а увеличение энергии требует ее выхода.

    «И вот этот выход, во-первых, связан с катаклизмами, во-вторых, с изменением интенсивности круговорота воды в природе, когда вода сначала оказывается на земле или в океане, реках, озерах и т. д., а затем она начинает более интенсивно испаряться, потому что теплеет. Влага интенсивнее поднимается вверх, конденсируются облака, которые после выпадают в виде осадков», – поясняет климатолог.

    Он также рассказывает, что исходя из наблюдений синоптиков, можно сделать вывод, что в современном климате размывается понятие сезона. «Если много лет назад люди понимали, что с приходом марта приходит весна и, в общем, это ощущалось по тому, что происходило за окном, то сейчас эта картина довольно сильно размыта, зачастую холодный сезон просто плавно переходит в теплый и наоборот. Второе наблюдение заключается в том, что сезоны сдвинулись примерно на месяц. То есть то, что мы ожидаем в марте, приходит где-то к апрелю», – подытожил Киселев.

    Ранее научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что чем слабее перепад температуры между экватором и полюсом, тем чаще могут устанавливаться такие холодные аномальные режимы, как этой зимой в европейской части России, Европе и Америке.

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    Коментарии (35)
    В голосовании по памятнику на Лубянке Александр Невский лидирует с небольшим перевесом
       25 февраля 2021, 15:52
    Фото: Художник Юрий Пантюхин
    Текст: Елизавета Булкина

    За пять часов со старта голосования за установку памятника на Лубянской площади проголосовали более 100 тыс. москвичей, в голосовании с небольшим отрывом пока лидирует Александр Невский, свидетельствуют данные портала «Активный гражданин».

    По данным на 15.15 мск, в голосовании приняли участие 101 714 человек. Лидирует вариант с памятником Александру Невскому, свой голос за него отдали 52 055 человек (51%), за памятник Феликсу Дзержинскому – 49 659 (49%), передает РИА «Новости».

    Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 мск на нескольких площадках, оно продлится до 5 марта. В шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.

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    Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?






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    Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов.

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    Внучка скульптора Вучетича: Дзержинский не должен вернуться на Лубянку

    25 февраля 2021, 22:06

    Текст: Елизавета Булкина

    Внучка скульптора Евгения Вучетича, являющегося автором монумента Феликсу Дзержинскому, заявила, что этот памятник не должен вернуться на Лубянскую площадь.

    «Этот злосчастный памятник не должен вернуться на Лубянку. Никогда. Он – порождение времени и должен в том времени остаться», – написала внучка Евгения Вучетича Татьяна Валериус в своем Facebook.

    По словам Татьяны, ее дед, скорее всего, ни секунды не верил в праведность своего героя. «Работая над памятником, он исходил из конъюнктуры и наличия заказа.  Если ты сын дворянина, белого офицера в советской России и при этом, почему-то, до сих пор жив, единственный твой путь — изо всех сил верно служить. Что он и делал. Каждый раз, когда заходит речь о возвращении Дзержинского, мне кажется, что дедова душа на том свете страдает и мается от грехов своих», – добавила внучка скульптора.

    Говоря об установке памятника на Лубянке она заявила, что лучше там установить «фонтан какой-нибудь или дерево».

    Евгений Вучетич в 1958 году стал автором известного монумента Феликсу Дзержинскому, который более 30 лет находился на одноименной площади (ныне – Лубянская площадь). Железного Феликса воздвигли под окнами здания бывшего страхового общества «Россия», в котором с 1918-го размещалась штаб-квартира ВЧК (позднее – ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ). Несмотря на несомненную художественную ценность, памятник был низвергнут с пьедестала 22 августа 1991 года как один из главных символов рухнувшего коммунистического режима.

    Напомним, голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 мск на нескольких площадках, оно продлится до 5 марта. В шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. За пять часов со старта голосования за установку памятника на Лубянской площади проголосовали более 100 тыс. москвичей.

    На ваш взгляд

     
    Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?






    Обсуждение:  215 комментариев

    Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов.

    Коментарии (158)
    Угрожавшего взорвать гранату в московском метро задержали
       24 февраля 2021, 20:40
    Фото: Николай Галкин/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Мужчину, угрожавшего взорвать гранату на станции «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии метро столичного метрополитена, задержали, сообщили в экстренных службах Москвы.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что полицейские задержали мужчину с гранатой, проходила проверка. Он также отметил, что граната оказалась муляжом, станция открыта. Кроме того, по данным источника, угрожавший себя взорвать был нетрезв и вел себя неадекватно. У него не найдено представляющих опасность предметов. Вагон метро, в котором он ехал, был отогнан в тупик на станцию «Киевская», где его проверяют.

    Ранее станцию «Славянский бульвар» временно закрыли из-за мужчины, который угрожал взорвать гранату.

    Коментарии (25)
    Собянин указал возможные сроки снятия некоторых ограничений в Москве
       25 февраля 2021, 17:33
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

    Московское правительство может в течение одного–двух месяцев снять несколько ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Мы видим устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще достаточно приличное, около 500–600 человек укладывается в больницы каждый день. Но тем не менее их было еще недавно 1700 [в сутки]. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения», – заявил мэр в эфире «России 1», передает ТАСС.

    В середине февраля Сергей Собянин отмечал, что пандемия коронавируса идет на спад, система здравоохранения города выдержала экстремальную нагрузку.

    В начале прошлого месяца губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение об отмене ограничений на посещение ночных клубов. В Подмосковье сняты почти все ограничения.

    Коментарии (10)
    Станцию метро «Славянский бульвар» в Москве закрыли из-за мужчины с гранатой
       24 февраля 2021, 20:18
    Фото: Николай Галкин/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Мужчина угрожает взорвать гранату на станции «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, сообщил источник в экстренных службах.

    «Мужчина сообщил, что у него граната, он угрожает взорвать себя на станции «Славянский бульвар». Сотрудники полиции вступили с ним в переговоры», – сказал источник ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в поезде на синей ветке найден предмет, похожий на гранату. Станцию временно закрыли. По данным источника, в московском метро, около 19.25 на станции «Славянский бульвар», был «обнаружен бесхозный предмет». «По требованию сотрудников полиции эвакуированы пассажиры, станцию закрыли на вход и выход», – сказал источник. Он добавил, что около 19.00 мск поезд, следующий в сторону станции «Киевская», высадил пассажиров на станции «Славянский бульвар», так как в его последнем вагоне был обнаружен предмет, похожий на гранату.

    Коментарии (5)
    Выяснилось, на кого нацелена новая система слежки в метро Москвы

    25 февраля 2021, 12:15

    Текст: Алексей Дегтярев

    Новая система видеонаблюдения в метро Москвы нацелена на определение «праздношатающихся» людей, на обычных пассажиров система не будет обращать внимания, заявил директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин.

    «Сами мониторы здесь ни при чем. На них будут показывать рекламу, объявления. А вот встроенные в эти мониторы камеры – это и есть центр системы интеллектуального видеонаблюдения. Фактически это система видеоаналитики, распознающая различные угрозы, которые нужно предотвратить или отреагировать на них», – пояснил Душкин каналу 360.

    Система работает таким образом, что распознает лица только тех, кто находится в федеральном розыске. После распознания человека аппаратура отправляет сигнал в соответствующие органы, также камера реагирует на бегающих людей, оставленные предметы, драки и «праздношатание».

    «Праздношатание» – это не совсем то, что могут подумать обычные люди. Обывательский смысл слова и специальный отличаются. В данном случае это поведение человека с преступными намерениями. Если вы пять минут будете ходить по станции в ожидании кого-то, то видеоаналитика не обратит на это внимание. Но если человек достаточно долгое время бесцельно находится в метро, то система привлечет внимание оператора», – указал эксперт.

    Общественности важно понимать, что видеокамеры устанавливают в метро для повышения качества жизни и увеличения безопасности. «Система интеллектуальной видеоаналитики внедряется уже давно. Например, мы в 2015 году проектировали трансконтинентальный транспортный коридор, где 2 тыс. километров покрыты видеоаналитикой. Это сделано для того, чтобы там, где практически нет людей, если что-то случится, можно было оперативно помочь пострадавшим», – указал он.

    Душкин заверил, что видеокамеры не собирают личную информацию о людях, но следят за теми, кто совершает правонарушения.

    Ранее стало известно, что на 85 станциях московского метрополитена установят специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения, которые смогут распознавать быстрые движения, пересечения линий и «праздношатания».

    В пресс-службе метро внедрение системы объяснили необходимостью дополнительного информирования пассажиров и трансляции рекламы.

    Коментарии (2)
    Вильфанд назвал минусы резкого потепления

    25 февраля 2021, 08:55

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Жителей центра Европейской России ожидает резкое потепление, сопровождающееся низкими облаками, мокрыми осадками и гололедицей, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    «В четверг... в первой половине дня температура приблизится к нулевой отметке. Это повышение температуры на 23-30 градусов осуществится за 36-48 часов. Это все-таки нечасто бывает... В четверг к середине дня температура достигнет 0...+3 градуса. Я не знаю, будут ли счастливы москвичи от такого резкого потепления? Потепление – это значит мрачная, хмурая погода, низкие облака», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

    Он также предупредил, что в четверг будет мокрый снег и дождь, усиление ветра. Такое изменение погоды будет характерно для центра европейской части страны. Собеседник агентства также подчеркнул, что потепление нельзя считать началом весны.

    «Что важно, в связи с потеплением усиливается гололед... Очень скользко становится. Будет таять снежок, подмерзать при усилениях ветра. Не очень радостно», – отметил метеоролог.

    По словам Вильфанда, в ночь на понедельник температуры будут отрицательными, усилится гололедица. Днем будет около нулевой отметки.

    «Существенно повысится температура в Черноземье, на юге. Ночные температуры в течение ближайших дней будут около нулевой отметки, а днем от +4 до +9 градусов. Я имею в виду Крым и Краснодарский край», – сказал Вильфанд.

    В пятницу там ожидается температура плюс 10-12 градусов, однако уже в воскресенье снова похолодает, заключил научный руководитель Гидрометцентра.

    Ранее синоптики рассказали, что днем температура воздуха в столице составит от одного до трех градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс одного градуса. Ветер западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

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    В РПЦ высказались за памятник святому на Лубянской площади

    25 февраля 2021, 20:02

    Текст: Алексей Дегтярев

    На Лубянской площади в Москве необходимо установить памятник святому князю Александру Невскому, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

    «В ситуации выбора между святым князем Александром Невским и железным Феликсом [Дзержинским] никакого выбора, конечно, нет. Страница истории с ФЭ (Феликсом Эдмундовичем - прим. ВЗГЛЯД) должна быть перевернута (но не забыта). А на Лубянке должен появиться памятник святому благоверному князю», – заявил Легойда в своем Telegram-канале.

    Между тем заместитель главы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов заявил, что на Лубянской площади можно было бы поставить скульптурную композицию, отражающую «что-то среднее» между тем, что символизируют Александр Невский и Феликс Дзержинский.

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    «Первая позиция – Александр Невский, враг внешней угрозы, вторая позиция – Дзержинский, враг внутренней «пятой колонны». Вот я бы думал, что должно быть что-то среднее, что их объединяет. А это щит и меч», – цитирует депутата РИА «Новости».

    Он отметил, что не участвовал в голосовании по этому вопросу, поскольку его «варианта не было».

    Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 мск на нескольких площадках, оно продлится до 5 марта. В шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. За пять часов со старта голосования за установку памятника на Лубянской площади проголосовали более 100 тыс. москвичей.

    Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов.

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    Россиянам пообещали морозы в марте

    25 февраля 2021, 05:30

    Текст: Наталья Ануфриева

    Синоптики прогнозируют неоднородный март, не исключено, что температуры будут опускаться до минус 15 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Вильфанд заявил, что «первые две декады марта неоднородные, будут еще морозы, будут еще понижения температуры ниже минус 10, минус 10 – минус 15 градусов», передает РИА «Новости».

    «Когда – расскажем за три дня до этого события», – добавил синоптик.

    Ранее климатолог дал прогноз погоды на 2021 год.

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    По делу о растрате 1 млрд рублей задержаны два экс-руководителя банка в Москве

    25 февраля 2021, 13:53

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Москве по подозрению в растрате свыше 1 млрд рублей задержали двух руководителей одного из банков, сообщили в пресс-центре МВД.

    «Они подозреваются в растрате активов кредитной организации, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Предварительно установлено, что в 2016 году фигуранты организовали передачу подконтрольным структурам прав собственности на принадлежащие банку здания и земельные участки. Ущерб от незаконного отчуждения недвижимости составил более 1 млрд рублей», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

    В МВД пояснили, что в офисных и жилых помещениях в Москве и в Татарстане оперативники провели свыше 40 обысков, была изъята компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  статьей «Присвоение или растрата». Задержанным предъявлено обвинение, Тверским районным судом города Москвы им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в ведомстве.

    Позднее стало известно, что задержаны трое, а не двое бывших руководителей. «Задержаны трое бывших руководителей ООО «РАМ Банк». Они подозреваются в хищении денежных средств, полученных по кредитным договорам», – цитирует сообщение МВД РИА «Новости».

    Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что в московском отделении «Алеф Банк» неизвестные похитили валюту и драгоценности почти на 30 млн рублей.

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    Станцию метро «Славянский бульвар» в Москве временно закрыли

    24 февраля 2021, 19:58

    Текст: Алексей Дегтярев

    Станцию Арбатско-Покровской линии метро «Славянский бульвар» временно закрыли, сообщил департамент транспорта Москвы.

    «Станция временно закрыта для входа и выхода. Пожалуйста, пользуйтесь МЦД и наземным транспортом», – цитирует сообщение департамента РИА «Новости».

    До этого сообщалось, что поезда проезжают станцию «Славянский бульвар» без остановки по требованию полиции, причина ограничений не сообщалась.

    Ранее в феврале за одни сутки в московском метро произошло два случая падения людей на рельсы. Один из упавших погиб.

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    Синоптики рассказали о погоде в Москве

    25 февраля 2021, 06:49

    Текст: Наталья Ануфриева

    Облачная погода, мокрый снег с дождем, гололедица и до плюс трех градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщают синоптики.

    Днем температура воздуха в столице составит от одного до трех градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс одного градуса, передает ТАСС.

    Ветер западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

    В Подмосковье температура будет колебаться от минус одного до плюс четырех градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус один градус.

    В связи со снегопадом и гололедом 25 февраля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

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