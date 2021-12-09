Политолог: Силовое решение проблемы Донбасса может лишить Киев поддержки Вашингтона

«Это важное заявление, которое свидетельствует о возможности нового подхода Штатов и их партнеров к взаимодействию с Россией. Внутри западного союза начнется борьба. Посмотрим, чем она закончится», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее американский президент Джо Байден анонсировал встречу НАТО и России.

«Речь идет не просто о встрече в формате саммита Россия - НАТО, а встрече четко не определенной группы западных стран с российским руководством. По всей видимости, Штаты отберут те страны, которые проявляют наибольшую заинтересованность к восстановлению контактов с Москвой и которые готовы учитывать российскую озабоченность в отношении Североатлантического альянса», – предположил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

По итогам встречи могут появиться предложения для обсуждения в рамках саммита НАТО в будущем году. «Есть надежда на то, что такой промежуточный формат сможет генерировать результаты, которые будет трудно саботировать», – уверен эксперт.

Кортунов назвал возможную встречу перспективной, но многое будет зависеть от реализации этой идеи, потому что не исключена борьба между западными союзниками. Против могут быть те страны, «которые окажутся вне этой инициативной группы». В четверг премьер-министр Эстонии Кая Каллас уже призвала не давать России право голоса в вопросе расширения НАТО. «Эти страны могут посчитать, что их изолировали, что к их мнению не прислушались», – пояснил эксперт.

Накануне президент США Джой Байден анонсировал встречу НАТО и России, чтобы обсудить обеспокоенности Москвы относительно действий альянса. Ранее президент России Владимир Путин призвал НАТО начать переговоры с целью предоставления Москве «надежных и долгосрочных гарантий безопасности». Байден надеется, что к пятнице США смогут объявить о встрече на самом высоком уровне, как минимум, с четырьмя из своих главных союзников по НАТО и Россией, чтобы обсудить обеспокоенность Москвы касательно расширения НАТО. Из утечек в американских СМИ следует, что представители администрации Белого дома «будут оказывать давление на Украину, чтобы та официально уступила часть автономии землям на востоке».

По мнению Кортунова, Вашингтон заинтересован в деэскалации конфликта на российско-украинской границе и шлет Киеву «четкий сигнал» о том, что «США и все участники нормандского процесса выступают за мирное решение проблемы Донбасса». «В случае попыток со стороны украинского руководства вернуться к силовому решению проблемы Донбасса, Киев не сможет рассчитывать на серьезную поддержку со стороны Вашингтона, – считает эксперт. – Если Киев раз и навсегда примет для себя решение, что военный путь решения проблемы Донбасса закрыт, то это может привести к поиску альтернативных вариантов, которые уже предполагают политический диалог».

Отметим, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому телеканалу Sky News заявил о готовности Киева пойти на уступки в отношениях с Россией «при условии взаимных уступок со стороны России». «При этом мы не будем уступать в вопросах, имеющих основополагающее значение для развития украинского государства», – сказал министр.

Кулеба назвал нелегитимными «требования России по поводу отказа Украины от собственной внешней политики, координации с Москвой процесса интеграции в НАТО или отказа от вхождения Киева в военный альянс».