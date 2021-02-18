Песков ответил на вопрос о судебном процессе над Бабарико Уходящий с поста секретаря Союзного государства Рапота рассказал о кандидатах на должность Лукашенко призвал Москву и Минск «не париться по поводу санкций» 18 февраля 2021, 14:25 Текст: Елизавета Булкина

Минску и Москве не стоит «париться» по поводу санкций со стороны Запада, поскольку и Россия, и Белоруссия способны полностью обеспечить себя сами, задействовав в полной мере имеющийся потенциал для сотрудничества, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. «Россию, как и нас, все пытаются напугать некими санкциями. Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить. За исключением некоторых деталей. Так мы в течение 3-5 лет и детали те произведем в Беларуси и России. У нас такой научный потенциал», – сказал Лукашенко на встрече в Минске с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.



По словам главы республики, если бы две страны «это сделали, то и Украина бы к нам потихоньку подтянулась», передает «БелТА». «Я уже не говорю про Казахстан и другие республики, которые и так недалеки от нас. Поэтому это главный вопрос – договориться и обеспечить наше Отечество всем необходимым», – подчеркнул Лукашенко. Президент отметил, что Россия и Белоруссия могут успешно работать вместе фактически во всех сферах, будь то космос, биотехнологии, электромобили и прочее. «Мы все умеем делать. Просто либералы когда-то нас убедили: рынок все отрегулирует. Да черта с два», – сказал он. В качестве примера Лукашенко привел Японию и Китай, где составляют тысячи планов и различных балансов. Президент рассказал о своем давнем разговоре с одним японцем, который озвучил разницу между Японией и постсоветскими странами. «Он говорит: у нас решение принимает один, а 99 без обсуждения исполняют все. А у вас наоборот – 99 рассуждают, принимают решение, а одному приходится что-то делать. Это японец сказал. Вот дисциплина – они договорились и железобетонно это исполняют. И в Китае тоже. Поэтому они и ведущие экономики мира. И мы можем это сделать», – заявил Лукашенко.



Кроме того, президент отметил, что Белоруссия на фоне пандемии коронавируса не закрылась, а продолжила производство и не остановила экономику. «Не потому, что мы великие. А потому, что многие экономики мира перестали работать. Поэтому есть хорошие вещи, на которых, сконцентрировавшись, мы можем получить и хороший эффект», – сказал он. Ранее Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным встретиться в 20-х числах февраля.

Москва предупредила Израиль о последствиях ударов по Сирии 17 февраля 2021, 16:28

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Наносимые Иерусалимом удары по сирийской территории могут спровоцировать Дамаск на ответные действия, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. «Российская позиция состоит в том, что эти удары надо прекратить, они контрпродуктивны, и мы надеемся, что израильская сторона услышит наши озабоченности, в том числе озабоченности возможностью эскалации насилия на территории Сирии», – цитирует Лаврентьева РИА «Новости». Он отметил, что чаша терпения, в том числе правительства Сирии, «может быть переполнена и последует ответный удар», который приведет к новому витку напряженности. «Этого никто не хочет. В контактах с нашими израильскими партнерами мы подчеркиваем недопустимость всплеска насилия», – указал спецпредставитель российского лидера. Также Лаврентьев пояснил, что не знает о предположительно ведущихся консультациях между Израилем и Сирией. «Но их можно только приветствовать, потому что в ходе них возможно достижение договоренностей если не о прекращении ударов, то, по крайней мере, их предупреждению с точки зрения человеческих жертв», – сказал он. Ранее Москва, Анкара и Тегеран призвали Израиль прекратить обстрелы Сирии, поскольку удары нарушают международное право и угрожают безопасности региона. В последнее время Израиль часто наносит удары по сирийской территории. Так, 22 января в результате атаки Израиля с воздуха в районе сирийского города Хама погибли четыре человека, включая детей, и четверо пострадали. Последний из авиаударов произошел 15 февраля. Израиль выпустил 16 ракет. При этом 13 были успешно перехвачены и сбиты сирийскими средствами ПВО. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем смысл этих атак и насколько велика их эффективность. В Крыму оценили планы Украины сделать невозможной подачу воды на полуостров 18 февраля 2021, 08:30

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью планы Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать невозможной подачу воды на полуостров. Бобков прокомментировал слова так называемого постоянного представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича, который заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы исключить возможность водоснабжения полуострова. Бобков считает, что ничего, кроме пустой растраты бюджетных средств, эта инициатива Украине не даст, передает РИА «Новости». «В Крыму ведутся масштабные работы по укреплению водной безопасности полуострова, поэтому любая перспектива получения воды с территории Украины становится для нас все менее актуальной и интересной. Рассуждения о строительстве дамбы для усложнения подачи воды в Крым на фоне дефицита бюджетных средств на Украине звучат как очередная глупость. Пора прекратить все эти глупые заявления о воде, поставки которой Украина давно перекрыла и теперь еще хочет впустую потратить средства, чтобы самой себе гарантировать это», – заявил политик. По его словам, несмотря на различные вызовы, крымчане привыкли рассчитывать исключительно на собственные силы. «Мы пройдем непростой период водного дефицита. В этом нам поможет не только системная работа, но и климатический фактор», – сказал вице-спикер. Минувшим летом в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Для преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. В октябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крыму выделены 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения. В декабре стала известна мощность будущего водопровода в Крыму. Умер Андрей Мягков 18 февраля 2021, 10:42

Фото: "Ирония судьбы, или С легким паром!",Мосфильм

Текст: Алина Назарова

В Москве на 83-м году жизни скончался народный артист России Андрей Мягков, об этом сообщает пресс-служба МХТ им. Чехова, где служил актер. «Андрей Васильевич умер», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС. В театре добавили, что дата и время прощания будут известны позднее. По данным Telegram-канала Mash, Мягков умер, по предварительным данным, от острой сердечной недостаточности. Его без сознания нашла дома жена. Артист скончался до приезда врачей. Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде в семье профессора Политехнического института. В школьные годы Мягков тяготел к техническим наукам, но в старших классах увлекся театром, играл главные роли в спектаклях драматического кружка. В 1961 году он окончил Ленинградский химико-технологический институт имени Ленсовета (ныне Санкт-Петербургский государственный технологический институт), в 1965 году – Школу-студию МХАТ (курс Василия Маркова). В 1965-1977 годах работал актером в театре «Современник». В 1977 году артист перешел в МХАТ, после разделения театра на две самостоятельные труппы продолжил работу в МХАТ (ныне МХТ) имени Чехова. Дебют Мягкова в кино состоялся в главной роли в фильме «Похождения зубного врача» (1965) режиссера Элема Климова. Первой серьезной работой артиста на экране стала роль Алеши Карамазова в картине Ивана Пырьева «Братья Карамазовы» (1968). Большая популярность пришла к актеру в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Также успех у зрителей снискала роль Новосельцева в комедии Рязанова «Служебный роман» (1977). В числе других фильмов с участием Мягкова заметными событиями кинематографа стали «Дни Турбиных» (1976) Владимира Басова, «Гараж» (1979) и «Жестокий романс» (1984) Эльдара Рязанова, «Послесловие» (1983) Марлена Хуциева, «Гонки по вертикали» (1983) Александра Муратова. Среди его работ 1990-х годов – комедия Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди» (1992), политический детектив Дмитрия Астрахана «Контракт со смертью» (1998). Среди последних работ Мягкова в кино – роль Царя в «Сказе про Федота-стрельца» (2001) Сергея Овчарова, главные роли в фильмах «32-е декабря» (2004) Александра Муратова, «Кто приходит в зимний вечер...» (2006) Станислава Дремова, «Ирония судьбы. Продолжение» (2007) Тимура Бекмамбетова, сериале «Туман рассеивается» (2008) Евгения Герасимова. Творчество Андрея Мягкова отмечено различными наградами. В 1986 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР. В 1977 году Мягков был удостоен Государственной премии СССР за роль Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром», в 1979 году – Государственной премии РСФСР за роль Анатолия Новосельцева в картине «Служебный роман». Артист награжден орденами Почета (1998), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2003), Дружбы (2013). Имеет Благодарность президента РФ (2008). Андрей Мягков с 1964 года женат на актрисе Анастасии Вознесенской. Эксперт увидел серьезную проблему в работе космического корабля «Прогресс» 17 февраля 2021, 19:15

Фото: Роскосмос ТВ/YouTube

Текст: Татьяна Косолапова

Причиной сбоя при стыковке корабля «Прогресс» с МКС могли стать либо плохо сработанная автоматика, либо датчики, которые передали неправильные показания, когда корабль шел ровно, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Состыковка грузового корабля «Прогресс МС-16» с Международной космической станцией (МКС) не смогла пройти в автоматическом режиме. В НАСА сообщили, что это случилось из-за «силы сигнала» радиотехнической системы сближения «Курс». «Когда стыковка идет в автоматике, то там на большом экране отслеживается ряд параметров. Основными при сближении являются точное направление по оси и скорость движения. Если какой-нибудь из этих параметров отклоняется от нормы, то есть несколько решений, одно из которых как раз было использовано: автоматика отключилась, космонавт начал управлять кораблем изнутри станции, дистанционно (вручную)», – рассказывает Моисеев. Данная ситуация, по словам эксперта, является внештатной (аварийной), но она предусмотрена и имеет несколько решений. При этом он рассказывает, что причиной могли стать либо плохо сработанная автоматика, либо датчики, которые передали неправильные показания, когда корабль шел ровно. «Такие ситуации опасны своей непредсказуемостью. Можно было бы просто забыть про эту аварию, ведь все хорошо кончилось, но есть риск, что в следующий раз возникнет подобная ситуация на больших скоростях сближения, и команды не пройдут почему-то. То есть ситуация опасна тем, что если корабль летает больше сотни раз и на нем происходят аварии, значит, есть очень серьезная проблема», – предупреждает собеседник. Эксперт подчеркивает, что раньше система сближения «Курс» исправно работала на протяжении долгого времени – и никаких сбоев не было. Аварии начали происходить относительно недавно, в 2000-х годах. Решением данной проблемы мог бы стать откат к прошлым характеристикам «Прогресса», при которых система безупречно работала. «Одной из причин ухудшения работы системы «Курс» могла стать смена отечественной техники на импортную. То есть раньше, когда «Прогресс» только начал летать, все многократно проверялось, документировалось и испытывалось, а в начале 2000-х в требования по испытаниям начали вносить всякие поблажки, хотя каждая установка требовала большого комплекса испытаний», – заключил Моисеев. В свою очередь авиаэксперт, экс-конструктор «Гражданские самолеты Сухого» Вадим Лукашевич считает, что причиной сбоя при стыковке корабля «Прогресс» с МКС стал головной обтекатель, который ударил по кораблю, повредив одну из антенн системы автоматической стыковки «Курс». «При выведении корабля на орбиту сбрасываемый головной обтекатель снова долбанул по кораблю, повредив одну из антенн системы автоматической стыковки «Курс». (…) В итоге свернутая антенна, отвечающая за стабилизацию по крену, привела к уходу линии визирования, и режим автоматической стыковки был сорван», – написал Лукашевич на своей странице в Facebook. Ранее в Роскосмосе посчитали, что причиной стало отклонения от оси причаливания. В свою очередь космонавт Сергей Рязанский предположил, что причиной такого отклонения была ошибка в программном обеспечении. Глава Нафтогаза назвал остановку «Северного потока – 2» вопросом жизни и смерти для украинцев 18 февраля 2021, 08:20

Фото: Weiser Martin/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Руководитель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода «Северный поток – 2» является вопросом жизни и смерти для украинцев. По мнению главы компании, завершение строительства газопровода якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией», передает РИА «Новости». «Пока Украина занимается транзитом газа в Германию, Италию и Францию, украинские ГТС – это часть нашей оборонной системы. Как только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наши ГТС станут просто сетью трубопроводов. Тогда наша страна станет намного уязвимее к российской агрессии», – утверждает глава Нафтогаза. По его словам, именно поэтому остановка «Северного потока – 2» – это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан (украинцев)». Ранее президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект. В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Янукович перечислил виновных в потере Украиной Крыма и Донбасса 18 февраля 2021, 01:44

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Воссоединение России и Крыма, а также конфликт в Донбассе вызваны действиями лидеров евромайдана: Петра Порошенко, Арсения Яценюка и Александра Турчинова – заявил экс-президент Украины Виктор Янукович. Заявление Януковича опубликовал его адвокат Виталий Сердюк. Экс-президент Украины прокомментировал постановление Верховной рады о «революции достоинства». Парламент заявил о необходимости завершить расследование преступлений, произошедших в период евромайдана, и привлечь к ответственности виновных в гибели людей. Янукович считает, что заявление Рады раскалывает украинское общество, разделяет его на победителей и побежденных. По его словам, отношение к евромайдану как к «ключевому моменту строительства украинского государства и выразителю национальной идеи свободы» выглядит «издевательски», ведь «майдан» продолжает разделять» Украину. Как заявил Янукович, «действия прежней и нынешней власти подогревают и углубляют разделение» страны, передает РИА «Новости». Он указывает, что «украинцы, которые были не согласны с государственным переворотом 2014 года, продолжают быть чужими в собственной стране». По его мнению, большинству украинцев «давно известно, кто виновен» в «аннексии Крыма и войне на Донбассе». «Именно «майдан», а точнее его лидеры, Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в «новой» Украине», – заявил Янукович, добавив, что «с несогласным Донбассом выбрали язык оружия – Турчинов подписал преступный указ о начале боевых действий в регионе». Как полагает бывший глава государства, пока на Украине и на Западе не признают правду о событиях 2014 года, «эта трагедия всегда будет препятствием на пути к полному национальному примирению». Янукович считает, что «истинные виновники трагедии 2013–2014 годов должны понести самое суровое наказание». Напомним, на Украине Януковича обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Юрист указал на странность в поведении ЕСПЧ по делу Навального 17 февраля 2021, 17:50 Текст: Андрей Самохин

«Стандартный срок рассмотрения дела в ЕСПЧ – несколько лет. А тут вдруг, едва адвокаты Алексея Навального отправили жалобу, как суд уже готов вынести свой вердикт», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры» Артем Кирьянов, комментируя сообщения о том, что Страсбургский суд потребовал от России освободить Навального. Прежде всего удивляет скорость, с которой Страсбург вмешался в ход событий, которые развиваются вокруг блогера Алексея Навального, отметил председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры», член Общественной палаты России Артем Кирьянов. «Стандартный срок рассмотрения дела в ЕСПЧ – несколько лет. При этом Евросуд если и берется за рассмотрение дела, то лишь при наличии серьезных оснований, после долгих раздумий. А тут вдруг, едва адвокаты Навального отправили жалобу, как тот уже готов вынести свой вердикт», – недоумевает адвокат. «Для меня, как для юриста, ситуация более чем странная. Вместо того, чтобы «стоять над схваткой», спокойно разбираться в качестве арбитра, западноевропейские судебные органы, похоже, решили повлиять на предстоящее апелляционное решение российского суда. Как известно, 20 февраля, в эту субботу, Мосгорсуд примет свое решение по поводу замены Навальному условного срока реальным. Такое решение уже принял один из районных судов Москвы. То есть, по сути, западные судьи пытаются подменить собой наше национальное правосудие», – пояснил Кирьянов. «В общем, с чисто юридической точки зрения это очень странная трансграничная попытка Страсбурга управлять вердиктами судов в российской юрисдикции. На самом деле у ЕСПЧ нет оснований для такого вмешательства – ни по российскому, ни по международному праву», – добавил адвокат. «Но эта ситуация выглядит странно только с юридической точки зрения. С политической же все ясно – Страсбургский суд демонстрирует свою ангажированность в деле Навального. ЕСПЧ превратился в некий таран, с помощью которого Запад пытается проломить стены юридической суверенности России», – полагает Кирьянов. По мнению эксперта, в требованиях ЕСПЧ, помимо юридической аргументации, которая выглядит слабой и надуманной, явно просматривается пиаровский и политический интерес. «Конечно, с точки зрения буквы закона никакого толку от этого не будет, учитывая, что в России сильная юридическая школа», – заметил собеседник. Но при всей правовой беспочвенности требований Страсбургского суда, сам казус с заявлением по Навальному нельзя игнорировать, полагает собеседник. «Это повод задуматься по поводу степени вовлеченности Навального в европейский политический процесс, который, мягко говоря, не совсем совпадает с российскими интересами»,– подчеркнул Кирьянов. В среду адвокат блогера Ольга Михайлова сообщила ТАСС, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге потребовал от России немедленно освободить блогера Алексея Навального на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах. Обращение по этому поводу Михайлова подала в Страсбург еще 20 января, то есть спустя несколько дней после задержания Навального. Ранее в Минюсте сообщили, что Россия не освободит Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер, если такие требования поступят со стороны ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Западные политики «унизили» ЕСПЧ, заставив его «решать сиюминутные текущие проблемы» в скандале вокруг Навального, считает адвокат Дмитрий Аграновский. По его мнению, решение «очень плохое» и оно обострит отношения Москвы и ЕСПЧ, а кроме того повредит тысячам российских граждан, которые ждут вердиктов Европейского суда по своим собственным жалобам. «Нам из-за Навального замаячила перспектива выхода из-под юрисдикции Европейского суда. И скорее мы выйдем, и тысячи жалоб останутся без рассмотрения, чем Россия освободит Навального», – сказал Аграновский РАПСИ. Кроме того, адвокат уверен, что вынесенное решение не соответствует правилу № 39 регламента о применении обеспечительных мер. «Решение совершенно необоснованное, потому что у Навального нет никаких оснований для применения правила 39, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – сказал он. Адвокат объяснил, что данное правило применяется при запрете на экстрадицию, когда установлено, что человеку может угрожать опасность для жизни, кроме того, судьи ЕСПЧ крайне осторожно и редко применяют данное правило, добавил он. Аграновский также считает, что представители далеко не всех стран в ЕСПЧ готовы были поддержать подобный вердикт по поводу Навального. «Перевесили, скорее всего, Латвия и Литва, которые полностью находятся под контролем США», – сказал он. Суд постановил изъять в пользу государства 153 млн у генерала ФТС 17 февраля 2021, 20:14

Фото: Андрей Васильев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС), генерал-лейтенанта Александра Кизлыка на сумму 153,4 млн рублей, сообщила Генпрокуратура. «Мещанским районным судом Москвы удовлетворен иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС России Кизлыка А.П. и его супруги Кизлык Е.А. в виде денежных средств, ценностей и объектов недвижимости на общую сумму 153,4 млн рублей», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Правоохранители в ходе обысков установили, что Кизлык является долларовым миллионером, у него найдено порядка 600 тыс. евро, 600 тыс. долларов, дорогие часы, драгоценности, слитки золота. У его заместителя при обыске нашли имущество на 23 млн рублей, уточнили в Генпрокуратуре. Ранее стало известно, что Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении полномочиями двум высокопоставленным чиновникам из Федеральной таможенной службы (ФТС) – начальнику управления таможенного дознания ФТС Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро. До этого в рамках расследования уголовного дела были проведены обыски в ФТС. В ФТС подтвердили, что правоохранители проводили обыски в одном из управлений центрального аппарата службы и таможнях Внуково и Домодедово. Также источники в СМИ сообщали, что Кизлык якобы обвиняется в том, что помогал супруге посла России в Кении уйти от наказания за ввоз свыше 50 тыс. долларов. Минюст: Требование ЕСПЧ освободить Навального политическое, оно неисполнимо 17 февраля 2021, 18:28

Фото: Бабушкинский суд/ТАСС

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить осужденного блогера Алексея Навального заведомо неисполнимо, для этого нет правовых оснований, заявил глава Минюста Константин Чуйченко. «Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение», – цитирует Чуйченко РИА «Новости». Глава ведомства отметил, что требование ЕСПЧ «заведомо неисполнимо», так как в российском законодательстве «нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи». Европейские судьи приняли явно политическое решение, осознавая все эти факторы, отметил министр. Оно может осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы. «Исполнение данного решения ЕСПЧ явилось бы не чем иным, как проявлением избирательного подхода, что противоречит коренному принципу деятельности Европейского суда по правам человека, а именно обеспечению верховенства закона», – заключил Чуйченко. Ранее в среду ЕСПЧ призвал Россию немедленно освободить блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше». 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному. Названа вероятная причина смерти Мягкова 18 февраля 2021, 12:00

Фото: Куров Александр/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Причиной смерти народного артиста России Андрея Мягкова, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, сообщил источник. Актер потерял сознание около 3.00. Его супруга Анастасия Вознесенская вызвала скорую, и врачи около часа пытались реанимировать артиста. Однако около 5.00 медики констатировали смерть Мягкова, сообщает Рен ТВ. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Дата и места прощания с актером пока не определены. Ранее сообщалось, что в четверг в Москве на 83-м году жизни скончался народный артист России Андрей Мягков. Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде в семье профессора Политехнического института. В 1965 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Василия Маркова). В 1965-1977 годах работал актером в театре «Современник». В 1977 году артист перешел в МХАТ, после разделения театра на две самостоятельные труппы продолжил работу в МХАТ (ныне МХТ) имени Чехова. Большая популярность пришла к актеру в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Также успех у зрителей снискала роль Новосельцева в комедии Рязанова «Служебный роман» (1977). Пандемия обанкротила почти все рестораны Грузии 17 февраля 2021, 19:37 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Грузинские рестораторы в среду заявили о почти полном банкротстве из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Рестораторы провели встречу с министром экономики страны Натией Турнава, настаивая на скорейшем открытии своих заведений. Рестораны, кафе и бары закрыты с конца ноября. С 15 февраля им разрешено торговать на открытых площадках, однако по погодным условиям сделать это почти невозможно. Они также заявили министру, что не имеют достаточно средств для того, чтобы регулярно тестировать персонал. По словам ресторатора Марины Салуквадзе, власти срочно должны разрешить работу на закрытых площадках. «Уже 95 % рестораторов Грузии обанкротились», – заявила она. Салуквадзе пояснила, что мешает и комендантский час, который начинается в 21. 00 (20.00 мск). «Это катастрофа, – сказала она. – Это все крайне болезненно скажется на экономике Грузии». По ее словам, комендантский час должен начинаться позже, а ресторанам следует разрешить работать и в выходные дни. «Иначе сфера погибнет полностью», – заявила Салуквадзе. Ранее учредитель Федерации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил о «смерти туризма» в стране в связи с пандемией коронавируса. В Грузии почти 267 тысяч человек заболело коронавирусом, 3390 скончались. Су-27 перехватили самолеты французских ВВС над Черным морем 17 февраля 2021, 17:40

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российские истребители перехватили военные самолеты ВВС Франции над Черным морем, сообщили в Минобороны России. Российские РЛС зафиксировали над нейтральными водами Черного моря приближающиеся к границам России воздушные цели, цитирует сообщение Национального центра управления обороной РИА «Новости». «Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как группу самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации «Мираж-2000» и сопроводили их над акваторией Черного моря», – пояснили в центре. Там отметили, что истребители после выполнения задачи вернулись на аэродром базирования, нарушения госграницы допущено не было. Полет, по данным центра, проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Сообщения о случаях перехватов ВВС России иностранных самолетов над Балтикой и над Черным морем поступают регулярно. Так, в начале сентября российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США над акваторией Черного моря. В том же месяце Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции над Балтийским морем. Над Баренцевым и Балтийским морями было замечено норвежское патрульное воздушное судно, а также перехвачены американские и шведские самолеты-разведчики. ФСБ задержала в Воронеже сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» 18 февраля 2021, 09:54 Текст: Алина Назарова

Сторонники украинской неонацистской группы «МКУ» задержаны в Воронеже, у них изъято холодное оружие и экстремистская литература, сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. «ФСБ РФ во взаимодействии с министерством внутренних дел РФ и СК РФ пресечена в городе Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы «МКУ», причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств. ... Изъяты: экстремистская литература, символика националистических организаций, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Также в гараже одного из задержанных обнаружили предмет, схожий с минометной миной времен Великой Отечественной войны, его направили на экспертизу. На данный момент заведены уголовные дела из-за возбуждения ненависти либо вражды, совершенного организованной группой, публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также из-за умышленного причинения легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Захарова предупредила о катастрофичных последствиях решения ЕСПЧ по Навальному 18 февраля 2021, 13:38

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Последствия решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по блогеру Алексею Навальному будут катастрофичны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Всю квалификацию юристы вчера дали. Я думаю, что это очень многих из них повергло в шок, потому что они прекрасно понимают, что последствия такого решения для международного права будут катастрофичными, потому что невозможно бесконечно использовать правовые инструменты в политических целях, убивая саму основу права», – сказала Захарова, передает РИА «Новости». Она также указала, что решение ЕСПЧ по Навальному противоречит внутренним законам России. «Это просто не соответствующее международному праву, всему тому, что заложено в основу деятельности ЕСПЧ, решение. Оно ничем не подкреплено. Но это в лучших традициях. Не содержится ни указаний каких-то фактов, каких-то деталей, какой-то информации, на которой основывалось это решение. Оно противоречит внутреннему законодательству нашей страны», – сказала Захарова. В среду Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию немедленно освободить блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение ЕСПЧ по Навальному является недопустимой попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕСПЧ, требуя освободить Алексея Навального, разрушает международно-правовую основу, которую сам и создал. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному. Терапевт рассказал, как легче перенести «барическую пилу» 17 февраля 2021, 22:05

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Метеозависимым следует подготовиться к тому, что в предстоящие выходные и праздничные дни в столице будет наблюдаться такое явление, как «барическая пила», сказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт Александр Барвинский. В этот день он порекомендовал не залеживаться и не засиживаться, а прогуляться на свежем воздухе. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в течение выходных и праздничных дней в Москве будет наблюдаться «барическая пила» (резкие колебания атмосферного давления за определенный срок). Он предупредил, что это может сказаться на метеозависимых людях. «Естественно, при появлении той или иной симптоматики, метеозависимые люди должны ее уже решать соответствующими препаратами, которые им ранее назначил врач. Если это гипертоник (больной гипертонией – прим. ВЗГЛЯД), то препаратами, понижающими давление, если это человек с мигренями, то принимать следует препарат, которым он купирует свою болезнь. Просто в этот день нужно быть потенциально готовым к тому, что придется более пристально следить за самочувствием, давлением, уровнем сахара и так далее», – говорит Барвинский. Терапевт отмечает, что если метеозависимый очень плохо себя чувствует в день изменения погоды, то следует соблюдать постельный режим. В любом другом случае он призывает не отказываться от активности и прогуляться в этот день на свежем воздухе без каких-либо нагрузок. Засиживаться или залеживаться в течение дня дома даже во время болезни, по словам врача, является одной из распространенных ошибок. «Глобально, чтобы меньше зависеть от погоды, температуры и быть более универсальным человеком, нужно развивать адаптивные возможности своего организма. Для этого есть разные методы работы над собой. Например, начать закаливание, применять определенные спортивные нагрузки и медитативные практики, есть разные бани, сауны и прочие методы работы над собой. Да и в целом следует придерживаться правильного режима сна и питания. Все это вкупе позволяет человеку гораздо легче адаптироваться к любым изменениям», – рассказывает врач. Также он рекомендует практиковать лечебное голодание тем, у кого нет к этому противопоказаний. По его словам, если проводить один день в неделю исключительно на воде, то это тоже повысит адаптивность человека к каким-либо изменениям. Ранее врач-терапевт и пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко во время резкого перепада температуры рекомендовал метеозависимым людям придерживаться постельного режима.