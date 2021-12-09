При строительстве ковид-госпиталя в Иванове похитили более 1,2 млрд рублей

Сотрудники департамента строительства и архитектуры Ивановской области подозреваются в хищении 1,2 млрд рублей из бюджета на строительстве госпиталя для больных коронавирусом, сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

«В Ивановской области выявлен факт злоупотребления должностными полномочиями должностных лиц департамента строительства и архитектуры при реализации государственного контракта на выполнение работ по развертыванию быстровозводимого инфекционного госпиталя для больных коронавирусом, рассчитанного на 360 коек. Сумма ущерба, причиненного бюджету РФ, превысила 1,2 млрд рублей», – передает ТАСС слова Курносенко.

Он отметил, что сотрудники департамента предоставили фиктивный отчет о полной готовности госпиталя, хотя по факту он готов не был – корпуса, мебель и медицинское оборудование заказчиком не приняты. По данному факту в апреле 2021 года СУ СК по Ивановской области в отношении указанных должностных лиц возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3. ст. 285 УК РФ).

По словам Курносенко, МВД отмечает рост рисков хищения бюджетных средств в пандемию.

«Наибольшее количество совершенных коррупционных преступлений связано с освоением и хищением бюджетных денег. Учитывая, что в условиях распространения коронавирусной инфекции правительством РФ приняты меры, направленные на стабилизацию экономики, возрастают риски использования мошеннических схем, направленных на хищение бюджетных средств, выделенных на поддержку бизнеса, субъектами, не имеющими на это права, либо получения субсидий в размере, превышающем суммы, предусмотренные законом», – сказал он.

Кроме того, по словам Курносенко, сотрудники ГУЭБиПК также выявляют преступные схемы, связанные с созданием видимости расходования бюджетных средств на определенные нужды при их фактическом хищении, а также срывом исполнения государственных контрактов под предлогом невозможности их исполнения в связи с пандемией. «На сегодняшний день больше всего подвержены рискам хищений бюджетные ассигнования, направленные на социально-экономическую поддержку граждан и бизнеса, сферы образования, здравоохранения, в том числе закупки лекарственных препаратов и аппаратуры для модернизации больниц и поликлиник в рамках государственных контрактов, на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Например, путем поставки контрафактных препаратов и незарегистрированных лекарственных средств в лечебные учреждения», – сказал начальник главка.

Сотрудниками ГУЭБиПК организован комплекс мер, направленный на выявление и пресечение коррупционных преступлений, а также устранение нарушений законодательства при использовании бюджетных денег, выделенных на поддержку организаций и граждан в период преодоления коронавируса. Выявляются факты закупки товаров по завышенным ценам, ведется работа по пресечению мошеннических схем. В частности, на сегодняшний день в результате принятых мер возбуждено 411 уголовных дел, подчеркнул Курносенко.

Ранее в четверг Курносенко рассказал, что финансово-кредитная cфера сегодня является одной из наиболее подверженных коррупционным проявлениям.

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