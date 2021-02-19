Вирусолог спрогнозировал развитие коронавируса весной Собянин: Здравоохранение Москвы выдержало экстремальную нагрузку во время пандемии 19 февраля 2021, 09:19 Текст: Алина Назарова

Пандемия коронавируса идет на спад, система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Пандемия идет на спад. И хотя впереди еще много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку. И не в последнюю очередь потому, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования», – говорится в сообщении на сайте Собянина. Мэр указал, что еще в 2011-13 годах было проведено полное переоснащение городских больниц и поликлиник Москвы. «Меняли абсолютно все – от термометров до аппаратов рентгена и УЗИ. Наиболее современное оборудование – хирургические роботы, томографы, ангиографы – в таком объеме было закуплено впервые. Москвичи быстро привыкли к тому, что томографию можно сделать в обычной районной поликлинике, а срок ожидания исследования, как правило, не превышает 7-10 дней», – добавил Собянин. Градоначальник отметил, что в период пандемии эти томографы спасли тысячи человеческих жизней, позволив обеспечить раннюю диагностику ковидной пневмонии, а значит – и своевременное лечение заболевших людей. Он также рассказал о планах обновить уже устаревшую медицинскую технику. «Десять лет назад мы закупили качественную и современную на тот момент технику, значительная часть которой прослужит еще много лет и даже десятилетий. Но, к сожалению, «тяжелое» оборудование лучевой диагностики приходится менять гораздо чаще – приблизительно раз в 8-10 лет. ... Поэтому еще до пандемии в 2019 году мы приняли решение о полном обновлении высокотехнологичной техники городского здравоохранения», – указал мэр. Он добавил, что в 2020-2023 годах городские больницы и поликлиники получат 6 тысяч единиц новейшего оборудования – ангиографов, томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и многое другое. Ранее Собянин сообщил, что международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» стартовали в Москве, также в российской столице пройдут исследования вакцины «Спутник V» для подростков от 14-18 лет.

Американские дипломаты захотели привиться «Спутником V» 18 февраля 2021, 20:06

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Ограниченные поставки американских вакцин дипломатам США в разных странах вынудили Госдеп разрешить прививку своим сотрудникам с помощью местных препаратов, дипломаты в России запросили прививку «Спутником V», пишут СМИ со ссылкой на источники в администрации США. «В России некоторые сотрудники Госдепа обратились к Москве за дозами «Спутника V» российского производства после того, как Вашингтон не смог пообещать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем», – цитирует ТАСС статью Washington Post. Газета отметила, что российская вакцина пока не была одобрена американским регулятором, Госдеп не рекомендует использовать ее своим сотрудникам, но разрешает им самостоятельно принимать решение по вакцинации. Власти минимум 13 стран предложили предоставить свои запасы препаратов американских компаний Pfizer и Moderna для вакцинации дипломатов США, говорится в материале. В Госдепе выразили согласие, там оценивают схожие предложения от властей еще восьми стран. «Для самой богатой страны в мире стыдно просить благотворительности от других стран, когда речь заходит о вакцинах», – сказал работающий на Ближнем Востоке американский дипломат изданию. Газета отметила, что Госдепартамент, в котором работают около 75 тыс. человек, получил примерно 73 тыс. доз вакцин, при этом в ведомстве отказались сообщить, сколько из работников уже вакцинированы, передает «ИноСМИ». Ранее глава МИД Сергей Лавров, комментируя призывы представителей новой администрации США с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», заявил, что Россия никогда не «дружила» с другими странами против кого-то. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты считают, что Россия и Китай используют успех в разработке вакцин от нового коронавируса для достижения целей на дипломатической арене. Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в гражданский оборот 18 февраля 2021, 11:40

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

В гражданский оборот поступили более 40 тыс. доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщила и. о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих. «В настоящее время в гражданский оборот введены немногим более 40 тыс. доз (вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»), они поставлены в большое количество регионов России», – сказала Непомнящих, добавив, что центр планирует наладить ежемесячное производство порядка 100-150 тыс. доз вакцины на своих площадках. По ее словам, остальной объем, порядка 1 млн доз вакцины, будет производиться на площадках индустриальных партнеров. «Мы имеем четкий план наращивания производства, который нам позволит произвести в феврале порядка 400 тыс. доз (вакцины), выйти на объемы производства к концу марта до 1 млн доз и к концу полугодия на устойчивое количество – более 4 млн доз в месяц», – добавила она, передает ТАСС. Ранее заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков заявил, что центр сможет выпускать до 5 млн доз вакцины от коронавируса в год. Тем временем стало известно, что антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев, участвовавших в пострегистрационных исследованиях вакцины «ЭпиВакКорона». Новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона» в октябре 2020 года. В феврале «Вектор» направил результаты клинических исследований «ЭпиВакКороны» фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы. Роспотребнадзор заверил, что «ЭпиВакКорона» эффективна против новых штаммов COVID-19. Академик РАН рассказал, как сберечь сердце после коронавируса 18 февраля 2021, 15:02

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

После получения отрицательных анализов на наличие коронавируса следует соблюдать щадящий режим, ограничить физические нагрузки и внимательно следить за всеми реакциями своего организма, заявил академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности Юрий Беленков, комментируя наблюдение ученых о том, что у большинства перенесших коронавирус встречаются проблемы с сердцем. Ученые из Великобритании и США выявили, что более чем у половины пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, после выписки из больницы диагностируют серьезные повреждения сердца. Врачи полагают, что такие последствия являются результатом перенесенной коронавирусной инфекции. «У людей, переболевших коронавирусной инфекцией, чаще всего встречаются такие болезни сердца, как миокардит (воспаление сердечной мышцы), тяжелое нарушение ритма сердца, сердечная недостаточность и, немного опосредованно, обострение ишемической болезни сердца. То есть это то, с чем могут сталкиваться пациенты, перенесшие COVID-инфекцию», – говорит Беленков. Он объясняет, что коронавирус – это тяжелая длительная инфекция, поэтому после получения отрицательных анализов на наличие коронавируса не стоит сразу же возвращаться к тому образу жизни, который человек вел до болезни. Необходимо соблюдать щадящий режим. «Следует ограничить физические нагрузки и внимательно следить за всеми реакциями своего организма. Если появляются какие-то необычные жалобы (слабость, сердцебиение, отдышка при нагрузке), то, конечно, нужно сразу же обратиться к врачу, в том числе к кардиологу», – рекомендует врач. При хорошем самочувствии после COVID-инфекции, продолжает собеседник, спешить к кардиологу нет необходимости, поскольку большая часть населения все-таки переносит заболевание в легкой и бессимптомной форме. В конце октября европейские ученые поделились данными исследования больных коронавирусной инфекцией и выяснили, что почти у половины переболевших наблюдаются серьезные проблемы с сердцем. Причем воспаление тканей сердца даже есть у тех, кто перенес коронавирус бессимптомно. Врач рассказал, как восстановить обоняние переболевшим коронавирусом 18 февраля 2021, 18:57 Текст: Елизавета Булкина

Люди, у которых из-за коронавируса пропало обоняние, смогут полностью его восстановить в дальнейшем, заявил сенатор, врач Сергей Леонов. «Я полагаю, что обоняние и вкус в дальнейшем восстановятся. У каждого человека разные сроки восстановления нервной ткани», – передает его слова РИА «Новости». Леонов предположил, что у некоторых людей обоняние может не восстановиться само собой, в этом случае необходимо его тренировать. «Если обоняние не восстанавливается, нужно тренировать его различными резкими запахами, это может быть что-то из еды, парфюм», – сказал врач. В этом случае работают те же приемы, которые используются для восстановления организма после перенесенной болезни. Ранее невролог, нейрофизиолог Александр Будик рассказал о тренингах, помогающих некоторым людям вернуть обоняние и вкус после коронавируса. Антитела к коронавирусу от «ЭпиВакКороны» выработались у 100% добровольцев 18 февраля 2021, 10:12 Текст: Алина Назарова

Антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев, участвовавших в пострегистрационных исследованиях вакцины «ЭпиВакКорона», сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков. «Первая группа добровольцев (в возрасте от 18 до 60 лет) показала 100-процентную иммунологическую эффективность, то есть у всех вакцинированных здоровых людей до 60 лет образовывались антитела (к коронавирусу)», – сказал он в эфире Первого канала, передает ТАСС. Рыжиков добавил, что у добровольцев старше 60 лет иммунологическая эффективность оказалась немного ниже и составила 94%. «Это прекрасный показатель для этого возраста», – отметил он. Новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона» в октябре 2020 года. В феврале «Вектор» направил результаты клинических исследований «ЭпиВакКороны» фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы. Роспотребнадзор заверил, что «ЭпиВакКорона» эффективна против новых штаммов COVID-19. В метро Москвы два человека за день упали на рельсы 18 февраля 2021, 12:09 Текст: Алексей Дегтярев

В московском метро за один день произошло два случая падения людей на рельсы, один из упавших погиб, сообщили в экстренных службах столицы. Мужчина погиб при падении на станции «Дубровка» Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщил собеседник РИА «Новости». «Тело погибшего мужчины достали, движение восстановлено», – уточнил он. Второй случай произошел чуть позже. «На станции метро «Проспект Мира» произошло падение человека на рельсы», – пояснил собеседник. Мужчину извлекли на платформу живым, сказал источник. В начале февраля на участке Краснопресненской линии метро Москвы перекрывали движение поездов из-за человека, упавшего на пути. Названы даты перевода транзита грузовиков свыше 12 тонн на ЦКАД 18 февраля 2021, 22:24 Текст: Елизавета Булкина

Транзит грузовиков свыше 12 тонн переведут с дорог Подмосковья и МКАД на ЦКАД на 20-21 февраля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. «На 20-21 февраля транзит грузовиков свыше 12 тонн переводится на ЦКАД. Такая практика будет применяться и дальше», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.





Москва и Подмосковье приняли совместное решение о переключении транзитного движения грузовиков свыше 12 тонн с дорог Московской области и МКАД на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД). Первые ограничения будут действовать с 9 утра 20 февраля до 9 утра 22 февраля. «Для грузовиков, которые едут в Москву и имеют действующий пропуск – ничего не изменится (…) ЦКАД – для транзита, МКАД – для жителей агломерации», – пояснили в дептрансе. Ранее «Автодор» сообщил, что стоимость проезда по четвертому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-4) составит в среднем 2,5–5 рублей за 1 км. В России выявили 13,4 тыс. новых случаев коронавируса 18 февраля 2021, 11:25

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 13 447 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 13 447 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1950, Санкт-Петербурге – 1094, Московской области – 577. Всего в стране выявлено 4 125 598 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 661 312 человек, из них 18 730 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 480 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 81 926 человек. Накануне, 17 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 12 828. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 619. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Читатели польского издания захотели вакцинироваться «Спутник V» 18 февраля 2021, 16:12 Текст: Елизавета Булкина

Читатели польского интернет-портала Interia выступили за использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Польше. Пользователи раскритиковали позицию Варшавы за отказ разделять политику и сферу общественного здоровья и призвали договориться с Россией, передает РИА «Новости». «Верх глупости жаловаться на отсутствие вакцин, а при этом не пользоваться российской. А может, договориться с Москвой, производить «Спутник» в Польше и экспортировать его в другие страны?» – задался вопросом один из читателей СМИ. «Не исключено, что «Спутник V» попадет в Польшу, но только окружным путем, через Германию. Мы будем покупать вакцину у немцев, как российский газ», – добавил другой. Один из пользователей обвинил Польшу в чрезмерной русофобии и готовности властей обречь граждан на болезнь и смерть, только бы не покупать «русские вакцины». «Российская прививка не для поляков. Даже если бы она была абсолютно безопасной и на 100% эффективной, Польша ее бы не купила. Во-первых, ей не позволит гордость, во-вторых, вот уже 30 лет официальная идеология предписывает нам ненавидеть Россию», – написал еще один читатель. Также некоторые отметили, что если бы после вакцинации «Спутником V» проявлялись какие-либо побочные действия или были бы выявлены случаи летального исхода, то эта информация уже была бы озвучена. «Отсутствие плохих новостей об этой вакцине убеждает меня в том, что она хорошая», – отметил комментатор. Ранее стало известно где больше всего доверяют российской вакцине от COVID-19. Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. Попова назвала единичными случаи завоза новых штаммов COVID-19 в Россию 18 февраля 2021, 23:45 Текст: Евгения Шестак

В России не зафиксировано распространение «британского» и других новых штаммов коронавирусной инфекции, есть только единичные случаи завоза новых мутаций заболевания на территорию страны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Распространения иного штамма, чем те штаммы, которые мы видели и видим в Российской Федерации, распространения иных штаммов в Российской Федерации на сегодняшний день нет», – сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1». При этом она заявила о «единичных находках» случаев заражения новыми штаммами. Кроме того, Попова рассказала, что новая российская тест-система для выявления «британского» штамма коронавируса может определить мутацию, которая также встречается в бразильском и южноафриканском вариантах. Глава Роспотребнадзора назвала это «уникальной разработкой». «Она такая первая в мире, это сокращение времени и расширение возможности увидеть вирус, который имеет вот эту 501-ю мутацию, о которой все сегодня говорят», – рассказала Попова. По ее словам, такая мутация есть как в «британском», так и в «южноафриканском» и «бразильском» штаммах. Ранее Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в мире тест-систему для выявления «британского» штамма COVID-19. Накануне врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков объяснил опасность «британского» штамма COVID-19 для детей. Он также предупредил переболевших COVID-19 о риске подхватить «британский» штамм коронавируса. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число новых случаев коронавируса, как и число жертв, в мире продолжает снижаться, однако число стран, где выявлены «британский», «южноафриканский» и «бразильский/японский» штаммы, продолжает расти. Напомним, в декабре 2020 года Россия временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Позже Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля. Новая мутация коронавируса обнаружена в Норвегии 18 февраля 2021, 20:56 Текст: Вера Басилая

Новый штамм коронавируса, получивший название В.1.525, который может оказаться заразнее обычного, обнаружен в Норвегии, сообщила в четверг телерадиокомпания NRK со ссылкой главу отдела национальный институт общественного здравоохранения Лине Волд. «Новый штамм, который имеет общие черты как с британским, так и с южноафриканским вариантом, обнаружен в Норвегии в среду. Мы пока не знаем, является ли он более заразным, но это вполне вероятно», – приводит РИА «Новости» слова Лине Волд. Отмечается, что известно примерно о десяти случаях заражения штаммом В.1.525 за последние сутки в Норвегии. По словам специалиста, в стране уже обнаружены различные штаммы коронавируса, для которого типично изменяться с течением времени. При этом в других странах, которые не владеют точной диагностикой штаммов, может быть вообще не известно о том, что такой вариант там циркулирует. Норвегия наряду с Великобританией, Данией и Исландией проводит тщательный анализ обнаруженных штаммов, пояснили в институте. По данным норвежских специалистов, каждый седьмой случай заражения в Осло вызван «британским» штаммом, который распространился по другим коммунам – всего около 700 случаев. Кроме того, известно о 42 случаях «южноафриканского» штамма, и ученые пока не знают, сможет ли вакцина оказаться эффективной против него. Ранее еврокомиссия приняла план борьбы с новыми штаммами коронавируса. Британские ученые обнаружили еще одну разновидность коронавируса. Новый штамм, получивший название В.1.525, уже выявлен на территории десяти стран – в Дании, Нигерии, США, Франции, Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании. Напомним, в декабре консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. Клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» начались в Москве 18 февраля 2021, 11:20 Текст: Алина Назарова

Международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» стартуют в Москве, также в российской столице пройдут исследования вакцины «Спутник V» для подростков от 14-18 лет, сообщил мэр города Сергей Собянин. «Разработанная московскими учеными из Института им. Гамалеи вакцина «Спутник V» доказала свою эффективность и безопасность. Прививку уже сделали почти 600 тысяч москвичей. Препаратом заинтересовалось множество стран мира. Естественно, ученые не собираются останавливаться на достигнутом. В ближайшее время совместно с Институтом им. Гамалеи мы проведем несколько крупномасштабных исследований, касающихся вакцинации от COVID-19», – говорится в сообщении на сайте Собянина. Так, мэр обратил внимание на эпидемиологическое исследование устойчивости иммунитета после вакцинации от коронавируса, которое началось на этой неделе. «Две тысячи человек, получившие первый компонент вакцины от трех до шести месяцев назад, будут ежемесячно (с февраля по август) сдавать тест на наличие антител. Таким образом, мы увидим динамику изменений, которые произойдут у каждого из участников исследования спустя девять-десять месяцев или даже год после вакцинации», – указал мэр. По его словам, это исследование позволит понять, потребуется ли повторная вакцинация от COVID-19 накануне очередного эпидемиологического осенне-зимнего сезона. Кроме того, он сообщил, что на базе детской городской клинической больницы им. Башляевой будут проведены три фазы клинического исследования вакцины «Спутник V» для детей в возрасте от 14 до 18 лет. По результатам можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации. Он также рассказал, что специалистами разработана назальная форма «Спутника V», которая формирует иммунитет в зоне носоглотки. Данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты. Все три фазы клинических исследований препарата тоже планируется провести в Москве. «И, наконец, сегодня мы начинаем международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт». Новый препарат, разработанный в Институте им. Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического «Спутника V» – наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель. Для вакцинации «Спутником Лайт» потребуется только один визит в поликлинику. Иммунитет начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации», – указал Собянин. По его словам. в основе нового препарата – те же самые специальные структуры (векторы-носители), что и в «Спутнике V». Вакцина не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих будет невозможно. «Спутник Лайт» уже прошел первые фазы испытаний. У всех, кто его получил, сформировался иммунитет от COVID-19. А сам препарат переносится организмом как обычная прививка. В основном этапе – международных клинических исследованиях – примут участие 6 тыс. человек: по 3 тыс. из России и Объединенных Арабских Эмиратов», – добавил мэр Москвы. «Российская часть исследований пройдет в Москве на базе десяти городских поликлиник. Принять участие в них может любой совершеннолетний гражданин. Если, конечно, ранее он не проходил вакцинацию «Спутником V» и не имеет других противопоказаний. Потенциальные участники испытаний пройдут медицинское обследование», – заключил Собянин. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин и Эрдоган обсудили производство российских вакцин в Турции 18 февраля 2021, 16:23 Текст: Алексей Дегтярев

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в четверг провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили возможные поставки в Турцию российских вакцин от коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля. Главы государств также обсудили возможную организацию российских препаратов от COVID-19 в Турции, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу. Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов отмечал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжает переговоры с турецкими партнерами о совместном производстве вакцины «Спутник V». В январе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V». Число случаев коронавируса в мире превысило 110 млн 18 февраля 2021, 22:17 Текст: Вера Басилая

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110 млн случаев, скончалось 2 432 825 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса. По последним данным университета, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, коронавирусной инфекцией в мире заразились 110 024 593 человека, скончались 2 432 825 пациентов, выздоровели почти 62 миллиона заразившихся, передает РИА «Новости». Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. За минувшие сутки в России выявлено 13 447 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1950, Санкт-Петербурге – 1094, Московской области – 577. Названы сроки регистрации вакцины «КовиВак» 18 февраля 2021, 12:51 Текст: Алексей Дегтярев

Регистрация вакцины центра имени Чумакова «КовиВак» планируется провести во второй половине февраля, сообщил сайт стопкоронавирус.рф. «Регистрация вакцины ожидается 20 февраля 2021 года», – говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф. «Завершение исследований второй фазы запланировано на начало 2021 года. Затем запланировано широкомасштабное тестирование препарата на трех тысячах добровольцев», – отмечается в сообщении. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что начиная с марта россиян будут вакцинировать вакцинами «Спутник» и «ЭпиВакКорона» и до конца марта – начала апреля, при обеспечении в феврале соответствующей регистрации, добавится «КовиВак».