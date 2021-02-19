В Роскачестве рассказали о безопасной зарядке смартфонов

Неправильная зарядка смартфона может привести к порче аккумулятора или даже возгоранию. Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, как не сжечь гаджет.

Навредить смартфону может, в первую очередь, адаптер питания, который используется для зарядки, пояснил Кузьменко. Подобные устройства бывают разные, не каждое подойдет именно вашему гаджету, поэтому прежде чем выбирать зарядку, нужно изучить технические характеристики своего смартфона, советует специалист.

«Стандартный адаптер питания для зарядки имеет на выходе 5 вольт и 1,5 ампера. Также есть адаптеры с технологией quick charge (быстрая зарядка. – прим. ВЗГЛЯД), но тут следует учитывать, что повышенная мощность потребления должна поддерживаться и на заряжаемом устройстве. Надо ознакомиться с техническими характеристиками смартфона и не подавать больше, чем надо, мощности», – отметил Кузьменко в интервью радио Sputnik.

Пренебрежение этими правилами в лучшем случае приведет к выгоранию аккумулятора, а в худшем – к возгоранию самого устройства, предупредил специалист Роскачества. Проблемы также могут возникнуть при использовании переносных зарядных устройств, рассказал он.

«В Китае делают такие внешние аккумуляторы, где два выхода. Пользователь смотрит, что на одном устройстве есть выход на 5 вольт и на 10 вольт, он думает, что 10 быстрее заряжает и туда втыкает шнур. В итоге где-то через год использования аккумулятор на смартфоне теряет свою емкость», – объяснил Кузьменко.

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