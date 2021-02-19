Песков заявил об отсутствии планов проводить брифинг по итогам встречи Путина и Лукашенко

Нетаньяху поблагодарил Путина за помощь в возвращении израильтянки из Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в возвращении гражданки Израиля из Сирии.

«Несколько дней назад молодая израильская женщина пересекла границу с Сирией. Я дважды разговаривал со своим другом, президентом России Владимиром Путиным. Я попросил его помочь вернуть ее, и он действовал. Я хотел бы поблагодарить его за то, что он снова поддержал нас в возвращении наших граждан в Израиль», – сказал Нетаньяху, передает РИА «Новости».

Премьер поблагодарил также за содействие президента Израиля, главу Совета национальной безопасности, координатора по делам заключенных и пропавших без вести, ЦАХАЛ, Службу общей безопасности, внешнюю разведку, Минобороны, МИД и всех, кто принимал участие в этой операции.

«Израиль всегда делал и всегда будет делать все, что в его силах, чтобы вернуть наших граждан домой», – отметил Нетаньяху.

Ранее израильские СМИ сообщили, что самолет с израильтянкой на борту уже вылетел из Москвы в Тель-Авив, женщина чувствует себя хорошо и уже поговорила со своими родственниками.

Также в четверг стало известно о состоявшемся обмене заключенными между Сирией и Израилем. По информации СМИ, в рамках завершения программы обмена заключенными, проведенной при посредничестве Москвы, были освобождены из израильских тюрем сирийские заключенные Мухаммад Ахмад Хусейн и Тарек Гадаб аль-Убейдан, которые вернулись в свои деревни в провинции Кунейтра. В среду в рамках обмена также была отпущена на свободу активистка Нахаль аль-Мукит в обмен на израильтянку, по ошибке попавшую на сирийскую территорию в провинции Кунейтра.

Еще одним сирийским заключенным в рамках обмена должен был стать Зияб Кахмуз, однако Клуб палестинских заключенных сообщил, что Кахмуз отказался от освобождения при условии, что он вернется на территорию Сирии, и настаивает на возвращении в родную деревню на оккупированных Израилем Голанских высотах.