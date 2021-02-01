Народного артиста СССР Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Ланового похоронили с воинскими почестями. Его могила находится неподалеку от могилы писателя-сатирика Михаила Жванецкого, передает РИА «Новости».

Ранее прощание с Лановым завершилось в Театре имени Вахтангова, гроб с телом актера вынесли из театра под аплодисменты в сопровождении почетного караула и военного оркестра, исполнившего песню из фильма «Офицеры».

Проститься с актером пришли сотни людей, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры России Ольга Любимова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, министр обороны Сергей Шойгу, представители всероссийского движения «Волонтеры победы», помощник президента РФ Владимир Мединский, актеры Александр Олешко, Алексей Гуськов, Сергей Маковецкий, Елена Сотникова, художник Никас Сафронов, певец Григорий Лепс и другие.

«Я имел честь с Василием Семеновичем общаться, дружить, учиться у него... Василий Семенович словно родился для того, чтобы в кино огромной стране сказать знаменитую фразу: «Нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы»... Такое ощущение, что его роли были написаны специально для него, они его ждали. Представить на его месте кого-то другого невозможно», – сказал журналистам Олешко.



Сотникова отметила, что главным качеством Ланового была верность театру и людям.

«Для Театра Вахтангова это огромная боль. Представить Театр Вахтангова без такого замечательного человека и артиста невозможно. Он отдал театру 60 с лишним лет. Все мы, его партнеры по сцене, очень скорбим. Сейчас даже трудно себе представить, как мы будем жить без Василия Семеновича», – сказала актриса.

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. После окончания Щукинского училища в 1957 году актер был принят в труппу прославленного Театра имени Вахтангова. В этом театре артист прослужил до конца жизни, играя ведущие роли в знаменитых вахтанговских спектаклях «Принцесса Турандот», «Каменный гость», «Антоний и Клеопатра», «Мария Тюдор», «Князь Андрей» и других. Актер также сыграл множество ролей в культовых советских фильмах: «Алые паруса», «Иду на грозу», «Офицеры», «Анна Каренина», «Война и мир» и многих других.

Народный артист СССР Василий Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни. Президент Владимир Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким актера. Сообщалось, что прощание с Лановым состоится в Вахтанговском театре, дата будет определена позже. Друг скончавшегося артиста, лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что Ланового, скорее всего, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

В начале января вместе с женой Ириной Купченко актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.