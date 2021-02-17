Журналисты узнали о финансировании издания «Проект» из-за рубежа

В распоряжении журналистов оказались документы, согласно которым называющее себя независимым издание «Проект» финансировалось из-за рубежа в форме так называемых грантов от европейских и американских властей. При этом основатель и главный редактор «Проекта» Роман Баданин обращался к зарубежным спонсорам не только за финансовой помощью, но и с просьбой подыскать ему альтернативную работу в США.

«Проект.Медиа» основал в 2018 году бывший заместитель главного редактора «Газеты.ру», бывший главред РБК и «Дождя» Роман Баданин. Онлайн-издание публикует свои материалы на русском и английском. Тематика – политические, экономические и социальные проблемы в России. Издание, по имеющимся у RT документам, управляется юрлицом Project Media, зарегистрированным в США, но фирма с одноименным названием есть и в Литве. Обеими руководит Роман Баданин.

На сайте «Проект» называет себя «независимым медиа», объединением журналистов-расследователей и репортеров, исследующим «сложные и опасные темы», за которые не берутся многие другие СМИ. В издании, помимо Баданина, работают девять сотрудников.

Общий объем финансирования «Проекта» на старте составил 500 тыс. долларов. Так, американская или литовская Project Media в 2018 году получили 330 тыс. долларов в виде грантов – в качестве «поддержки качественной расследовательской журналистики в России». Выдавали гранты три зарубежных некоммерческих фонда, два из которых контролируются напрямую европейскими и американскими властями.

В частности, «Европейский фонд за демократию» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры) выделил «Проекту» 240 тыс. долларов, а американский «Национальный фонд в поддержку демократии» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры) выписал чек на 40 тыс. долларов. Еще 50 тыс. долларов изданию перевел бермудский фонд Sreda Foundation (внесен в реестр иностранных НКО), принадлежащий Борису Зимину, сыну проживающего за границей сооснователя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина.

О том, что NED и EED помогали «Проекту» деньгами, также говорится в иске Баданина в миграционную службу США о получении постоянной визы. О финансовом участии в «Проекте» Зиминых ранее известно не было.

Согласно дорожной карте по исполнению соглашения с EED, одна из ключевых целей гранта – «поддержание свободы СМИ в России». Для этого предполагалось учредить новое мультимедийное СМИ, которое еженедельно публиковало бы важные заметки на социальные темы. Однако требования в документе заставляют забыть о том, что речь идет о гранте – больше они похожи на те, которые публикуют заказчики по госконтрактам: в «дорожной карте» расписано, какие именно задачи нужно выполнить. Так, в сентябре 2019-го, к концу действия соглашения, EED рассчитывал получить в обмен на перечисленную сумму не менее 20 видео, подкастов и материалов инфографики, 35 «тематических статей». А количество просмотров каждой заметки должно было быть не меньше 150 тыс.

Соглашение с NED о получении гранта подписано в сентябре 2018 года, а первый транш прошел в октябре. Деньги выдавали с целью «расширить доступ русскоязычной аудитории к высококачественным независимым расследованиям», следует из приложения к соглашению с NED. Также грантодатель рассчитывал на «развитие способности независимых российских СМИ эффективно продвигать и распространять контент в цифровом формате». По соглашению из американских денег на зарплату Баданину было заложено 5 тыс. долларов как главному редактору, 18 тыс. долларов получил технический директор. Оставшиеся 17 тыс. долларов ушли на гонорары и зарплаты дизайнерам.

Хотя NED выделил меньше всего денег из известных RT спонсоров, он предъявил самые жесткие требования к Баданину по отчетности. Основатель «Проекта» должен был присылать по четыре финансовых и четыре описательных отчета в год – рассказывать подробно о том, как работает «Проект» и насколько хорошо ему удается достигать заданных целей. Также Баданин должен был регулярно отчитываться о показателях просмотров и визитов на сайт. Нужно было предоставлять ссылки на самые важные из опубликованных заметок, отчитываться о количестве опубликованных статей и реакций на них. Помимо этого, NED интересовала общественная реакция на заметки и упоминание «Проекта» в зарубежных СМИ.

В отличие от многостраничных соглашений с американским NED с дополнительными соглашениями и описанием детальной отчетности, договор бермудского фонда Sreda Foundation о гранте в 50 тыс. долларов для Project Media занимает одну страницу. В договоре указано, что премия выдается для организационной поддержки и основных видов деятельности издания. При этом никаких встречных обязательств получатель гранта не несет.