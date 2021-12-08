СК раскрыл подробности нападения на микроавтобус с детьми в Ингушетии

Нападавшие на микроавтобус с детьми в Ингушетии обстреляли его из травматического оружия, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«По данным следствия, вечером 7 декабря на улице Вишневой селения Экажево Назрановского района неизвестные лица, передвигавшиеся на двух автомобилях, перегородив дорогу, произвели выстрелы из травматического оружия по микроавтобусу Ford Tranzit под управлением 32-летнего местного жителя, после чего нанесли ему удары деревянными палками по различным частям тела», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Водителя госпитализировали в больницу, дети в автобусе не пострадали.

Проводится доследственная проверка, будет дана правовая оценка в том числе «возможным нарушениям требований безопасности при оказании услуг по перевозке детей».

Между тем в региональной прокуратуре сообщили, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

«Прокурор республики Ингушетия организовал проверку по факту нападения, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и законодательства в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом», – сообщается на сайте ведомства.

В МВД Ингушетии сообщили, что причиной конфликта могли послужить неприязненные отношения водителя с местными жителями. «Автомашину жителя села Сурхахи в селе Экажево остановили местные жители, с которыми у него ранее сложились неприязненные отношения, предположительно, вследствие земельного спора», – говорится в сообщении на сайте регионального МВД.

Ранее СМИ сообщали, что в селе Экажево в Ингушетии несколько человек остановили микроавтобус, в котором ехали школьники, и избили водителя.