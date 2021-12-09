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При строительстве ковид-госпиталя в Иванове похитили более 1,2 млрд рублей
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Сотрудники департамента строительства и архитектуры Ивановской области подозреваются в хищении 1,2 млрд рублей из бюджета на строительстве госпиталя для больных коронавирусом, сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.
«В Ивановской области выявлен факт злоупотребления должностными полномочиями должностных лиц департамента строительства и архитектуры при реализации государственного контракта на выполнение работ по развертыванию быстровозводимого инфекционного госпиталя для больных коронавирусом, рассчитанного на 360 коек. Сумма ущерба, причиненного бюджету РФ, превысила 1,2 млрд рублей», – передает ТАСС слова Курносенко.
Он отметил, что сотрудники департамента предоставили фиктивный отчет о полной готовности госпиталя, хотя по факту он готов не был – корпуса, мебель и медицинское оборудование заказчиком не приняты. По данному факту в апреле 2021 года СУ СК по Ивановской области в отношении указанных должностных лиц возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3. ст. 285 УК РФ).
По словам Курносенко, МВД отмечает рост рисков хищения бюджетных средств в пандемию.
«Наибольшее количество совершенных коррупционных преступлений связано с освоением и хищением бюджетных денег. Учитывая, что в условиях распространения коронавирусной инфекции правительством РФ приняты меры, направленные на стабилизацию экономики, возрастают риски использования мошеннических схем, направленных на хищение бюджетных средств, выделенных на поддержку бизнеса, субъектами, не имеющими на это права, либо получения субсидий в размере, превышающем суммы, предусмотренные законом», – сказал он.
Кроме того, по словам Курносенко, сотрудники ГУЭБиПК также выявляют преступные схемы, связанные с созданием видимости расходования бюджетных средств на определенные нужды при их фактическом хищении, а также срывом исполнения государственных контрактов под предлогом невозможности их исполнения в связи с пандемией. «На сегодняшний день больше всего подвержены рискам хищений бюджетные ассигнования, направленные на социально-экономическую поддержку граждан и бизнеса, сферы образования, здравоохранения, в том числе закупки лекарственных препаратов и аппаратуры для модернизации больниц и поликлиник в рамках государственных контрактов, на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Например, путем поставки контрафактных препаратов и незарегистрированных лекарственных средств в лечебные учреждения», – сказал начальник главка.
Сотрудниками ГУЭБиПК организован комплекс мер, направленный на выявление и пресечение коррупционных преступлений, а также устранение нарушений законодательства при использовании бюджетных денег, выделенных на поддержку организаций и граждан в период преодоления коронавируса. Выявляются факты закупки товаров по завышенным ценам, ведется работа по пресечению мошеннических схем. В частности, на сегодняшний день в результате принятых мер возбуждено 411 уголовных дел, подчеркнул Курносенко.
Ранее в четверг Курносенко рассказал, что финансово-кредитная cфера сегодня является одной из наиболее подверженных коррупционным проявлениям.
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Дробницкий: Итоги разговора Путина и Байдена стали ужасающими для Украины
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«В Киеве явно разочарованы тем, что Байден отказался от жесткой риторики в беседе с российским коллегой. Вашингтон вообще задвигает киевскую повестку на третий план», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Накануне президенты России и США провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме.
«Беседа с Владимиром Путиным стала для Джо Байдена аппаратной победой и усилила позиции на внутриполитическом направлении. Глава Белого дома позиционирует итоги встречи с Путиным однозначно. Пока вся Европа с замиранием сердца следила за эскалацией между Москвой и Киевом, президент США поговорил с мистером Путиным, и опасность войны отступила. На виртуальный «Саммит за демократию», который открывается в четверг, Байден въедет на белом коне», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Впрочем, по словам эксперта, вся эта риторика вашингтонской администрации рассчитана исключительно на западного, американского потребителя. «Стоит отметить и то, что перед саммитом Белый дом «продавил» Конгресс, заставив демократическое большинство и даже часть республиканцев убрать из бюджета санкции против «Северного потока-2» и суверенного долга России. Они были обменены на финансовую помощь Украине. Это тоже показывает рост влияния Байдена», – пояснил собеседник.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Что касается итогов встречи для Москвы, то с российской точки зрения это было немногим более, чем протокольное мероприятие, важность которого состоит только в одном – оно поддерживает дух Женевы в плане регулярных контактов России и США на высшем уровне, полагает Дробницкий.
«Ужасающими итоги встречи можно назвать для Украины. В Киеве явно разочарованы тем, что Байден отказался от жесткой риторики в беседе с российским коллегой. Кстати, если замгоссекретаря Виктория Нуланд в ближайшее время не инициирует перестановок во властных структурах Украины, это будет означать, что Вашингтон вообще задвигает киевскую повестку на третий план», – добавил политолог.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия серьезно заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Кроме того, в списке обсуждавшихся тем фигурировали: реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Киевом Минских соглашений. С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. По словам советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, президент США заявил – если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО.
Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
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В Донецке демонтировали стелу «Россия»
Сотрудники коммунальных служб Донецка демонтировали арт-объект «Россия» в сквере Первомайский возле площади Ленина, сообщили с места события.
Как пояснили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика», арт-объекты забрали на реставрацию. «Будем их освежать», – передает Донецкое агентство новостей.
Как известно, на месте «сердца» появится тротуарная плитка, а стела будет усовершенствована по ряду параметров. При этом остальные подробности держатся в секрете. В пресс-службе добавили, что обе конструкции вернутся на место сразу после обновления.
Стела была установлена в марте 2016 года. Рядом с ней располагалась конструкция в виде сердца в цветах российского флага.
В июле монумент боевой славы советских Вооруженных сил был полностью демонтирован во Львове, демонтаж проводился с 2018 года. 30-метровую стелу смогли снести только с «третьей попытки» в 2019 году. «Барельефы со стелы хранят во Львовском музее «Территория террора».
Увидевшие метро Москвы пользователи Reddit назвали США 117-й страной мира
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В американской социальной сети Reddit пользователи оценили открытие десяти станций метро в Москве и признали, что «страна Третьего мира» такого сделать бы не смогла. При этом Соединенные Штаты они назвали «117-й страной мира».
В соцсети опубликовали пост, где обсудили открытие Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена в Москве. В посте утверждается, что «такая страна Третьего мира, как Россия, тратит все свои деньги на подземную архитектуру».
Однако в комментариях удивились, как выглядит общественный транспорт в «стране Третьего мира», и сравнили транспортную инфраструктуру с американской.
«Чем же тогда является Америка? 117-й страной мира?» – задался вопросом комментатор с никнеймом __hrga__.
«[Россия] – буквально страна Второго мира, следуя первоначальному определению. Современное определение я не знаю, но я почти уверен, что это не Третий мир», – подчеркнул пользователь Fenragus.
«Я знаю о ненависти американцев к русским, но называть Россию страной Третьего мира – это слишком глупо. Неужели эти идиоты думают, что у россиян нет интернета?» – пишет пользователь BlitzPlease172.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин дал старт пассажирскому движению на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. В пресс-службе мэр Москвы пояснили, что новый участок БКЛ длиной более 20 км включает в себя десять станций – «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская», которая открыта после реконструкции. По окончании торжественной церемонии глава государства отметил, что к 2023 году в Москве будет в общей сложности 293 станции метрополитена и сеть линий общей протяженностью 530 км.
Генерал МВД призвал прекратить обучение гастарбайтеров русскому языку
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«Мы хотим им любовь к России привить? Не привьем. Из-за таких экзаменов еще меньше будут любить. Зачем мигранту знать, в каком году мы кого-то побеждали? Он приехал просто заработать денег и отослать их к себе на родину», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Михалевич. Ранее в узбекском землячестве призвали российские власти отменить экзамены для мигрантов.
Замглавы общественной организации «Офицеры России», генерал-майор полиции в отставке Владимир Михалевич потребовал прекратить практику принудительного обучения мигрантов русскому языку и истории. «В чем для них смысл знания русского языка? Между собой они говорят не на русском. Некоторые из них сами хотят знать язык, их и заставлять не надо. Просто человек понимает: буду знать русский, заработаю больше денег. Но мы, выходит, пытаемся насильно обязать всех делать это», – недоумевает собеседник.
Кроме того, в ходе экзаменов есть элемент коррупции, не исключает генерал. «Я не уверен, но, наверное, существует такой способ: заплатил деньги – тебе поставили отметку, будто русский язык знаешь. Может администрация вузов, профессора объяснят, для чего все это нужно. Но любом случае, с точки зрения простого обывателя, смысла в этом нет», – убежден генерал.
По мнению Михалевича, Россия в принципе не нуждается в большом количестве гастарбайтеров. «Сейчас уже на высоком уровне заговорили, что нам не нужно такое количество мигрантов. В мэрии Москвы признали, что в российской глубинке полно наших людей, которых можно привлечь сюда работать вахтовым методом. При этом деньги, которые они заработают, останутся в России, в то время как мигранты отправляют деньги к себе домой. Каждая страна должна думать о своих гражданах», – напомнил генерал.
В среду узбекский правозащитник, президент межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов заявил радио «Говорит Москва», что сама практика экзаменов по русскому языку для мигрантов «незаконна» и провоцирует коррупцию. Он обвинил российские вузы, которые проводят экзамены для приезжих, в частности, РУДН, в «материальной заинтересованности» в подобной практике.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о целесообразности размещения указателей на языках народов Средней Азии в московском метро.
Путин: НАТО недружественно и объявляет Россию своим противником
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом подверг критике НАТО за недружественную позицию по отношению к России.
«Структура (НАТО) настроена к нам, мягко говоря, недружественно, кроме того и объявляет Россию своим противником. Ничего здесь хорошего нет, мы ни к каким конфронтациям ни с кем не стремимся, надеемся, что и в этом смысле Греция будет занимать такую позицию сдерживания, что называется», – цитирует его РИА «Новости».
Также Путин рассказал, что расширение НАТО на восток за счет Украины – один из важнейших вопросов безопасности России на стратегическую перспективу. По словам президента России, за принятием Украины в НАТО последует размещение там угрожающего России оружия. Он отметил, что Россия не может не думать о последствиях расширения НАТО, это было бы преступным бездействием.
Путин добавил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе защищать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе. Он добавил, что Россия исходит из того, что все озабоченности в вопросе расширения НАТО будут услышаны.
Ранее стало известно, что глава американского государства Джо Байден в ответ на слова президента России Владимира Путина об обеспокоенности продвижением НАТО на восток обещал обсудить эту тему с членами альянса.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Стали известны подробности побега девушки от насильника в Москве
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Выпрыгнувшая из окна с четвертого этажа от насильника девушка в Москве зашла в квартиру к строителю, который делал ремонт, сообщили жители дома на Шелепихинской набережной, где произошел инцидент.
«Насколько мне известно, в этой квартире делали ремонт. Строитель и позвал эту девушку в квартиру, не знаю, уж чем он ее заманил», – цитирует одну из местных жительниц РИА «Новости».
Несколько квартир в доме находятся на ремонте, на этажах есть строительный мусор, квартира, где все произошло, опечатана.
Происшествие случилось ночью 7 декабря, мужчина в квартире избил и изнасиловал девушку, та, пытаясь спастись, прыгнула с четвертого этажа. Нападавший попытался добить ее, он спустился вниз, нанес колото-резаные раны и убежал.
Очевидцы вызвали скорую, девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Покушение на убийство». Подозреваемый задержан.
Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова отметила, что в квартире были еще две женщины 1984 и 1999 года рождения. Их обвиняемый удерживал насильно, он связал им руки скотчем. Пленницам удалось освободиться и убежать, когда мужчина покинул помещение.
Задержанному также вменили статью о незаконном лишении свободы в отношении двух лиц.
Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что мужчина позвал девушек для уборки в квартире.
Киев выдвинул условия для уступок Москве
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Россией в случае встречных шагов со стороны Москвы.
«У нас конструктивный подход. Мы готовы пойти на уступки, если они будут встречены взаимностью со стороны России. Но мы не пойдем на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для развития украинского государства: например, наша европейская и евроатлантическая интеграция», – заявил Кулеба в интервью британскому телеканалу Sky News. По его словам, требования «должны быть рациональными и законными», передает РИА «Новости».
Кулеба также выразил надежду, что в случае эскалации у границ Украины на фоне приписываемых России намерений, союзники Киева окажут стране поддержку в экономической сфере, а в случае необходимости – помогут усилить армию.
Напомним, во вторник замгоссекретаря США Виктория Нуланд выступила с утверждением, что Россия якобы готова двинуть против Украины «примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные силы России к западу от Урала».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Владелец «Рив Гош» и «Юлмарт» Мейер задержан в Петербурге
Хозяин сети «Рив Гош» и совладелец ретейлера «Юлмарт» Август Мейер задержан в Петербурге по подозрению в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, пишут СМИ.
Мейера и его супругу Инну задержали по подозрению в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».
Новость о задержании подтвердил источник РБК, близкий к ФСБ.
Отмечается, что кредит был получен у Сбербанка незадолго до закрытия «Юлмарта», который прекратил деятельность в 2020 году.
Мейера и его супругу сейчас допрашивают сотрудники СК в качестве подозреваемых, отмечается, что вскоре они могут стать обвиняемыми.
С 2016 года в «Юлмарте» наблюдается конфликт между акционерами Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером, которые совместно владеют 61,5% ретейлера, а также с третьим акционером Михаилом Васинкевичем (38,5%).
Зеленский назвал переговоры Путина и Байдена победой Украины
Украинский президент назвал переговоры президентов США и России позитивными, он планирует их обсудить с американским коллегой в четверг, заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Киеве.
«Я считаю, что это позитивно, что президент Соединенных Штатов разговаривал с президентом России... Я считаю, что победа Украины в том, что всегда Соединенные Штаты поддерживали Украину, наш суверенитет, нашу независимость», – цитирует Зеленского «КорреспонденТ».
По словам Зеленского, самое главное то, что есть личная и реальная реакция со стороны президента США Джо Байдена в урегулировании конфликта.
Зеленский планирует дать более подробный комментарий после личной беседы с Байденом.
Ранее сообщалось, что 7 декабря состоялись двухчасовые переговоры между президентами России и США. Лидеры обменялись мнениями по нескольким вопросам. Главными стали два: гарантии от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании на Украине.
Стало известно, зачем стрелявший пришел в МФЦ
Мужчина, открывший стрельбу в МФЦ в Москве, пришел туда для получения нового паспорта, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ, пришел туда за новым паспортом, который, по предварительной информации, был готов. Что стало мотивом его действий, устанавливается», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
Напомним, накануне мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы.
Источник заявил, что стрельба велась из травматического пистолета, переделанного в боевой. Погибли два человека, пострадали четверо, в том числе ребенок.
Стрелявший задержан, его смог обезвредить работавший в МФЦ сотрудник МВД по вопросам миграции. Задержанный, как сообщил источник, местный житель, бывший военнослужащий.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.
В Карелии по ошибке снесли не тот многоквартирный дом
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В карельской Кондопоге снесли многоквартирный дом, который был признан аварийным, но не подлежал уничтожению, коммунальщики должны были снести другой дом, сообщил глава администрации Кондопожского района Виталий Садовников.
«Спешу успокоить жильцов аварийного дома №28 по улице Новокирпичной, который был снесен. Все, кто был в этом доме зарегистрирован, остаются участниками программы расселения, то есть получат новое жилье на тех же условиях и в те же сроки, которые были предусмотрены программой», – сообщил Садовников на своей странице в «ВКонтакте».
Коммунальщики приступили к сносу деревянного аварийного многоквартирного дома, но позже выяснилось, что они должны были снести соседний.
«Что же касается самой ситуации со сносом дома, то данный казус, на мой взгляд, сыграл на руку горожанам. Опасную «заброшку» снесли раньше, чем планировалось. Перед сносом подрядчик обошел все квартиры: в них не было ни мебели, ни иного имущества. Окна были разбиты, дом заброшен», – добавил Садовников.
Ранее самострой, из-за которого местный житель в июне застрелил двоих судебных приставов, снесли в Адлерском районе Сочи.
Эксперт: Отношения Германии с Россией будут определять три женщины
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«Министры-«зеленые» в новом кабинете министров ФРГ будут выступать против «Северного потока – 2», но канцлер Шольц настроен на конструктив и разрядку», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя избрание Олафа Шольца канцлером Германии.
«Правительство Германии формируется совсем по другим критериям, нежели в России. Во-первых, нужно соблюсти гендерный баланс: женщины должны занять половину мест в правительстве. Во-вторых, необходимо представить в определенных пропорциях разные регионы страны. Кроме того, впервые пост министра сельского хозяйства занял человек с иммиграционным бэкграундом», – отметил германский политолог Александр Рар.
«Что касается внешней политики, то ее будут определять три женщины – представитель «Зеленых» Анналена Бербок возглавит МИД, пост главы минобороны займет Кристина Ламбрехт из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а Свенья Шульце из той же партии будет отвечать за министерство экономического развития», – рассказал эксперт. Он добавил, что антироссийская риторика Бербок уже всем знакома, а о двух других политиках пока сказать что-либо конкретное сложно.
«Шольц захотел, чтобы женщины определяли лицо немецкой внешней политики. Что из этого получится – посмотрим. В процессе увидим, насколько женщины более миролюбивы или более конструктивно мыслящи, чем мужчины. Ясно одно: пока новое правительство собирается твердо следовать в русле трансатлантического и европейского альянса и будет на стороне Украины в ее конфликте с Россией», – полагает Рар.
«Сейчас новому правительству необходимо получить доверие в Америке и у других союзников. Но, учитывая сложную международную обстановку, понятно, что вызовов перед нами сейчас больше, чем было во время канцлерства Ангелы Меркель. Сейчас обостряются такие факторы, как миграционный и энергетический кризисы, распри внутри ЕС, нарастает конфликтность вокруг Украины. Все это заставит правительство действовать иначе и где-то менять свою политическую ориентацию», – уверен собеседник.
«Что касается отношений с Россией, то «Зеленые» по-прежнему будут выступать против «Северного потока – 2». Они не говорят, что остановят его, но они хотят передать решение по нему в руки Брюсселя. А там, как мы знаем, есть разные точки зрения. Так что снова будет борьба. Пока непонятно, как проявит себя в этом вопросе Бербок или Ламбрехт. Ясно, что «Зеленые» продолжат чинить проблемы России в этом направлении. Но Шольц настроен на конструктив и разрядку», – отметил эксперт.
«При этом судьба газопровода – далеко не самый главный вопрос в российско-германских отношениях. Да, это их символ, но важнее, чтобы Германия не присоединилась к санкциям против России, к чему их подбивают США. Также важно, чтобы продолжался энергетический диалог России и Германии. Но вопрос в том, сможет ли Шольц и члены правительства не поддаваться на уговоры США или нет», – резюмировал Рар.
В среду депутаты германского Бундестага нового созыва избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером. Парламентарии проводили аплодисментами экс-главу кабинета министров, представительницу Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелу Меркель. Впервые за 16 лет федеративной республикой будет управлять мужчина, но правительство будет гендерно равным: восемь из 16 министров – женщины.
После проигрыша блока ХДС – Христианско-социальный союз (ХДС-ХСС) на выборах в Бундестаг новый кабинет сформирован из представителей трех политических сил – Социал-демократической партии Германии, либеральной Свободной демократической партии и партии «Союз-90/Зеленые». Новоизбранный канцлер Шольц ранее заявил о планах остаться на посту главы кабмина больше одного срока. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать России от нового канцлера ФРГ.
Добавим, что практически одновременно с сообщениями об избрании Шольца источник в Конгрессе США заявил: правительства Соединенных Штатов и ФРГ достигли договоренностей о том, что Германия закроет газопровод «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину. В сообщении Deutsche Welle говорится о соответствующих обязательствах, взятых на себя Берлином. При этом остается непонятным, согласовали ли правительства само определение военной агрессии.
В минувшие выходные глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии Манфред Вебер (представляющий консервативную баварскую партию ХСС) призвал будущее правительство Германии остановить ввод газопровода «Северный поток – 2» в эксплуатацию и свернуть проект в случае начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Одновременно глава Мюнхенской конференции по безопасности, германский дипломат Вольфганг Ишингер выступил против остановки «Северного потока – 2» и зависимости властей Германии от политики США, призвав обеспечить серьезное отношение Вашингтона к решениям Берлина.
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В узбекском землячестве назвали экзамен по русскому для мигрантов незаконным
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Узбекский правозащитник и президент межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов заявил о незаконности экзамена по русскому языку для мигрантов на стройках.
«Это очередное взимание денег. Вообще вот эта сдача экзамена по русскому языку – она незаконна в корне изначально. У всех, кто закончил школу (а все закончили), есть диплом, что несколько лет они изучали русский язык. Они никак не могли забыть его», – заявил Баратов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, РУДН, организующий эти экзамены, напрямую заинтересован в них, как и другие вузы.
«РУДН, Институт имени Пушкина, МГУ – по 5 тыс. [рублей] будут выдавать сертификаты. Они просто миллиарды рублей на этом делают. Мы все знаем, что есть коррупционная составляющая», – рассуждает правозащитник.
Напомним, специалисты РУДН должны провести для приезжих, планирующих работать на стройках, экзамен по русскому языку. Также они должны разобраться, насколько мигранты разбираются в российской истории и законах, определяющих выдачу патента на право работать в России.
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в рамках пилотного проекта в Россию из Узбекистана приедут 10 тыс. человек для работы на стройках.
Германия и США договорились о закрытии «Северного потока – 2» в случае «вторжения» России на Украину
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Правительства США и ФРГ достигли договоренностей о том, что Германия закроет газопровод «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину, сообщил источник в Конгрессе.
По словам администрации президента в Вашингтоне, Германия взяла на себя обязательства в отношении «Северного потока – 2» в случае «агрессивных действий» России в Украине, передает Deutsche Welle.
При этом остается непонятным, согласовали ли правительства само определение военной агрессии.
По словам неназванного европейского дипломата, США заявили союзникам, что в любом случае введут санкции в отношении трубопровода в случае «вторжения» России на Украину. Никто не захочет иметь дела с «Северным потоком – 2» из опасений попасть под них, добавил дипломат.
Ранее депутат Бундестага Александр Ламбсдорф отверг возможность давления на Россию угрозами остановить «Северный поток – 2» в случае вооруженного конфликта между Киевом и Москвой.
Накануне глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер призвал будущее правительство ФРГ остановить ввод газопровода «Северный поток – 2» в эксплуатацию и свернуть проект в случае начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
В тот же день глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выступил против остановки «Северного потока – 2 и зависимости властей Германии от политики США, призвав обеспечить серьезное отношение Вашингтона к решениям Берлина.
Google объяснил блокировку аккаунта Шукшиной в YouTube
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Аккаунт актрисы Марии Шукшиной в YouTube был заблокирован за распространение недостоверной информации о коронавирусе, сообщили в пресс-службе Google в России.
«На YouTube запрещен контент, распространяющий медицинскую дезинформацию, противоречащую медицинской информации местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения о COVID-19. Канал нарушал эту политику», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее стало известно, что видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт актрисы Марии Шукшиной, о чем актриса сообщила в среду в своих соцсетях. При попытке зайти на канал актрисы появляется надпись: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube».
В конце ноября Instagram ограничил подписку на актрису Марию Шукшину за «ложную информацию».
Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.
Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода и главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль осведомлен об идее врачей пригласить противников вакцинации в «красную зону», эту инициативу оценивают очень положительно.