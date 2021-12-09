На российском сегменте МКС планируют изучить белки коронавируса

Белки коронавируса планируется отправить на Международную космическую станцию, выращенные на орбите в 3D-принтере кристаллы белка помогут подобрать лекарства для борьбы с вирусом, сообщил на конгрессе молодых ученых в парке «Сириус» управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

По его словам, выращивание кристаллов белков на орбите требуется для понимания структуры белка, атомарных связей внутри белка, для подбора лекарственной терапии, передает ТАСС.

«Собственно, эксперимент, который у нас запланирован на ближайшее время, – это изучение структуры белков хорошо известных <...>, это такие белки, как S-белок и RBD-белки шипа коронавируса. Как одна из целей, задач – кристаллизовать эти белки в космосе для понимания их <...> структуры, в том числе для подбора лекарственных препаратов», – сказал Хесуани.

Как в свою очередь пояснил исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко, на орбиту Земли будет отправлен не сам коронавирус, а выделенные из него белки. Блошенко также уточнил, что Роскосмос будет «стараться не затягивать» с доставкой научного материала на МКС. Все будет зависеть от готовности материала и оборудования для эксперимента. Но, предположительно, белки коронавируса будут доставлены на орбиту в специальных кюветах уже с ближайшими экспедициями на МКС.

Ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что острая фаза пандемии COVID-19 может закончиться уже в следующем году, несмотря на новые штаммы и отказ населения прививаться.