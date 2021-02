Российские ученые сделали выбор между Венерой и Юпитером Дворкович рассказал о возвращении специалистов из Европы и США в Россию 17 февраля 2021, 03:59 Текст: Антон Антонов

Специалисты, которые ранее переехали в Европу и США, постепенно возвращаются в Россию, сообщил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. Он заявил, что «в основном возвращаются из Европы и США». При этом «покупают наши стартапы в Китае и Европе, хотя есть и другие примеры». Так, «очень активна Юго-Восточная Азия, сингапурский хаб». По словам Дворковича, при таких покупках из-за рубежа российская сторона «всегда нацеливает на то, чтобы сами команды оставались в России, чтобы для них открывались возможности как в нашей стране, так и на иностранных рынках». «Сколково» не ограничивает участие иностранных компаний и инвесторов в проектах. Работает программа soft landing («мягкое приземление»), нацеленная на то, чтобы иностранные стартапы могли «адаптироваться к российскому рынку». Как заявил Дворкович, «десятки иностранных компаний уже приняли участие в этой программе и многие стали нашими резидентами», передает РИА «Новости». Университет Сколтех – крупнейшее направление, которое позволяет привлекать зарубежных специалистов или бывших российских специалистов в Россию. 40% профессоров там – зарубежные профессора, а половина остальных вернулась в Россию из-за рубежа. Кроме того, 20% студентов – иностранцы. Дворкович считает, что «это отличный канал для возвращения коллег в Россию». По его словам, «приехало больше, чем уехало». «То же самое мы стараемся делать и на региональных площадках», – заявил он. Напомним, директор Центра по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных Сколковского института науки и технологий (Сколтех) профессор Максим Федоров приглашен в экспертную группу ЮНЕСКО по выработке рекомендаций этических принципов разработки и использования искусственного интеллекта.

Газпром выждал момент, когда запасы газа во Франции (они в процентном соотношении сейчас самые низкие среди стран Европы) опустились ниже 30%, и напомнил о росте поставок российского газа в республику, сообщили СМИ. По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в ПХГ Франции на утро понедельника сократились до 29,04%. «Спрос на природный газ в странах Европы на фоне холодной, морозной зимы продолжает расти, а заполненность европейских подземных хранилищ – сокращаться. Экспорт газа Газпрома во Францию с начала 2021 года увеличился почти в полтора раза», – передает «Интерфакс» сообщение компании. Днем ранее компания сообщила, что за полтора месяца 2021 года поставки российского газа во Францию выросли на 43,7%. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Газпром спас Европу от морозов с выгодой. Эксперт оценил агрессивные заявления в Японии в связи с нежеланием России отдавать Курилы 16 февраля 2021, 11:16

«Россия и Япония существуют без мирного договора 75 лет, что не мешает им развивать взаимовыгодные отношения в некоторых сферах. Думаю, так будет и дальше, несмотря на проблему Курил», – заявил газете ВЗГЛЯД японист Валерий Кистанов, комментируя публикации местных СМИ о необходимости признать окончательный отказ России от передачи Южных Курил. «Агрессия в Сети на тему принадлежности Курильских островов – это обычная история, которая существует в Японии уже давно. Японская пропаганда все послевоенные десятилетия внушала населению страны мысль о российской агрессии, о незаконности захвата южных Курильских островов и о необходимости их возвращения. На самом деле в бытовой жизни для японцев эта тема не имеет абсолютно никакого значения. Все, кроме политиков и ультраправых организаций, вспоминают об этом только при наличии повода», – рассказал руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. По мнению эксперта, ни комментарии в Сети, ни общественное мнение не повлияют на процесс принятия решений в Японии. Отношения Токио с Россией не изменятся. «Япония и так ничем не облагодетельствовала Россию, не дала ей крупных инвестиций или технологий. Торговля падает, а японский план помощи России в создании экспортной базы на Дальнем Востоке остается замороженным с 2016 года. О каком ухудшении может идти речь, если все и так плохо? Кроме того, Япония активно усиливает связи с США в военной сфере, а у России с Америкой отношения очень тяжелые. Этот факт тоже отбрасывает тень на российско-японские связи», – считает собеседник. Кистанов уверен – Россия и Япония 75 лет существовали без мирного договора, налаживая контакты во взаимовыгодных сферах, а значит, просуществуют и еще какое-то время. «Ситуация уже давно находится в подвешенном состоянии из-за принципиальной непримиримости позиций двух стран. Япония говорит: «Мы не будем разговаривать о подписании мира, пока не решатся территориальные вопросы». Россия на это отвечает: «Мы можем подписать договор только после признания законности нашего владения Курилами». Позиции несовместимы, но это не мешало нам сотрудничать там, где для этого есть обоюдный интерес. Думаю, переговоры будут продолжены, но их исход неясен. Скорее всего толчение воды в ступе продлится еще долгие годы», – заключил собеседник. Ранее японские газеты Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, а также телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo опубликовали материалы, в которых сделали вывод об окончательном отказе России от передачи Южных Курил. Такое заключение было сделано после заявления президента России Владимира Путина редакторам российских СМИ о развитии отношений между Москвой и Токио. Как указал Путин, в данном вопросе Москва не будет делать то, что противоречит Конституции страны. Публикации вызывали активный отклик японских читателей и пользователей социальных сетей, передает РИА «Новости». В некоторых комментариях присутствовал агрессивный тон и призывы к японскому правительству «прекращать экономическую помощь России и свою униженную по отношению к Москве политику». Напомним, основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала позицию России по вопросу мирного договора с Японией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Столтенберг заявил о готовности НАТО к конфронтации с Россией 16 февраля 2021, 09:35

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово как к конфронтации с Россией, так и к взаимодействию, но все зависит от позиции Москвы. «Я верю в необходимость направить России четкий сигнал: если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады», – отметил Столтенберг в интервью испанской газете El Mundo, добавив, что НАТО готово «защищать своих членов». По его словам, диалог с Россией должен основываться на силе, на твердости. «Но мы также должны говорить с Россией. Между сдерживанием и диалогом нет противоречия. Даже если мы не верим, что отношения с Москвой могут быть лучше, мы должны продолжать говорить, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения. Подумайте о контроле над оружием, чтобы избежать гонки вооружений», – уточнил генсек НАТО, передает ТАСС. «Они (россияне) – наши соседи, есть интересы, нужно избегать происшествий, особенно на границах. Как норвежский политик, я имею большой опыт работы с Россией, и я знаю, что это возможно», – сказал Столтенберг. Днем ранее Столтенберг заявил, что флот разведывательных беспилотников НАТО готов приступить к мониторингу у границ России, флот входит в систему наблюдения за поверхностью Земли Alliance Ground Surveillance (AGS). Рогозин в ответ на карикатуру Deutsche Welle напомнил «германским пропагандистам» о нацистском прошлом 16 февраля 2021, 09:56

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал скучным и бездарным ролик Deutsche Welle с танцующими карикатурами на главу госкорпорации и робота «Федора». «С тех пор, как в 1943 году по решению Адольфа Гитлера Deutscher Kurzwellensender был выведен из Deutschlandsender GmbH в отдельную государственную радиокомпанию Interradio AG и переименован в Uberseesender («Заморское радио»), мало что изменилось в головах германских пропагандистов. К сожалению, коллектив сотрудников Deutsche Welle демонстрирует качество юмора баварских пивных 30-х годов прошлого века и без серьезной взбучки не способен делать что-то более интересное», – написал Рогозин в Telegram, сопроводив запись соответствующим роликом. Ролик Deutsche Welle он назвал очередным «сатирическим мультиком» с кратким набором пропагандистских шаблонов. «Сделаны они скучно, пошло и в целом бездарно. Господа антисоветчики и русофобы, в каждое дело нужно душу вкладывать, тем более в пропаганду! А вы явно ленитесь», – добавил Рогозин. В представленном ролике из танцующего робота «Федора» начинают выпадать детали, затем он ломается. «Как тебе такое, Илон Маск?» – спрашивает карикатура Рогозина. Ранее сотрудники Deutsche Welle уже рисовали карикатуры на Рогозина, в том числе с «полетом на Марс», передает ТАСС. Отметим, что официальный аккаунт робота-космонавта «Федора» в Twitter, в котором он комментировал свой полет на МКС и ситуацию в ракетно-космической отрасли, был удален после оскорблений в адрес российских космонавтов. Россия отвергла возможность освобождения Навального по требованию ЕС 16 февраля 2021, 18:58

Россия не освободит Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, сообщили в пресс-службе Минюста России. «Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за «красную линию», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы. В Минюсте подчеркнули, что такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права. Ранее сообщалось, что что Совет Европы может через Европейский суд по правам человека потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного срока на реальный. В Минздраве прокомментировали условия ЕС для централизованного заказа «Спутника V» 16 февраля 2021, 12:32

Российская сторона уже направила все необходимые документы по вакцине от коронавируса «Спутник V», и препарат находится на рассмотрении, сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, комментируя советы Еврокомиссии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что для того, чтобы сделать централизованный заказ вакцины от коронавируса «Спутник V» для Евросоюза, российской стороне необходимо «предоставить полный доступ на производственные площадки», а после сделать запрос в ЕМА (Европейское агентство лекарственных средств), как и все другие лаборатории. «Насколько мне известно, все документы по российской вакцине «Спутник V» уже направлены в ЕМА, которое занимается выдачей разрешений, и они рассматривают препарат», – говорит Козлов. Врач также уверен, что после того, как европейская сторона убедится в полной безопасности и эффективности российской вакцины, она все-таки осуществит крупный заказ несмотря на то, что имеет препараты от коронавируса собственного производства. «С моей точки зрения, централизованный заказ совершенно реален. Более того, у нас есть совершенно четкая информация о том, что отдельные страны Европейского союза уже заинтересованы и подписывают договоры с российской стороной о поставке вакцины. Примером является Венгрия, которая прямо сейчас рассматривает вопрос о поставке вакцины», – заключил собеседник. На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Монголии. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему в Евросоюзе испытывают острый дефицит вакцины от COVID-19 собственной разработки. Тем не менее российская сторона выразила готовность выйти со своей вакциной на европейский рынок и спасти Запад. Эксперт дал прогноз о наказании Навальному по делу о клевете 16 февраля 2021, 14:00 Текст: Олег Исайченко

«Как правило, суд выносит какое-то компромиссное решение между тем, что просит защита, и тем, что просит обвинение, оставаясь беспристрастным и объективным», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Дмитрий Аграновский, комментируя итоги очередного заседания Бабушкинского суда по делу блогера Алексея Навального о клевете на ветерана. «Не исключено, что итоговое наказание Навальному может быть немного снижено. Как известно, прокурор попросил почти максимальное наказание для подсудимого – штраф в 950 тыс. рублей, учитывая, что на момент совершения правонарушения уголовного наказания по статье о клевете предусмотрено не было. Но, как правило, суд выносит какое-то компромиссное решение между тем, что просит защита, и тем, что просит обвинение, оставаясь беспристрастным и объективным. Полагаю, что таким будет и наказание для Навального», – считает российский адвокат, директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский. При этом собеседник отметил и вызывающее поведение Алексея Навального на всех заседаниях суда по делу о клевете на ветерана. «Теряюсь в догадках, что это было на самом деле – хитрый план или простое пренебрежение всеми принятыми нормами. Но если это был план, то точно рассчитанный не на нашу аудиторию, ведь для каждого жителя России ветераны – это святыня, такое поведение по отношению к ним неприемлемо», – подчеркнул адвокат. «Если бы я был его адвокатом, то не посоветовал бы ему так себя вести. Но ведь Навальный сам себе на уме и хочет всем показать свою бескомпромиссность. А может быть, он просто не ожидал, что его действительно задержат и осудят, ведь либералам всегда все сходило с рук, они чувствовали себя неприкасаемыми. Но одно можно сказать точно – в том твите, из-за которого возбуждено это дело, человек сказал то, что хотел сказать, и имел в виду то, что имел в виду. Возразить, что его неправильно поняли или слова вырваны из контекста в данном случае невозможно», – заключил Аграновский. Ранее гособвинение попросило признать Навального виновным по делу о клевете. Напомним, минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев Навального к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяют клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Но блогер может быть наказан штрафом или принудительными работами, так как наказание в виде лишения свободы было введено только в конце 2020 года, уже после возбуждения уголовного дела против Навального. Немецкий министр указал противникам «Северного потока – 2» на выгоду России от «озеленения» экономики ЕС 16 февраля 2021, 14:02

Министр энергетики и экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что не изменил позицию по проекту газопровода «Северный поток – 2», а постоянно ставить новые вопросы по проекту неверно. «Моя позиция по «Северному потоку – 2» до сегодняшнего дня не изменилась. Было бы неверно постоянно ставить новые вопросы в адрес проекта. Поставки газа требуют долгосрочных безопасности и надежности», – заявил Альтмайер, передает РИА «Новости». Он также отметил потенциал сотрудничества по водороду, который ФРГ планирует импортировать в будущем и рассчитывает закупать у России. Кроме того, Альтмайер отметил, что стратегия «озеленения» экономики ЕС также будет иметь эффект и для российской экономики. На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Экс-депутат Рады устроил поножовщину в кафе из-за русского языка 16 февраля 2021, 09:23 Текст: Евгения Шестак

Бывший депутат от украинской партии «Свобода» Олег Гелевей напал с ножом на посетителя кафе в Киеве из-за споров о русском языке. По данным источников в МВД, инцидент произошел 14 февраля. Бывший депутат и его ранее судимый знакомый выпивали в кафе. Они вступили в перепалку с официанткой, обслуживающей людей на русском языке, передает «Страна.ua». За работницу заведения заступился один из посетителей, в результате между мужчинами завязалась драка. Гелевей и его спутник, вооруженный ножом, нанесли посетителю кафе резаные раны. Потерпевшему вызвали скорую помощь. Отмечается, что полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Бывшего депутата допросили и отпустили, его знакомого задержали. Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что языковая дискриминация на Украине провоцирует дополнительное напряжение в обществе и способствует развитию сепаратизма. С 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180-242 доллара). Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что украинские власти пытаются искусственно вызвать неприятие русского языка в стране и уничтожить уникальное мультикультурное пространство. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. Кишинев раскритиковал российского посла в Молдавии 16 февраля 2021, 14:15 Текст: Елизавета Булкина

Министерство иностранных дел Молдавии раскритиковало участие посла России Олега Васнецова в заседании коллегии МИД Приднестровья, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики. «В контексте участия в формате видеоконференции посла России в Молдавии Олега Васнецова в мероприятии, организованном структурами Тирасполя..., напоминаем, что власти Кишинева просят аккредитованных в Молдавии дипломатов воздержаться от участия в мероприятиях, организованных Тирасполем, которые используются в целях пропаганды и политических спекуляций», – передает заявление молдавского МИД РИА «Новости». В ведомстве призвали дипмиссии информировать Управление политики реинтеграции о контактах с Тирасполем и обсуждаемых темах, а также публично опровергать «ошибочную и предвзятую информацию, которая может содержаться в заявлениях и пресс-релизах неконституционных структур Тирасполя». Кроме того, в МИДе подчеркнули, что власти выступают за активизацию отношений с Тирасполем и поиск политического решения приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Напомним, президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что в Приднестровье давно нет опасности военных действий, потребовав вывести из региона оперативную группу российских войск, охраняющую склады с оружием, а также вывезти само оружие. В МИД заявили, что планы Санду направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию. Часть вакцины Pfizer в Японии придется выбросить 16 февраля 2021, 08:34 Текст: Алина Назарова

Японским медикам придется выбросить часть вакцины от коронавируса производства американской фармацевтической компании Pfizer из-за отсутствия достаточного количества специализированных шприцев, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като. В каждом флаконе с вакциной Pfizer имеется препарата на шесть инъекций, однако полностью извлечь его позволяют только специализированные шприцы. Использование обычных дает возможность выкачать лишь пять доз вакцины. «Остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать», – признал генсек кабинета. В результате уже заказанной партией Pfizer можно будет вакцинировать только примерно 60 млн человек вместо 72 млн по первоначальному плану. «Закупить нужное количество этих особых шприцев нелегко, их по всему миру предлагают не так много. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими производителями», – пояснил Като, передает ТАСС. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии 14 февраля одобрило использование вакцины Pfizer на территории страны. Вакцинация начнется 17 февраля. В первую очередь она коснется примерно 4 млн медицинских и социальных работников. Во вторую очередь будут привиты около 36 млн человек старше 65 лет. Затем кампания распространится на 8,2 млн жителей Японии с хроническими заболеваниями, и только к маю вакцины смогут получить остальные категории граждан. Боярского госпитализировали в Петербурге 16 февраля 2021, 12:24

Народный артист России Михаил Боярский госпитализирован в одну из петербургских больниц с температурой и слабостью, сообщила его супруга Лариса Луппиан. «Михаила Сергеевича госпитализировали вчера. У него была температура 38, правда, не такая уж высокая, и слабость большая. Мы до сих пор не знаем, что [с ним]. Сейчас он себя чувствует хорошо. Врачи сейчас решают, то ли его домой отпустить, то ли обследование провести. Это 122-я больница, но не ковидное отделение», – сообщила Луппиан ТАСС. Она добавила, что Боярского положили в отдельную палату, где медицинские работники проводят его обследование. Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде. С 1972 по 1986 год играл в Ленинградском театре имени Ленсовета. Снялся более чем в 60 картинах, в том числе в таких лентах, как «Гардемарины, вперед!», «Собака на сене» и «Д'Артаньян и три мушкетера». Ранее в больницу с коронавирусом госпитализировали народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина. Памятнику Дзержинскому на Лубянке нашли альтернативу 16 февраля 2021, 14:59 Текст: Ксения Панькова

Напомним, возможность возвращения на Лубянскую площадь памятника Дзержинскому либо размещения там другого монумента обсуждается давно Еще в феврале 2014 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме выступила против установки памятника Дзержинскому на Лубянской площади в центре столицы. Перед этим РПЦ выступила против реставрации памятника Дзержинскому, поскольку, по мнению Церкви, подобные действия оскорбляют память всех, кто невинно пострадал в СССР. При этом речь шла только о реставрации, а не о возвращении памятника на то место, где он стоял до начала 1990-х. Летом 2015 года Лубянская площадь вновь стала предметом активного обсуждения москвичей после предложения КПРФ вернуть на нее памятник Дзержинскому. Соответствующее предложение поддержала Мосгордума. Однако, как отмечала газета ВЗГЛЯД, уже появились опасения, что восстановление монумента спровоцирует раскол в обществе. В то же время начали поступать предложения восстановить на Лубянской площади фонтан или организовать пешеходную зону. По данным социологического опроса ВЦИОМ, за восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади высказалось 37% москвичей, в то время как предложенный «Единой Россией» проект пешеходной зоны с фонтаном поддержало 56%. Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии был поставлен в 1958 году на бывшей и будущей Лубянской площади, с 1926 по 1991 год носившей имя Дзержинского. Железного Феликса изваял выдающийся советский скульптор Евгений Вучетич, и воздвигли его под окнами здания бывшего страхового общества «Россия», в котором с 1918-го размещалась штаб-квартира ВЧК (позднее – ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ). Несмотря на несомненную художественную ценность, памятник был низвергнут с пьедестала 22 августа 1991 года как один из главных символов рухнувшего коммунистического режима. Водитель нарочно сбил женщину с коляской после замечания о парковке 16 февраля 2021, 11:11 Текст: Евгения Шестак

В Новосибирске водитель Toyota Corolla наехал на женщину с детской коляской во дворе одного из жилых домов после того, как она сделала ему замечание о неправильной парковке. Инцидент попал на камеры уличного видеонаблюдения. На размещенных в Сети кадрах видно, как из подъезда жилого дома выходит женщина с коляской. Она сделала водителю замечание о парковке в неположенном месте. Мужчина в ответ развернул автомобиль и наехал на мать с ребенком, передает НТВ. «Водитель 1972 года рождения на автомобиле Toyota Corolla совершил наезд на девушку 1984 года рождения. Потерпевшая в результате наезда упала на проезжую часть вместе с коляской, в которой находился ребенок», – сообщается на сайте СК по Новосибирской области. Отмечается, что после инцидента у девушки был диагностирован перелом ноги. В связи с этим следователи инициировали проведение уголовно-процессуальной проверки. Ранее водитель сбил на пешеходной дорожке на улице Кохомское шоссе в Иваново женщину, катившую коляску с маленьким ребенком, семилетнюю девочку и мужчину. Новые российские фрегаты решили оснастить гиперзвуковым оружием 16 февраля 2021, 07:28

Фото: Телеканал Звезда/Youtube

Текст: Дмитрий Зубарев

Фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты, сообщил источник в судостроительной отрасли. «Пара (фрегаты «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» – прим. ВЗГЛЯД) будет способна выполнять задачи, которые выполняют «классические», серийные корабли этого проекта. В них увеличен боекомплект. Есть возможность установки гиперзвукового оружия», – сообщил источник ТАСС. По его словам, «согласно контракту, на них будет по четыре универсальных корабельных стрельбовых комплекса (УКСК), и эта серия кораблей продолжится». Каждый УКСК рассчитан на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» и/или «Оникс», а в перспективе – «Циркон». «Оникс» и «Циркон» разработаны и производятся реутовским НПО машиностроения. Серийные корабли первоначального проекта 22350, построенные на «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), несут два УКСК. Головной корабль проекта – «Адмирал флота Советского Союза Горшков» – используется в настоящее время для испытаний «Циркона». Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового и высокоточного оружия.