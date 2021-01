В Белом доме заявили о «несдержанности» Байдена по вопросам России Путин выразил соболезнования родным и близким Василия Ланового 29 января 2021, 10:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким актера Василия Ланового, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости». Народный артист СССР Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни. В начале января вместе с женой Ириной Купченко актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.



Поздравляя 16 января Ланового с днем рождения, Путин отмечал, что актер посвятил свою жизнь служению искусству и завоевал поистине всенародную славу. По мнению президента, многогранное творчество Ланового, его деятельное участие в общественных, просветительских, благотворительных проектах, личный вклад в сохранение патриотических традиций и воспитание молодежи достойны глубочайшего уважения.



Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в Театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности «Алые паруса», «Иду на грозу», «Офицеры», «Анна Каренина», «Война и мир» и многих других.

Владельцем «дворца» в Геленджике является один или несколько предпринимателей, в Кремле не имеют права разглашать имена владельцев здания, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Что касается владельцев этого объекта, согласитесь, что очевидно, что владельцем является предприниматель. Действительно, это большой объект, хорошо известный в Геленджике. И один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом», – рассказал Песков, передает РИА «Новости». При этом он заявил, что в Кремле не имеют права и не будут разглашать имена владельцев здания. «Согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать, это просто был бы некорректно», – ответил Песков на вопрос о том, кому принадлежит этот объект. Пресс-секретарь президента также опроверг ремарку представителей СМИ о том, что в расследовании Навального якобы не утверждается, что президент или его родственники являются собственниками объекта юридически: «Не соглашусь с вами, в этом расследовании утверждается, что это «дворец Путина» и что он строился для Путина». «И Путин однозначно ответил на этот вопрос. Мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более отношения собственности к этому объекту», – напомнил Песков. Комментируя конкретные обращения от журналистов о том, что над объектом находится зона, в пределах которой нельзя летать, пресс-секретарь президента отметил, что «этих журналистов переадресовали в ФСО». «Они же говорят: «Почему охраняется ФСО?». Вот мы переадресовали в ФСО. И почему там нельзя летать, почему бесполетная зона, мы это переадресовали в ФСБ. ... Это именно те ведомства, которые и должны отвечать на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции», – уточнил Песков. Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» блогера Алексея Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Путиным 27 января 2021, 04:55

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил в ответ на вопрос о разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным. В конце пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала C-SPAN, журналист из зала спросил покидающего помещение Байдена, о чем он разговаривал с президентом России. «О вас. Он шлет наилучшие пожелания», – приводит ответ главы 46-й американской администрации РИА «Новости». Во вторник президенты России и США по инициативе Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что на ближайшем пленарном заседании 27 января Совфед ратифицирует продление ДСНВ. Ранее Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Белый дом назвал инициатора разговора между лидерами России и США 26 января 2021, 23:27

Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялся по инициативе американского лидера, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Он (Байден) позвонил президенту Путину сегодня [во вторник] во второй половине дня с намерением обсудить нашу готовность продлить ДСНВ на пять лет, а также подтвердить нашу решительную поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России, а также поднять вызывающие обеспокоенность вопросы», – приводит слова Псаки ТАСС. По словам пресс-секретаря Белого дома, Байден планировал обсудить с российским лидером продление российско-американского двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), а также ситуацию вокруг Украины, блогера Алексея Навального, американские выборы и другие вопросы. Псаки пообещала опубликовать заявление Белого дома по итогам переговоров. Во вторник президенты России и США в ходе телефонного разговора обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Ранее Байден заметил, что наличие разногласий с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Путин поговорил по телефону с Байденом 26 января 2021, 21:21

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Джозефом Байденом. В ходе беседы российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента. Путин во время разговора отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечает интересам обеих стран, а учитывая особую ответственность сторон за поддержание безопасности в мире – всего международного сообщества, сказано на сайте Кремля. Лидеры двух стран обсудили возможность сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и в других сферах, в том числе торгово-экономических. Стороны также рассмотрели вопрос об одностороннем выходе США из Договора по открытому небу и план действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование и инициативу России о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. Как отмечается в сообщении, беседа президентов носила откровенный характер, стороны договорились поддерживать контакт. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США и если новая американская администрация будет готова к сотрудничеству, то Путин ответит взаимностью. 20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации. Кампания по раскрутке «расследования» Навального про дворец началась за границей 28 января 2021, 18:07 Материал про фильм блогера Алексея Навального о якобы принадлежащем Путину дворце под Геленджиком, вышедший в The Economist, был помечен как реклама. В социальных сетях обратили внимание на то, что лондонское издание The Economist в Facebook поставило под этой статьей тег «Реклама». Это было сделано в качестве меры предосторожности, чтобы британские власти «не придрались в случае проверки». Такая пометка ставится в случае проплаченных статей, отмечает Regnum. Тираж The Economist составляет 1,6 млн экземпляров. Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Путин призвал Европу к взаимной любви 27 января 2021, 15:11

Россия и Европа – это одна цивилизация, они должны быть вместе, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн. Россия, заявил глава государства, «хочет и стремится наладить диалог с Европой, но любовь должна быть взаимной». «Вы знаете, у нас (у России и Европы – прим. ВЗГЛЯД) есть вещи абсолютно фундаментального характера. Это общая культура. Крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития отношений между Европой и Россией, указывая на то, что Россия есть часть Европы – и географически, и, что самое главное, в культурном смысле. По сути, это одна цивилизация», – заявил Путин, говоря о том, каким он видит будущее отношений между Россией и Европой, передает РИА «Новости». По его словам, Россия и Европа являются «абсолютно естественными партнерами в экономике и науке». При этом, подчеркнул президент, диалог должен быть честным. Путин отметил, что если Россия и Европа смогут подняться над этими проблемами прошлого, избавиться от этих фобий, то их ждет безусловно позитивный этап в отношениях. Также, выступая в Давосе, Путин заявил, что социально-экономические проблемы являются ключевым вызовом для всего мира, а основной задачей является выход из бедности. Кроме того, российский лидер указал, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах. Помимо этого, Путин назвал четыре основных приоритета для благополучия человека. Кремль анонсировал «интересное выступление» Путина на «давосской неделе» 26 января 2021, 13:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Выступление президента Владимира Путина на мероприятии высокого уровня «Давосская повестка дня» 27 января будет объемным и очень интересным, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Тема Давоса хорошо известна. Это новые мировые условия, в которых мы живем, новые вызовы и так далее. Поэтому обещает быть достаточно объемным и очень интересным это выступление», – передает ТАСС слова Пескова. «Конечно же, я не буду сейчас как-то анонсировать основные моменты», – добавил он. Ранее Песков сообщил, что Путин выступит на всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе 27 января. Путин разъяснил Байдену ситуацию с Навальным 27 января 2021, 13:51

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге Джо Байдену ситуацию с блогером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Что касается этой темы, то да, она была затронута президентом Соединенных Штатов Америки. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина», – заявил Песков, говоря о том, поднималась ли в этом разговоре тема с Алексеем Навальным. В ответ на реплику о том, что Белый дом писал об этом, а в пресс-службе Кремля соответствующее сообщение то появлялось, то удалялось, пресс-секретарь президента возразил: «У нас был единый текст, который был опубликован сразу», передает РИА «Новости». На просьбу уточнить, есть ли по этому вопросу у Путина и Байдена взаимопонимание или их позиции сильно отличаются, представитель Кремля повторил: «С нашей стороны были представлены необходимые разъяснения». Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы. Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Путин объяснил причины кризисов в мире 27 января 2021, 14:52

Президент Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн, заявил, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах. «Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития, усиление социального расслоения как на глобальном уровне, так и в отдельных странах. Мы об этом и раньше говорили, но сегодня это вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма и других крайностей», – приводит его слова РИА «Новости». «Рост экономических проблем и неравенство раскалывают общество, порождают социальную, расовую, национальную нетерпимость, причем такое напряжение прорывается наружу даже в странах с, казалось бы, устоявшимися гражданскими и демократическими институтами, призванными сглаживать, гасить подобные явления и эксцессы», – указал президент. «Все это неизбежно сказывается и на характере международных отношений – не добавляет им стабильности и предсказуемости», – констатировал глава государства. Путин указал, что доходы в развитых странах достались 1% населения, а у остальных доходы не росли. Глава государства отметил, что посткризисное восстановление экономики в мире идет непросто, растет социальная напряженность. По словам российского лидера, глобализация привела к значительному росту прибыли американских и европейских корпораций. Он отметил, что основную выгоду от глобального роста получили развивающиеся страны. «Однако результатом такого встраивания в глобальную экономику стали не только рабочие места и экспортные поступления, но и социальные издержки, включая существенный разрыв в доходах граждан», – отметил российский президент. Также Путин заявил, что социально-экономические проблемы являются ключевым вызовом для всего мира, а основной задачей является выход из бедности. Путин поручил привить от коронавируса почти 70 млн россиян 28 января 2021, 15:10

Необходимо привить около 70 млн россиян от коронавирусной инфекции, заявил президент Владимир Путин. «В эту прививочную кампанию, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили. Мне [глава Роспотребнадзора Анна] Попова докладывала вчера – 68 млн. Примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией», – заявил президент в ходе совещания с правительством, передает ТАСС. Президент отметил, что производство вакцины от коронавирусной инфекции в России идет с опережением графика. «Министр [промышленности и торговли Денис] Мантуров докладывал о том, что промышленность работает даже с опережением графика по количеству выпускаемых препаратов», – заявил глава государства. Президент отметил, что в России по сравнению со многими европейскими странами уровень заболеваемости COVID-19 ниже. «На 100 тыс. населения у нас примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем в европейских странах, во многих европейских странах», – сказал Путин. Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания сообщила, что на данный момент произведено 8,2 млн доз, для вакцинации граждан в медицинские организации направлено 2,7 млн доз. Она добавила, что разница между объемами производства и доступными для вакцинации дозами обоснована контролем качества и безопасности вакцин. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Масштабную вакцинацию нгачали проводить в декабре, возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. Путин открыл транспортную развязку в Химках 26 января 2021, 15:04 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 «Россия» и улицы Репина в подмосковных Химках. В хоте мероприятия Путин поблагодарил строителей новой развязки. «Хочу поблагодарить вас за результат работы: замечательно. Для города очень важно, и для работников «Энергомаша», это одно из крупнейших предприятий отрасли», – обратился Путин к строителям на церемонии открытия развязки. В лице строителей этой развязки он также поблагодарил всех дорожников страны, отметив, что практически все планы 2020 года по дорожному строительству были выполнены. «Благодаря тому, что мы прислушались к рекомендациям врачей, эпидемиологов и не стали останавливать дорожное строительство, во-первых, все выполнили, во-вторых, рабочие места сохранили, зарплаты ваши сохранили, и дороги построили», – подчеркнул президент. Объект был создан в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Основная задача развязки – соединить старые и новые Химки, обеспечить транспортную доступность промышленной части города, передает РИА «Новости». В апреле 2019 года во время посещения НПО «Энергомаш» президент России дал поручение решить проблему транспортного соединения между старыми и новыми Химками. После этого было принято решение о строительстве двухуровневой развязки общей протяженностью 3,5 км с эстакадой через Ленинградское шоссе, которая соединит улицу Репина с улицей Дружбы. В октябре 2019 года Путин на встрече с главой Подмосковья Андреем Воробьевым призвал ускорить реализацию проекта, подчеркнув, что «люди ждут» эту развязку. 21 января Кремль сообщил о выполнении поручения Путина по развязке в Химках. Общая площадь транспортной развязки составляет порядка 40 тыс. квадратных метров, протяженность основного хода – 0,8 километра с путепроводом, длина которого 158 метров. Число полос движения по основному ходу от двух до пяти с расчетной скоростью движения 70 километров в час. Титов согласился взять Путина на работу в виноделие 26 января 2021, 12:27

Уполномоченный по правам бизнесменов Борис Титов, семья которого владеет российской компанией по производству вин «Абрау-Дюрсо», заявил о готовности взять на работу президента Владимира Путина. «Думаю, что не найдется предпринимателя, который бы отказался от такого предложения. В области права Владимир Владимирович очень хорошо знает винодельческую отрасль, поскольку он подписывал закон о винограде и вине, который сегодня вовсю работает и развивает виноделие в России», – написал Титов в Instagam. В понедельник Владимир Путин признался, что его интересует виноделие как сфера деятельности. Он не исключил, что по завершении президентской карьеры пошел бы работать в эту отрасль. «У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем «Абрау-Дюрсо». <...> Может быть, когда я работу закончу (на посту президента, прим. ВЗГЛЯД), я пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист в области права. Сейчас мы закон приняли, и я в этом кое-что начинаю понимать», – пояснил Путин. После этого акции «Абрау-Дюрсо» выросли на 10%. В конце 2020 года вина «Абрау-Дюрсо» возглавили рейтинг российских игристых вин стоимостью до 1 тыс. рублей, который ежегодно составляет Роскачество. Стоит отметить, что первое место «Абрау-Дюрсо» занимает третий год подряд. Путин назвал четыре основных приоритета для человека 27 января 2021, 15:06 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн, назвал четыре основных приоритета для благополучия человека. «У человека должна быть комфортная среда для жизни – это жилье и доступная инфраструктура, транспортная, энергетическая, коммунальная. И, конечно, экологическое благополучие», – приводит его слова РИА «Новости». По словам президента, человек должен быть уверен, что у него будет работа, которая даст устойчивый, растущий доход и соответственно достойный уровень жизни. Он также должен иметь доступ к действенным механизмам обучения в течение всей своей жизни, позволяющий ему развиваться и строить карьеру, а после ее завершения получить достойную пенсию и социальный пакет, подчеркнул российский лидер. Человек также должен быть уверен, что получит качественную эффективную медицинскую помощь, что система здравоохранения в любом случае гарантирует доступ к современному уровню услуг, заключил глава государства. Также Путин заявил, что социально-экономические проблемы являются ключевым вызовом для всего мира, а основной задачей является выход из бедности. Кроме того, российский лидер указал, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах. Путин сравнил сложившуюся в мире ситуацию с 30-ми годами прошлого века 27 января 2021, 14:59 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе выступления на Давосском форуме сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 30-ми годами прошлого века по масштабу и комплексному системному характеру вызовов и потенциальных угроз. «Конечно же, в истории нет прямых параллелей, но некоторые эксперты – и я с уважением отношусь к их мнению – связывают текущую ситуацию с 30-ыми годами прошлого века. С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться, но по многим параметрам – по масштабу и комплексному системному характеру вызовов, потенциальных угроз - определенная аналогия все-таки напрашивается», – заявил он, передает РИА «Новости». По словам Путина, трудно не заметить глобальной трансформации в экономике, политике, соцсфере, пандемия обострила проблемы дисбаланса, накопившиеся в мире. «Действительно трудно не заметить коренных трансформаций в глобальной экономике, политике, социальной жизни, технологиях. Пандемия коронавируса, ставшая серьезным вызовом всему человечеству, подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы», – сказал он. Также президент заявил, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах, а пандемия коронавируса ускорила вероятность столкнуться со срывом в мировом развитии и борьбой всех против всех. Политолог: В давосской речи Путин сравнил нынешнюю ситуацию в мире с Великой депрессией 27 января 2021, 18:26

«Главное, к чему призвал президент – сохранить и усилить либеральный характер мировой торговой системы, не допуская полного раскола планеты на несколько закрытых блоков», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя слова президента России Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе об аналогии между сложившейся в мире ситуацией и 30-ми годами XX века. «Проводя аналогию с 1930-ми годами, президент, скорее всего, имел в виду Великую депрессию XX века. Сегодня коронавирусный кризис привел к падению экономики, снижению объемов мировой торговли и ВВП, что стало сопоставимо с масштабами событий именно того времени. При этом Владимир Путин сразу отметил, что новая мировая война невозможна, а разбалансировка мировой системы может происходить только в результате отдельных локальных конфликтов», – считает эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. Ранее в ходе выступления на Давосском форуме президент Владимир Путин сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 30-ми годами прошлого века по масштабу и комплексному системному характеру вызовов и потенциальных угроз. «Конечно же, в истории нет прямых параллелей, но некоторые эксперты – и я с уважением отношусь к их мнению – связывают текущую ситуацию с 30-ми годами прошлого века. С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться, но по многим параметрам – по масштабу и комплексному системному характеру вызовов, потенциальных угроз – определенная аналогия все-таки напрашивается», – заявил он, передает РИА «Новости». В 30-е годы прошлого века из Великой депрессии удалось выйти двумя основными путями, напомнил Ткаченко. «Прежде всего спасением экономики на национальном уровне через увеличение государственных расходов и восстановлением мировой торговли посредством устранения таможенных барьеров. Похожие меры должны предприниматься и сейчас», – отметил собеседник. Политолог убежден, что в текущей ситуации необходимо сохранить и усилить либеральный характер мировой торговой системы, не допуская полного раскола планеты на несколько закрытых блоков. «Сделать это полностью очень трудно, так как по-настоящему либеральная мировая экономика может существовать только при наличии одного гегемона, способного руководить понижением или сохранением торговых тарифов. Но сейчас можно хотя бы признать существование нескольких торговых блоков в мировом экономическом пространстве, среди которых Евросоюз, США, Китай и Россия, и начать переговоры по взаимному сотрудничеству уже между ними», – полагает Ткаченко. Другое направление выхода из кризиса эксперт видит в отказе международных игроков от взаимных политических и экономических санкций. «Санкции обычно носят именно политический характер, а экономика очень негативно реагирует на сигналы такого рода. После этого уже можно будет восстанавливать нормальное сотрудничество, защищать инвестиции», – добавил он. «Именно к этому и призывал наш президент в своем выступлении – собраться с силами и победить коронавирус, сохранить экологию, либеральную торговлю, избегать конфликтов», – заключил Ткаченко. Выступление президента Росси Владимира Путина на Давосском форуме в 2021 году прошло впервые после 2009 года. Как ранее сообщал пресс-секретарь президента, Путин произнес свою речь публично. Что касается дискуссий, то они обычно проходят в закрытом режиме. Всемирный экономический форум проводится ежегодно в швейцарском Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и охрану окружающей среды.