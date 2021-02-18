«Юнармия» анонсировала свое первое патриотическое реалити-шоу

Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия» совместно с Российским движением школьников запускает реалити-шоу «Защитник», сообщили в пресс-службе «Юнармии».

«Мы нашли самое секретное и самое экстремальное место в период ограничений. Это тренинг-центр «А» на базе центра «Авангард» в парке «Патриот». Именно сюда отправятся участники-проекта, чтобы доказать, что самоизоляция не ослабила ум, тело и психику. <...> Поверьте, им будет, где развернуться! Продюсеры шоу приготовили такие испытания, которые участникам «Последнего героя» даже не снились», – передает ТАСС слова российского гимнаста, серебряного призера Олимпийских игр Никиты Нагорного.

В «Юнармии» пояснили, что участниками шоу станут 12 подростков из разных регионов России: шесть юношей и шесть девушек. Им предстоит «выжить» в непривычных для себя условиях. Премьера шоу намечена на 23 февраля в 19.00 мск. Наставниками проекта станут звезды мирового уровня, однако в пресс-службе не уточнили конкретных имен.

В свою очередь исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева считает, что совместное шоу станет основой тесного сотрудничества двух движений в будущем. «Символично, что первый выпуск «Защитников» состоится именно 23 февраля. Современные ребята сильны духом, им хочется испытать себя, показать самим себе, на что они способны. Поэтому я уверена, что реалити-шоу вызовет среди школьников России интерес, пробудит в них стремление к самосовершенствованию и убедит в твердом решении стать настоящими защитниками нашей Родины», – сказала она.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке президента России. В нем участвуют 760 тысяч человек.