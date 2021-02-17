Новый премьер Италии высказался за укрепление диалога с Россией

Американцы проклинают власти из-за массового отключения электричества

Американские энергоснабжающие компании вторые сутки не могут восстановить подачу электричества в южные штаты, пострадавшие от аномальных снегопадов и заморозков. Местные жители используют остатки зарядки мобильных телефонов и ноутбуков, чтобы оставлять гневные сообщения в социальных сетях, сообщают местные СМИ.

В ряде южных штатов США уже второй день температура ниже нуля, что совершенно нетипично для этой части страны. Средняя температура воздуха в отдельных районах приблизилась к аномальному порогу для этих широт – 10–15 градусов мороза по Цельсию, сообщает Би-би-си со ссылкой на Национальный гидрометеорологический центр страны. Кроме того, в понедельник в некторых штатах прошел сильный снегопад, что привело к сбою в электроснабжении.

По данным на вторник около 4 млн человек остались без света, большинство из них в штате Техас – 3,6 млн человек. Как пишет газета «Сан-Антонио Эксперсс Ньюз», во втором по численности городе штата Сан-Антонио (население около 1,5 млн человек) не менее 327 тыс. человек второй день не имеют стабильного электроснабжения и их численность постоянно растет. Жители не могут даже подзарядить свои телефоны, чтобы звонить в полицию.

В некоторые дома электричество дали всего на несколько минут в ночь с понедельника на вторник, позже электроснабжение было снова нарушено. В своих бедах местные жители винят Совет по надежности электроснабжения Техаса (ERCOT), который управляет обеспечением электричества для 90% жителей штата.

«Нет света более 24 часов! Электричество дали сегодня утром на десять минут и снова отключили! Я надеюсь, вы восстановите подачу электичества насовсем, а не только на десять минут!» – написала одна из жительниц Техаса по имени Дестани в «Твиттере» во вторник утром (вечер по московскому времени).

«Электричества в [городе] Корпус-Кристи нет уже 36 часов. Что за х***я происходит?!?!?!» – написал пользователь Син.

«Как насчет того, чтобы обновить инфрастурктуру? В Техасе всегда случаются похолодания в феврале, в этом нет ничего нового», – написала местная жительница Стеффани во вторник утром в комментариях на странице «Твиттера» ERCOT.

«Вам нужен план [по оперативному реагированию] из-за изменений климата. Подобная ситуация будет повторяться снова и снова. Я пишу это сообщение из своей машины, в которой 7 градусов [по Фаренгейту, -13,8 по Цельсию]. И мне надо зарядить свой телефон, потому что в нем не осталось ни х***а заряда», – написал на странице Совета по электроснабжению пользователь Мишель Хейл.

«Большое потребление электроэнергии в штате привел к отказу электросети. В некоторых районах были введены постоянные отключения электричества для того, чтобы сберечь его для нужд больниц, полиции и пожарных депо, в результате чего несколько миллионов человек остались без света», – говорится в сообщении Национального гидрометеорологического центра США. Президент Джо Байден официально объявил Техас зоной чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба администрации президента США.

По словам губернатора Техаса Грега Эбботта, на помощь в пострадавшие районы вызваны подразделения Национальной гвардии, которые должны помочь местным жителям «переселиться в теплые укрытия».

Кроме того, в пределах от нуля до минус пяти сейчас держится температура воздуха в субтропических штатах Луизиана и Миссисипи, там наблюдаются метели, ледяные дожди, гололедица. На территории Атлантической низменности, которая проходит по территориям штатов Техас, Канзас, Арканзас, Миссисипи, Луизиана и Кентукки, высота снежных заносов превышает 30 см. В Канзасе и Миссури держатся морозы до -15 градусов.